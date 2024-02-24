交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2016 1...200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2020.10.12 07:12 #20151 Aleksey Vyazmikin: 关于为什么这可能是有用的，有很多想法。1.可以确定相互依赖的预测因素。1.1. 用它们建立一个单独的模型，并评估其预测能力1.2. 将它们从样本中排除，并评估它们对结果的影响。如果它们改善了结果，考虑创建类似的预测器2.使用一个预测器而不是一组预测器。1.这将使在建立模型时随机抽取的几率相等2.通过降低维度来减少训练时间是的，想测试一下，但我不知道有什么工具可以创建这样的模型出来。顺便说一下，这里有一个想法，为什么他们不在训练中使用破碎的函数（就像它的量化--而不是阶梯线），这将允许数据准确性的反击，减少过度训练。 如果预测因素是价格，那么左边和右边各有3-5个柱子与中心柱子非常相关，在价格急剧上升时例外情况很少。每隔五到七条，就可以得到你想要的大致内容。或者转移到一个更高的时间框架。或者通过检查预测因素的相互关联性来筛选出这些预测因素。这个话题的创始人也把酒吧变薄了，看看他的博客。 mytarmailS 2020.10.12 08:03 #20152 阿列克谢-维亚兹米 金。 我建议先清除垃圾特质中的数据... 想象一下，你有10个属性，其中9个是垃圾属性，你把它们都压缩成一个属性。 mytarmailS 2020.10.12 08:08 #20153 Maxim Dmitrievsky: 同样的......在本周初，在 "预训练 "之后，它工作得很好。然后开始倾泻。我又重新做了一遍，明天我将把它放在测试中 :D一些交易机器人可能在交易员中计算错误......经过一系列的更新，它开始在错误的方向上交易我还在Torch中处理递归网的工作。黄色--开始的几周，头1-3天 有趣的是... mytarmailS 2020.10.12 08:13 #20154 有没有人试过用 "圆形水平 "作为标志？ 还是作为处理价格的一种方式？ 你可以用循环值标记价格，例如... 可以删除一行中相同的数值... 这是一个很好的信息压缩，加上过滤......也许在这样的图表上寻找模型的模式会更容易...... [删除] 2020.10.12 16:04 #20155 mytarmailS: 有没有人试过用 "圆形水平 "作为标志？还是作为处理价格的一种方式？你可以用循环值标记价格，例如...可以删除一行中相同的数值...这不是一个糟糕的信息压缩，加上过滤......也许在这样的图表上寻找模型的模式会更容易......。 我得到了Renco。 Renat Akhtyamov 2020.10.12 18:59 #20156 mytarmailS: 有没有人试过用 "圆形水平 "作为标志？还是作为一种处理价格的方式？你可以用循环值标记价格，例如...可以删除一行中相同的数值...这是一个很好的信息压缩，加上过滤......也许在这样的图表上寻找模式会更容易，对于一个模型......。 是 硬性重绘... Aleksey Vyazmikin 2020.10.13 01:14 #20157 关于在教学中使用资源的有趣的文章。还有一个讲座的视频记录。 Эффективные методы сжатия данных при тренировке нейросетей. Лекция в Яндексе 2011.03.18itnan.ru Сжатие данных, Машинное обучение, Блог компании Яндекс Aleksey Vyazmikin 2020.10.13 01:17 #20158 Maxim Dmitrievsky: 因为不能教，会有解算器卡在局部最小值。至于想法--什么也拿不出来，因为它是一个黑盒子。 关于被卡住--也许你需要改变纠错的方式。 那么，为什么是一个黑盒子，如果只有2-3层，用系数来揭开面具是很现实的。这里的小系数可以被粗化和清零，这将减少神经元的输入数量。 Aleksey Vyazmikin 2020.10.13 01:19 #20159 elibrarius: 如果预测因素是价格，那么左边和右边各3-5个柱子与中间的柱子非常相关，在价格高峰期例外情况很少。每隔五到七条，就可以得到你想要的大致内容。或者转移到一个更高的时间框架。或者通过检查预测因素的相互关联性来筛选出这些预测因素。这个话题的创始人也是瘦身的，请看他的博客。 预测器不是赤裸裸的价格--很多相对的点，可能是类似的... 不知道通过相关的筛选是否有效... Aleksey Vyazmikin 2020.10.13 01:20 #20160 mytarmailS: 我首先建议你清除垃圾特征中的数据 ...想象一下--你有10个属性，其中9个是垃圾，你把它全部压缩成一个属性 那又怎样？ 你能推荐什么清洁方法吗？ 1...200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
关于为什么这可能是有用的，有很多想法。
1.可以确定相互依赖的预测因素。
1.1. 用它们建立一个单独的模型，并评估其预测能力
1.2. 将它们从样本中排除，并评估它们对结果的影响。如果它们改善了结果，考虑创建类似的预测器
2.使用一个预测器而不是一组预测器。
1.这将使在建立模型时随机抽取的几率相等
2.通过降低维度来减少训练时间
是的，想测试一下，但我不知道有什么工具可以创建这样的模型出来。
顺便说一下，这里有一个想法，为什么他们不在训练中使用破碎的函数（就像它的量化--而不是阶梯线），这将允许数据准确性的反击，减少过度训练。
如果预测因素是价格，那么左边和右边各有3-5个柱子与中心柱子非常相关，在价格急剧上升时例外情况很少。每隔五到七条，就可以得到你想要的大致内容。或者转移到一个更高的时间框架。或者通过检查预测因素的相互关联性来筛选出这些预测因素。这个话题的创始人也把酒吧变薄了，看看他的博客。
我建议先清除垃圾特质中的数据...
想象一下，你有10个属性，其中9个是垃圾属性，你把它们都压缩成一个属性。
同样的......在本周初，在 "预训练 "之后，它工作得很好。然后开始倾泻。我又重新做了一遍，明天我将把它放在测试中 :D
一些交易机器人可能在交易员中计算错误......经过一系列的更新，它开始在错误的方向上交易
我还在Torch中处理递归网的工作。
黄色--开始的几周，头1-3天
有趣的是...
有没有人试过用 "圆形水平 "作为标志？
还是作为处理价格的一种方式？
你可以用循环值标记价格，例如...
可以删除一行中相同的数值...
这是一个很好的信息压缩，加上过滤......也许在这样的图表上寻找模型的模式会更容易......
我得到了Renco。
因为不能教，会有解算器卡在局部最小值。至于想法--什么也拿不出来，因为它是一个黑盒子。
关于被卡住--也许你需要改变纠错的方式。
那么，为什么是一个黑盒子，如果只有2-3层，用系数来揭开面具是很现实的。这里的小系数可以被粗化和清零，这将减少神经元的输入数量。
预测器不是赤裸裸的价格--很多相对的点，可能是类似的...
不知道通过相关的筛选是否有效...
你能推荐什么清洁方法吗？