Aleksey Vyazmikin:

如果你知道如何烹饪，你可以准备...

在逻辑上

该系列必须是一致的。也就是说，不只是从历史中撕下的标志/标签，而是一个连贯的系列

我建议你只管研究这个问题，并自己尝试。

在我的图书馆里，数据是以3维张量的形式传输的。每个样本代表一个矩阵。整个数据集被分成了几批，这是另一个维度。
 
我想知道所有这些神经网络、脚手架和助推器的开发者是如何赚钱的。他们把所有的东西都免费放在那里。
 
就像那些已经开发了20-30年的Linux的公司，操作系统本身是免费的，但它的支持或根据企业要求的微调要花钱，而且还不小，这些都叫服务）。

 
脚手架是在80-90年代发明的，80年代中期首次在Fortran77上实现。你已经可以让人们和他们一起玩了）。

mytarmailS:

我想知道...

这周又开始好了，但今天就不那么好了......。

每个星期的开始都是这样......猜测方向，然后在反转时犯傻


 
也许我应该把一周的开始和结束划分开来，分别进行教学）总的来说，这很有意义，周一、周二.....，应该分别收集，并相应地进行教学和使用结果。如果在训练中不仅要考虑到增量，还要考虑到一周的天数

Valeriy Yastremskiy:

分别收集周一、周二.....，并对它们进行教学，并相应地使用结果，这样做是有意义的。如果你不仅想教授增量，而且还想教授一周中的几天

我看看接下来会发生什么...

 
从时间上看，看到几周内的平衡是很有趣的......。

那你说的预培训是什么意思？你每个周末都会进行预训练，还是什么意思？

我像在测试器中运行，同样的模型被放入交易中，而不是一个新的模型。是的，在池塘里，我先运行测试器，然后再运行交易器。

我用黄色破折号向你展示了它每周的样子。

 
因此，去做吧，在头两天进行交易，不要把你的脑子搞坏了 ))

或尝试在网上进行预培训

