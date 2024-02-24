交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2696 1...268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2022.08.20 18:01 #26951 Roman #:可能是因为mql5 程序 和Py 解释器 之间禁止数组交换的缘故。 同样的宗教也会适用于 R。老实说，我并不理解 MQ 所说的关键安全性。 也许这与安全性无关，而是与数组的复杂 Py api 有关。 而且他们根本就没去管它。 所以 R 是通过 dll 来实现的，虽然我没有详细说明。 Roman 2022.08.20 18:06 #26952 Aleksey Nikolayev #:因此，它是为 R 设计的--通过一个 dll，虽然我没有详细说明。 所以是的，你可以通过 dll 在任何地方敲击。 Aleksey Nikolayev 2022.08.20 18:10 #26953 Maxim Dmitrievsky #: 有人为 R 开发了类似 Python 的 api，但无法将其上传到本地市场（如 pypi），其他的我就不知道了。解释型语言的代码运行速度很慢，可能没有什么意义，也就是说，你不会得到快速的测试：) 意义是一个相对的概念）在我看来，最好是有可用的东西，你可以选择是否使用它）快速测试是行不通的，但至少可以通过某种测试来评估进一步修改的意义。 Aleksei Kuznetsov 2022.08.20 18:20 #26954 Aleksey Nikolayev #:不过，我还是想弄明白为什么 Python 没有类似的 mt-R。我指的是从 mql5 程序中启动解释器的可能性，它可以向 mql5 程序发送命令并双向交换数据。这很方便，例如，可以快速测试训练好的模型，而无需将其提炼为 mql5 代码，总的来说，这是一个相当灵活的工具。而且，它似乎正是 "喋喋不休 "的爱好者所需要的。 这是一项私人开发（并非来自 MQL），我认为是 San Sanych 或其他人订购的。 。 如果您非常需要它，您可以自己做，或者向自由职业者订购。只需复制 Python 的功能（也可以复制函数名，以便从一个引擎移植到另一个引擎）。 Roman 2022.08.20 19:23 #26955 Renat Fatkhullin #: 请解释如何使用损失函数 如何使用目标函数进行最小化？ 第二个问题。 在 Matlab 中，函数 fminsearch() 使用 Nelder-Mead 算法。ENUM_LOSS_FUNCTION 中没有这种算法。 我们能指望添加这种算法吗？ Документация по MQL5: Методы матриц и векторов / Машинное обучение / Loss www.mql5.com Loss - Машинное обучение - Методы матриц и векторов - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 [删除] 2022.08.20 21:20 #26956 Aleksey Nikolayev #:在我看来，最好是有东西可用，你可以选择是否使用它）快速测试是行不通的，但至少可以通过某种测试来评估进一步摆弄的意义。 好吧，我们不考虑相对论测试，这种测试的拥护者充斥着论坛。测试只应是快速和正确的，为此，您可以从一个周期中制作一个测试器来评估其中的猫腻。此外，它还能间接参与学习过程。 sibirqk 2022.08.21 06:43 #26957 Roman #:也许不是因为安全问题，而是因为数组的 Py api 太复杂了。，但他们就是懒得做。 那里有一个非常痛苦的 numpy api。 它并不无聊，只是不寻常。当你习惯了它，就会觉得它很讨厌。我希望在类似 C 语言（如 MQL）的数组中使用这样的 api。 Roman 2022.08.21 06:55 #26958 sibirqk #:这并不痛苦，只是不寻常。当你习惯了它，它就会变得令人兴奋。我希望在类似 C 语言（如 MQL）的语言中也能有这样的数组 api。 不，不要在类 C 语言中使用 )) 以字节为单位的传输，没有比这更好的了。 剩下的都是封装器，需要封装器开发者发挥想象力。 Aleksey Vyazmikin 2022.08.22 01:46 #26959 寻找同伴，踏上一段有趣而刺激的旅程，沿着未知的道路寻找神秘的预言/特征/迹象。 我有一张可以找到它们的地图，需要一双手来设置陷阱，思考这些奇妙现象的习性和光环。 这条路不容易，很漫长，但很迷人，我相信我们不会一无所获！ 如有疑问，请提问！ Aleksey Nikolayev 2022.08.22 07:41 #26960 ) 1...268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
可能是因为mql5 程序 和Py 解释器 之间禁止数组交换的缘故。
同样的宗教也会适用于 R。
老实说，我并不理解 MQ 所说的关键安全性。也许这与安全性无关，而是与数组的复杂 Py api 有关。
而且他们根本就没去管它。
所以 R 是通过 dll 来实现的，虽然我没有详细说明。
所以是的，你可以通过 dll 在任何地方敲击。
有人为 R 开发了类似 Python 的 api，但无法将其上传到本地市场（如 pypi），其他的我就不知道了。解释型语言的代码运行速度很慢，可能没有什么意义，也就是说，你不会得到快速的测试：)
意义是一个相对的概念）在我看来，最好是有可用的东西，你可以选择是否使用它）快速测试是行不通的，但至少可以通过某种测试来评估进一步修改的意义。
不过，我还是想弄明白为什么 Python 没有类似的 mt-R。我指的是从 mql5 程序中启动解释器的可能性，它可以向 mql5 程序发送命令并双向交换数据。这很方便，例如，可以快速测试训练好的模型，而无需将其提炼为 mql5 代码，总的来说，这是一个相当灵活的工具。而且，它似乎正是 "喋喋不休 "的爱好者所需要的。
如果您非常需要它，您可以自己做，或者向自由职业者订购。只需复制 Python 的功能（也可以复制函数名，以便从一个引擎移植到另一个引擎）。
请解释如何使用损失函数
如何使用目标函数进行最小化？
第二个问题。
在 Matlab 中，函数 fminsearch() 使用 Nelder-Mead 算法。
ENUM_LOSS_FUNCTION 中没有这种算法。
我们能指望添加这种算法吗？
也许不是因为安全问题，而是因为数组的 Py api 太复杂了。
，但他们就是懒得做。
那里有一个非常痛苦的 numpy api。
它并不无聊，只是不寻常。当你习惯了它，就会觉得它很讨厌。我希望在类似 C 语言（如 MQL）的数组中使用这样的 api。
这并不痛苦，只是不寻常。当你习惯了它，它就会变得令人兴奋。我希望在类似 C 语言（如 MQL）的语言中也能有这样的数组 api。
不，不要在类 C 语言中使用 ))
以字节为单位的传输，没有比这更好的了。
剩下的都是封装器，需要封装器开发者发挥想象力。
寻找同伴，踏上一段有趣而刺激的旅程，沿着未知的道路寻找神秘的预言/特征/迹象。
我有一张可以找到它们的地图，需要一双手来设置陷阱，思考这些奇妙现象的习性和光环。
这条路不容易，很漫长，但很迷人，我相信我们不会一无所获！
如有疑问，请提问！
