交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2713 1...270627072708270927102711271227132714271527162717271827192720...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2022.08.29 22:38 #27121 Maxim Dmitrievsky #: 飞机起飞和降落，记录了这一事件。我们进入了一种改变了的意识，看到飞机越过了根据轨迹计算出来的 RSI。这对我们来说也是一个事件。现在，我们需要计算的是一个合适的人和一只螳螂之间的差别。 这是一个很好的例子，我们可以看看。我对飞机真的不是很了解，但这只是一个本质的说明--它可能有助于你理解本质。 Aleksey Vyazmikin 2022.08.29 22:40 #27122 Maxim Dmitrievsky #: 假设你是一只螳螂，无法区分一个虚构的事件和另一个虚构的事件。对你来说，因和果是一个事件，因此它们是同时发生的，它们之间没有任何时间和信息上的联系，因为没有时间序列，事件本身也是虚构的。你收集这些虚构的事件，用树叶把它们包起来，欣赏你的作品，把它们告诉你的朋友。你的事件发生在你脑海中的时间和空间之外。你似乎做得很好，但这一切与机器学习几乎没有相似之处。 有人否认用时间序列表示信息的能力吗？不，这还不够。我没有否认时间 我为什么要 -- [删除] 2022.08.29 23:10 #27123 Aleksey Vyazmikin #:有人否认用时间序列呈现信息的可能性吗？没有，只是还不够。我并没有否认时间，我为什么要......？ 什么不够？你可以从时间序列中生成 "事件"，只需获取图形片段或样本、训练实例。你可以进行成分分解，也可以进行时间分解。 至于用什么方法分解原始时间序列，用什么方法处理原始时间序列，这都无关紧要。 你也可以向它扔西红柿，向它吹气，对它进行聚类，但它不会飞出任何事件。 显然，对你来说，"事件 "就是你可以搜索一些价格模式，就像茶分析的第一类一样 Aleksey Vyazmikin 2022.08.29 23:19 #27124 Maxim Dmitrievsky #:什么还不够？从时间序列中生成 "事件"，只需获取图形片段或样本、训练示例即可。进行成分分解和时间分解。这就是你能做的全部。至于如何分解原始时间序列，以及对其进行何种处理，这都无关紧要。 你也可以向它扔西红柿，向它吹气，对它进行聚类，但它不会产生任何事件。 价格反映的是交易者的总体行为--水流--河流，而事件则是离散的行为--填满和排干河流，即改变河道。 这并不是要拒绝时间序列--价格流，而是要通过其他工具寻找影响价格流的点。 Aleksey Vyazmikin 2022.08.29 23:21 #27125 Maxim Dmitrievsky #:显然，对您来说，"事件 "就是可以找到一些价格模式，就像一流的茶分析一样 是的，是的--我相信人/技术分析会影响价格，并利用技术分析（包括技术分析）来影响他们。 [删除] 2022.08.29 23:24 #27126 Aleksey Vyazmikin #:价格反映了交易者的总体行为--河流的水流，以及事件--离散行为--填充和排泄河流，即改变河道。这并不是要否定时间序列--价格流，而是要通过其他工具寻找影响价格流的点。 越来越多的赘词 [删除] 2022.08.29 23:32 #27127 Aleksey Vyazmikin #:是的，是的--我相信人们/技术分析师会影响价格，他们使用技术分析，包括技术分析来影响价格。 你需要明确你在做什么，这都是泛泛之谈。 你可以使用价格--时间序列，也可以使用外生信息源。 在外汇价格图表上，事件一般是出现一个新的刻度线，其他事件不会出现在这里。 您以条件形式构建的指标不是事件，也不是模式。 Aleksey Vyazmikin 2022.08.29 23:58 #27128 Maxim Dmitrievsky #:多余的话越来越多 你认为我很容易发明抽象概念来帮助你的大脑看到比它习惯的更大的画面吗？ Aleksey Vyazmikin 2022.08.30 00:04 #27129 Maxim Dmitrievsky #:你需要定义你的工作内容，这都是泛泛之谈。无论是价格--时间序列还是外生信息源。在外汇价格图表上，一般情况下，事件是新刻度线的出现，没有其他事件发生您以条件形式构建的指标不是事件，也不是模式。 价格--痕迹--我想通过它来确定野兽的类型及其行为。 为什么要引用时间序列理论--是的--纯粹在理论范围内--价格是研究对象。 但是，例如，时间序列被用来控制机制的工作，在那里我们可以获得有关机制的信息，这样的机制有很多，通过分析所有这些时间序列，我们可以发现传送带是否已经完全崩溃。 你看，来自不同机构的数据被同时合并到玻璃杯中，因为它们都在推动价格，但每个机构的原因都不一样。 [删除] 2022.08.30 00:12 #27130 Aleksey Vyazmikin #:价格--轨道--我想通过它来确定野兽的类型及其行为。为什么要引用时间序列理论--是的--纯粹是在理论范围内--价格是研究对象。然而，时间序列被用于控制机制的工作，例如，我们可以从中获得有关机制的信息，这样的机制有很多，您可以通过分析所有这些时间序列来了解输送机是否已经完全崩溃。你看，来自不同机构的数据被一次性合并到玻璃杯中，因为它们都在推动价格，但每个机构的原因都不一样。 因为这就是所谓的时间序列分类，没有其他术语可以形容它。 至于如何分类，这并不重要。你收集数据，进行任何操作（都不是事件），以便做出预测。 都是数据，不是事件。 1...270627072708270927102711271227132714271527162717271827192720...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
飞机起飞和降落，记录了这一事件。我们进入了一种改变了的意识，看到飞机越过了根据轨迹计算出来的 RSI。这对我们来说也是一个事件。现在，我们需要计算的是一个合适的人和一只螳螂之间的差别。
这是一个很好的例子，我们可以看看。我对飞机真的不是很了解，但这只是一个本质的说明--它可能有助于你理解本质。
假设你是一只螳螂，无法区分一个虚构的事件和另一个虚构的事件。对你来说，因和果是一个事件，因此它们是同时发生的，它们之间没有任何时间和信息上的联系，因为没有时间序列，事件本身也是虚构的。你收集这些虚构的事件，用树叶把它们包起来，欣赏你的作品，把它们告诉你的朋友。你的事件发生在你脑海中的时间和空间之外。你似乎做得很好，但这一切与机器学习几乎没有相似之处。
有人否认用时间序列表示信息的能力吗？不，这还不够。我没有否认时间 我为什么要 --
有人否认用时间序列呈现信息的可能性吗？没有，只是还不够。我并没有否认时间，我为什么要......？
什么不够？你可以从时间序列中生成 "事件"，只需获取图形片段或样本、训练实例。你可以进行成分分解，也可以进行时间分解。
至于用什么方法分解原始时间序列，用什么方法处理原始时间序列，这都无关紧要。
你也可以向它扔西红柿，向它吹气，对它进行聚类，但它不会飞出任何事件。
显然，对你来说，"事件 "就是你可以搜索一些价格模式，就像茶分析的第一类一样
什么还不够？从时间序列中生成 "事件"，只需获取图形片段或样本、训练示例即可。进行成分分解和时间分解。这就是你能做的全部。
至于如何分解原始时间序列，以及对其进行何种处理，这都无关紧要。
你也可以向它扔西红柿，向它吹气，对它进行聚类，但它不会产生任何事件。
价格反映的是交易者的总体行为--水流--河流，而事件则是离散的行为--填满和排干河流，即改变河道。
这并不是要拒绝时间序列--价格流，而是要通过其他工具寻找影响价格流的点。
显然，对您来说，"事件 "就是可以找到一些价格模式，就像一流的茶分析一样
是的，是的--我相信人/技术分析会影响价格，并利用技术分析（包括技术分析）来影响他们。
价格反映了交易者的总体行为--河流的水流，以及事件--离散行为--填充和排泄河流，即改变河道。
这并不是要否定时间序列--价格流，而是要通过其他工具寻找影响价格流的点。
越来越多的赘词
是的，是的--我相信人们/技术分析师会影响价格，他们使用技术分析，包括技术分析来影响价格。
你需要明确你在做什么，这都是泛泛之谈。
你可以使用价格--时间序列，也可以使用外生信息源。
在外汇价格图表上，事件一般是出现一个新的刻度线，其他事件不会出现在这里。
您以条件形式构建的指标不是事件，也不是模式。
多余的话越来越多
你认为我很容易发明抽象概念来帮助你的大脑看到比它习惯的更大的画面吗？
你需要定义你的工作内容，这都是泛泛之谈。
无论是价格--时间序列还是外生信息源。
在外汇价格图表上，一般情况下，事件是新刻度线的出现，没有其他事件发生
您以条件形式构建的指标不是事件，也不是模式。
价格--痕迹--我想通过它来确定野兽的类型及其行为。
为什么要引用时间序列理论--是的--纯粹在理论范围内--价格是研究对象。
但是，例如，时间序列被用来控制机制的工作，在那里我们可以获得有关机制的信息，这样的机制有很多，通过分析所有这些时间序列，我们可以发现传送带是否已经完全崩溃。
你看，来自不同机构的数据被同时合并到玻璃杯中，因为它们都在推动价格，但每个机构的原因都不一样。
价格--轨道--我想通过它来确定野兽的类型及其行为。
为什么要引用时间序列理论--是的--纯粹是在理论范围内--价格是研究对象。
然而，时间序列被用于控制机制的工作，例如，我们可以从中获得有关机制的信息，这样的机制有很多，您可以通过分析所有这些时间序列来了解输送机是否已经完全崩溃。
你看，来自不同机构的数据被一次性合并到玻璃杯中，因为它们都在推动价格，但每个机构的原因都不一样。
因为这就是所谓的时间序列分类，没有其他术语可以形容它。
至于如何分类，这并不重要。你收集数据，进行任何操作（都不是事件），以便做出预测。
都是数据，不是事件。