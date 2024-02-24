交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1007 1...100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014...3399 新评论 Renat Akhtyamov 2018.07.06 20:36 #10061 forexman77:现在我在想，此外，你可以建立一个历史收藏，然后检查每个图案，这将需要很长的时间，但它会在小时标记上快速计数。你是指蜡烛图样分析吗？ 重点来了... 假设该货币对在4小时内跳涨了100点，在第二个4小时开始时又回落了同样的100点。 有 "轨道 "图案 让我们假设两个经纪公司的服务器时间相差1小时 将这两个烛台画在一起，2个DTs ......... forexman77 2018.07.06 20:42 #10062 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。你说的烛台形态分析是什么意思？ 重点来了... 让我们假设该货币对在4小时内跳涨了100点，在第二个4小时开始时又回落了同样的100点。 假设两个经纪公司之间的服务器时间相差1小时 在一个和两个DT中画出这两个烛台 .........我不知道它叫什么，也就是图表模式。例如，我寻找这样的V型槽。 我在历史上找到了这样的父辈。 但其中一些并不完全相同。有几个，但它发生了。 钢轨是最简单的东西。我不知道为什么每个人都这么崇拜他们......。我认为这只是更多烛光的废话。 Renat Akhtyamov 2018.07.06 20:46 #10063 forexman77: 我不知道它叫什么，可能是一种图形的形状。例如，我正在寻找这样一个V形槽。我在历史中发现了这样的模式。但有些人看起来并不完全相同，但他们确实如此。你可以从那些在这些模式上花了很多时间的人那里看到。 网络上有很多蜡烛图分析 的放纵。 对我个人来说--通过了，因为在道路的开始，我碰到了我写得有点高的东西 Dr. Trader 2018.07.06 21:17 #10064 奥尔加-谢莱梅米沙，我不是在争论--我可能在某些方面是错的。但是，我在这个分支中看到了流派的真正危机。 我手中有一个很酷的东西--VisSim的NeuralNet包--我甚至不敢去碰它，因为我看到，相当聪明的人在这里什么都做不了。 如果在我的部门，我知道一些关于扩散过程的知识，在这里，我仍然要阅读和学习。有什么可学的？那 "一切都过去了，神经网络不工作了......"？你至少需要1个人有积极的信号，即使是每月+1％。这真的会激励很多人，包括我。你从格言中捡到了一些颓废的情绪。没有那么糟糕。 我的资料里有一个信号。一个有隐藏层的神经元在一个新的H1条上取得{open[i]-open[i-1]; open[i-1]-open[i-2]; open[i-2]-open[i-3]; 等等}的回报。在此基础上，EA利用这些数据对下一个回返者进行预测，然后根据预测的回返者是否为正数，开出多头或空头交易。专家顾问很简单，策略也很简单，一切都很简单，但仍足以击败价差。已经进行了5周的交易，余额仍未耗尽。 正如有人已经在这个主题中说过几十次，这样的信号可以在几个晚上用神经元或森林创造出来。为了获得真正的利润，你需要花几周（几个月）的时间来创建一个好的目标和预测器（甚至mt5的指标也可能是有用的），并对它们进行神经元训练。 p.s. 不要相信那些发牢骚的人。关于这个话题的提示非常聪明，应该由自己检查，而不是相信某人的 "披"。传统上，是最聪明的建议得到了最毫无根据的批评（有偿经销商-批评家小精灵？） p.p.s一点数学知识。这是一张来自信号的交易图片。如果时间序列open[]是马尔科夫的，那么任何试图猜测下一个蜡烛颜色的行为都是不可能的。309笔交易平均每笔将带来-0.04美分（点差），即-12欧元。而连续11笔有利可图的交易是有可能的，机会是0.5^11。 该信号既有利润，又有长系列的盈利交易。人们不得不怀疑它是否真的是一个马尔可夫过程。 Alexander_K2 2018.07.06 21:32 #10065 交易员博士。你从这句格言中得到了一些颓废的感觉。没有那么糟糕。 我的资料里有一个信号。有一个隐藏层的神经元在一个新的H1条上取得{open[i]-open[i-1]; open[i-1]-open[i-2]; open[i-2]-open[i-3]; 等等}的回报。在此基础上，EA利用这些数据对下一个回返者进行预测，然后根据预测的回返者是否为正数，开出多头或空头交易。专家顾问很简单，策略也很简单，一切都很简单，但仍足以击败价差。已经进行了5周的交易，余额仍未耗尽。 正如有人已经在这个主题中说过几十次，这样的信号可以在几个晚上用神经元或森林创造出来。为了获得真正的利润，你需要花几周（几个月）的时间来创建一个好的目标和预测器（甚至mt5的指标也可能是有用的），并对它们进行神经元训练。 p.s. 不要相信那些发牢骚的人。关于这个话题的提示非常聪明，应该由自己检查，而不是相信某人的 "披"。传统上，这里最聪明的建议得到了最没有根据的批评（有偿经销商的批评六合彩？） p.p.s一点数学知识。这是一张来自信号的交易图片。如果时间序列open[]是马尔科夫的，任何试图猜测下一个蜡烛颜色的行为都是不可能的。309笔交易平均每笔将带来-0.04美分（点差），即-12欧元。而连续11笔有利可图的交易是有可能的，机会是0.5^11。 该信号既包含利润，也包含长系列的获利交易。人们应该意识到它是否确实是一个马尔科夫过程。医生，做得好，伙计。 我甚至想说，好极了!而你使用的算法是正确的。 这个过程...这就是这里的全部内容。出于预测的目的，你需要 "记忆"--当前值对前一个值的依赖性。对于我的策略来说，它需要一个马尔可夫过程，类似于Ornstein-Uhlenbeck过程的数学期望值的回归。 实际上，在这个分支和我的分支中，都需要 "马尔科夫性/非马尔科夫性"（"无记忆"/"有记忆"；静止的/非静止的）这个关键。 我似乎已经找到了那把钥匙。但还不确定--根据竞标结果，这个月就会清楚。 [删除] 2018.07.06 21:48 #10066 圣杯 来了，继桑尼奇的马丁格尔对不真实的刻度和阿莱申卡的负误差之后 正常的策略在哪里？ Aleksey Nikolayev 2018.07.06 22:00 #10067 交易员博士。p.p.s一点数学知识。这是一张来自信号的交易图片。如果时间序列open[]是马尔科夫的，那么任何试图猜测下一个蜡烛颜色的行为都是不可能的。309笔交易平均每笔将带来-0.04美分（点差），即-12欧元。而连续11笔有利可图的交易将有可能出现0.5^11的机会。但该信号既包含利润，也包含长系列的盈利交易。人们应该思考它是否确实是一个马尔科夫过程。我不太理解你对马尔科夫的定义，但我认为它与通常的定义不太一致。例如，一个趋势（就像你图片中的）和一个马尔科夫是相当兼容的。 在这样的序列中（即使在对称游走的情况下），这样的概率更高（来自初级组合学领域的问题）。 Renat Akhtyamov 2018.07.06 22:23 #10068 交易员博士。正如在这个问题上已经说过几十次了--这样的信号可以在几个晚上用神经元或森林来创造。为了获得真正的利润，你需要花几周（几个月）的时间来创建一个好的目标和预测器（甚至mt5的指标也可能是有用的），并对它们进行神经元训练。医生，这不是一个值得效仿的例子 给我看两个星期的工作 СанСаныч Фоменко 2018.07.07 09:54 #10069 马克西姆-德米特里耶夫斯基。圣杯来了，继桑尼奇的马丁格尔 对不真实的刻度和阿莱申卡的负误差之后 正常的策略在哪里？你又在贴标签了。也许现在是时候停止了？ [删除] 2018.07.07 09:56 #10070 桑桑尼茨-弗门科。你又在贴标签了。也许现在是时候停止了。我不能，就当是半开玩笑，我不生气 ) 1...100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
现在我在想，此外，你可以建立一个历史收藏，然后检查每个图案，这将需要很长的时间，但它会在小时标记上快速计数。
重点来了...
假设该货币对在4小时内跳涨了100点，在第二个4小时开始时又回落了同样的100点。
有 "轨道 "图案
让我们假设两个经纪公司的服务器时间相差1小时
将这两个烛台画在一起，2个DTs .........
我不知道它叫什么，也就是图表模式。例如，我寻找这样的V型槽。
我在历史上找到了这样的父辈。
但其中一些并不完全相同。有几个，但它发生了。钢轨是最简单的东西。我不知道为什么每个人都这么崇拜他们......。我认为这只是更多烛光的废话。
网络上有很多蜡烛图分析 的放纵。
对我个人来说--通过了，因为在道路的开始，我碰到了我写得有点高的东西
米沙，我不是在争论--我可能在某些方面是错的。但是，我在这个分支中看到了流派的真正危机。
我手中有一个很酷的东西--VisSim的NeuralNet包--我甚至不敢去碰它，因为我看到，相当聪明的人在这里什么都做不了。
如果在我的部门，我知道一些关于扩散过程的知识，在这里，我仍然要阅读和学习。有什么可学的？那 "一切都过去了，神经网络不工作了......"？你至少需要1个人有积极的信号，即使是每月+1％。这真的会激励很多人，包括我。
我的资料里有一个信号。一个有隐藏层的神经元在一个新的H1条上取得{open[i]-open[i-1]; open[i-1]-open[i-2]; open[i-2]-open[i-3]; 等等}的回报。在此基础上，EA利用这些数据对下一个回返者进行预测，然后根据预测的回返者是否为正数，开出多头或空头交易。
专家顾问很简单，策略也很简单，一切都很简单，但仍足以击败价差。已经进行了5周的交易，余额仍未耗尽。
正如有人已经在这个主题中说过几十次，这样的信号可以在几个晚上用神经元或森林创造出来。为了获得真正的利润，你需要花几周（几个月）的时间来创建一个好的目标和预测器（甚至mt5的指标也可能是有用的），并对它们进行神经元训练。
p.s. 不要相信那些发牢骚的人。关于这个话题的提示非常聪明，应该由自己检查，而不是相信某人的 "披"。传统上，是最聪明的建议得到了最毫无根据的批评（有偿经销商-批评家小精灵？）
p.p.s一点数学知识。这是一张来自信号的交易图片。如果时间序列open[]是马尔科夫的，那么任何试图猜测下一个蜡烛颜色的行为都是不可能的。309笔交易平均每笔将带来-0.04美分（点差），即-12欧元。而连续11笔有利可图的交易是有可能的，机会是0.5^11。
该信号既有利润，又有长系列的盈利交易。人们不得不怀疑它是否真的是一个马尔可夫过程。
医生，做得好，伙计。
我甚至想说，好极了!而你使用的算法是正确的。
这个过程...这就是这里的全部内容。出于预测的目的，你需要 "记忆"--当前值对前一个值的依赖性。对于我的策略来说，它需要一个马尔可夫过程，类似于Ornstein-Uhlenbeck过程的数学期望值的回归。
实际上，在这个分支和我的分支中，都需要 "马尔科夫性/非马尔科夫性"（"无记忆"/"有记忆"；静止的/非静止的）这个关键。
我似乎已经找到了那把钥匙。但还不确定--根据竞标结果，这个月就会清楚。
正常的策略在哪里？
我不太理解你对马尔科夫的定义，但我认为它与通常的定义不太一致。例如，一个趋势（就像你图片中的）和一个马尔科夫是相当兼容的。
在这样的序列中（即使在对称游走的情况下），这样的概率更高（来自初级组合学领域的问题）。
医生，这不是一个值得效仿的例子
给我看两个星期的工作
你又在贴标签了。也许现在是时候停止了？
我不能，就当是半开玩笑，我不生气 )