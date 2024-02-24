交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2014 1...200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021...3399 新评论 J.B 2020.10.02 11:53 #20131 elibrarius: 这是给大家的一个问题： ，我也从网络上得到成捆的单向信号。这和这里的情况差不多。 有时我连续输了100次甚至200次。只有一个办法--用微小的手数进行交易，如0.5%的存款。 谁有想法不连续交易数百个信号？ 交易第一笔，然后不交易，直到开放的那笔关闭？在我看来，这并不是最好的解决办法。你有什么选择？ 你是在非常嘈杂的数据（signals/target）上进行训练，例如在增量上，这就是为什么信号非常嘈杂。你可以尝试对迹象和目标进行平滑处理，或对最终信号本身进行平滑处理，以减少信号中的噪音，但这根本不会有什么帮助，也不会带走任何利润。 Valeriy Yastremskiy 2020.10.02 12:07 #20132 elibrarius: 这是给大家的一个问题： ，我也从网络上得到成捆的单向信号。这和这里的情况差不多。 有时我连续输了100次甚至200次。只有一个办法--用微小的手数进行交易，如0.5%的存款。 谁有想法不连续交易数百个信号？ 交易第一笔，然后不交易，直到开放的那笔关闭？在我看来，这并不是最好的解决办法。有哪些选择？ 开放是一种逻辑，护送和关闭是另一种逻辑。我更喜欢这种方式。停车是一种保险。否则，是的，只是用止损开仓，以限制未平仓订单的数量，是比较好的。 VVT 2020.10.02 13:31 #20133 elibrarius: 这是给大家的一个问题： ，我也从网络上得到成捆的单向信号。这和这里的情况差不多。 有时我连续输了100次甚至200次。只有一个办法--用微小的手数进行交易，如0.5%的存款。 谁有想法不连续交易数百个信号？ 交易第一笔，然后不交易，直到开放的那笔关闭？在我看来，这并不是最好的解决办法。有哪些选择？ 为什么要交易它们，这就像用小口径枪进行俄罗斯轮盘赌 :) Alex Berdenev 2020.10.06 22:17 #20134 看看这个指标）只在2020年起作用。 mytarmailS 2020.10.11 18:51 #20135 Maxim Dmitrievsky: 考试有什么收获吗？ [删除] 2020.10.11 20:08 #20136 mytarmailS: 怎么了，考试有什么收获吗？ 还是一样......在本周初，经过'预训练'，效果不错。然后开始倾泻。又重做了一遍，明天将进行测试 :D 一些交易机器人可能在交易员中计算错误......在一系列的更新之后，它开始以错误的方式交易。 我还在Torch中处理递归网的工作。 黄色 - 周初，最初1-3天 Aleksey Vyazmikin 2020.10.11 21:01 #20137 有人尝试过使用重复性(recurring?)网络来降低维度吗？ 文章。 视频。 Лекция 6 | Нейросетевые технологии 2018.10.14www.youtube.com Дата: 08.10.2018 Лектор: Дорофеев Евгений Александрович Лекции в формате PDF - https://goo.gl/Xwzg4a [删除] 2020.10.11 21:07 #20138 Aleksey Vyazmikin: 有人尝试过使用重复性(recurring?)网络来降低维度吗？文章。视频。 递归自动编码器被使用。 Aleksey Vyazmikin 2020.10.11 21:12 #20139 Maxim Dmitrievsky: 递归自动编码器被使用。 我不明白，所有的输出神经元，其数量等于输入神经元的数量，是如何一次评估的？ 如果你看到类似的东西，适合使用，请让我知道。 我的样本量已经接近3000个预测因子，人们担心它们会被高度压缩，因为它们描述的是类似的领域。 [删除] 2020.10.11 21:18 #20140 Aleksey Vyazmikin: 我不明白模型质量估计是如何对所有输出神经元一次性进行的，其数量等于输入神经元...如果你看到类似的东西，适合应用，请让我知道。我有一个接近3000个预测因子的样本，有人担心它们会被高度压缩，因为它们描述的是一个类似的领域。 输入和输出都是小说，隐藏层中的神经元较少。它只是通过最小化输出中的误差来压缩信息。输入应该等于输出（理想情况下）。然后，NS的第二部分在训练后被丢弃，你在输出端得到的压缩特征等于隐藏层的神经元数量。 你可以添加递归层，等等。 谷歌自动编码器及其变种。 1...200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这是给大家的一个问题：
，我也从网络上得到成捆的单向信号。这和这里的情况差不多。
有时我连续输了100次甚至200次。只有一个办法--用微小的手数进行交易，如0.5%的存款。
谁有想法不连续交易数百个信号？
交易第一笔，然后不交易，直到开放的那笔关闭？在我看来，这并不是最好的解决办法。
你有什么选择？
你是在非常嘈杂的数据（signals/target）上进行训练，例如在增量上，这就是为什么信号非常嘈杂。你可以尝试对迹象和目标进行平滑处理，或对最终信号本身进行平滑处理，以减少信号中的噪音，但这根本不会有什么帮助，也不会带走任何利润。
开放是一种逻辑，护送和关闭是另一种逻辑。我更喜欢这种方式。停车是一种保险。否则，是的，只是用止损开仓，以限制未平仓订单的数量，是比较好的。
为什么要交易它们，这就像用小口径枪进行俄罗斯轮盘赌 :)
考试有什么收获吗？
怎么了，考试有什么收获吗？
还是一样......在本周初，经过'预训练'，效果不错。然后开始倾泻。又重做了一遍，明天将进行测试 :D
一些交易机器人可能在交易员中计算错误......在一系列的更新之后，它开始以错误的方式交易。
我还在Torch中处理递归网的工作。
黄色 - 周初，最初1-3天
有人尝试过使用重复性(recurring?)网络来降低维度吗？
文章。
视频。
递归自动编码器被使用。
我不明白，所有的输出神经元，其数量等于输入神经元的数量，是如何一次评估的？
如果你看到类似的东西，适合使用，请让我知道。
我的样本量已经接近3000个预测因子，人们担心它们会被高度压缩，因为它们描述的是类似的领域。
输入和输出都是小说，隐藏层中的神经元较少。它只是通过最小化输出中的误差来压缩信息。输入应该等于输出（理想情况下）。然后，NS的第二部分在训练后被丢弃，你在输出端得到的压缩特征等于隐藏层的神经元数量。
你可以添加递归层，等等。
谷歌自动编码器及其变种。