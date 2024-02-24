交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2020 1...201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027...3399 新评论 [删除] 2020.10.14 07:45 #20191 Aleksey Vyazmikin: 如果你知道如何烹饪，你可以准备...在逻辑上该系列必须是一致的。也就是说，不只是从历史中撕下的标志/标签，而是一个连贯的系列我建议你只管研究这个问题，并自己尝试。 在我的图书馆里，数据是以3维张量的形式传输的。每个样本代表一个矩阵。整个数据集被分成了几批，这是另一个维度。 Aleksei Kuznetsov 2020.10.14 08:07 #20192 我想知道所有这些神经网络、脚手架和助推器的开发者是如何赚钱的。他们把所有的东西都免费放在那里。 Farkhat Guzairov 2020.10.14 09:00 #20193 elibrarius: 我想知道所有这些神经网络、脚手架、助推器的开发者是如何赚钱的。他们把所有的东西都免费放在那里。 就像那些已经开发了20-30年的Linux的公司，操作系统本身是免费的，但它的支持或根据企业要求的微调要花钱，而且还不小，这些都叫服务）。 Valeriy Yastremskiy 2020.10.14 09:15 #20194 elibrarius: 我想知道所有这些神经网络、脚手架、助推器的开发者是如何赚钱的。他们把所有的东西都免费放在那里。 脚手架是在80-90年代发明的，80年代中期首次在Fortran77上实现。你已经可以让人们和他们一起玩了）。 [删除] 2020.10.14 16:02 #20195 mytarmailS: 我想知道... 这周又开始好了，但今天就不那么好了......。 每个星期的开始都是这样......猜测方向，然后在反转时犯傻 Valeriy Yastremskiy 2020.10.14 16:18 #20196 Maxim Dmitrievsky: 这周又开始好了，今天就不那么好了......。每一周的开始都是这样......猜测方向，然后在反转的时候停滞不前。 也许我应该把一周的开始和结束划分开来，分别进行教学）总的来说，这很有意义，周一、周二.....，应该分别收集，并相应地进行教学和使用结果。如果在训练中不仅要考虑到增量，还要考虑到一周的天数。 [删除] 2020.10.14 16:30 #20197 Valeriy Yastremskiy: 分别收集周一、周二.....，并对它们进行教学，并相应地使用结果，这样做是有意义的。如果你不仅想教授增量，而且还想教授一周中的几天。 我看看接下来会发生什么... mytarmailS 2020.10.14 18:53 #20198 Maxim Dmitrievsky: 这周又开始好了，今天就不那么好了......。每个星期的开始都是这样......猜测方向，然后在反转的时候傻眼。 从时间上看，看到几周内的平衡是很有趣的......。 那你说的预培训是什么意思？你每个周末都会进行预训练，还是什么意思？ [删除] 2020.10.14 19:49 #20199 mytarmailS: 从时间上看，几周内的平衡很有意思......那你说的预培训是什么意思？你每个周末都会进行预训练，还是什么意思？ 我像在测试器中运行，同样的模型被放入交易中，而不是一个新的模型。是的，在池塘里，我先运行测试器，然后再运行交易器。 我用黄色破折号向你展示了它每周的样子。 mytarmailS 2020.10.14 20:09 #20200 Maxim Dmitrievsky: 我在类型测试器中运行它，相同的模型被投入交易，而不是一个新的模型。是的，在池塘里，我先运行测试器，然后再运行交易器。我用黄色破折号向你展示了它每周的样子。 因此，去做吧，在头两天进行交易，不要把你的脑子搞坏了 )) 或尝试在网上进行预培训 1...201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果你知道如何烹饪，你可以准备...
在逻辑上
该系列必须是一致的。也就是说，不只是从历史中撕下的标志/标签，而是一个连贯的系列
我建议你只管研究这个问题，并自己尝试。在我的图书馆里，数据是以3维张量的形式传输的。每个样本代表一个矩阵。整个数据集被分成了几批，这是另一个维度。
我想知道所有这些神经网络、脚手架、助推器的开发者是如何赚钱的。他们把所有的东西都免费放在那里。
就像那些已经开发了20-30年的Linux的公司，操作系统本身是免费的，但它的支持或根据企业要求的微调要花钱，而且还不小，这些都叫服务）。
脚手架是在80-90年代发明的，80年代中期首次在Fortran77上实现。你已经可以让人们和他们一起玩了）。
这周又开始好了，但今天就不那么好了......。
每个星期的开始都是这样......猜测方向，然后在反转时犯傻
也许我应该把一周的开始和结束划分开来，分别进行教学）总的来说，这很有意义，周一、周二.....，应该分别收集，并相应地进行教学和使用结果。如果在训练中不仅要考虑到增量，还要考虑到一周的天数。
分别收集周一、周二.....，并对它们进行教学，并相应地使用结果，这样做是有意义的。如果你不仅想教授增量，而且还想教授一周中的几天。
我看看接下来会发生什么...
从时间上看，看到几周内的平衡是很有趣的......。
那你说的预培训是什么意思？你每个周末都会进行预训练，还是什么意思？
我像在测试器中运行，同样的模型被放入交易中，而不是一个新的模型。是的，在池塘里，我先运行测试器，然后再运行交易器。
我用黄色破折号向你展示了它每周的样子。
因此，去做吧，在头两天进行交易，不要把你的脑子搞坏了 ))
或尝试在网上进行预培训