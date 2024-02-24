交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1982 1...197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989...3399 新评论 mytarmailS 2020.08.30 15:15 #19811 Maxim Dmitrievsky: 你把Python弄明白了吗？:D )) 在学习了3个月后，我有点认为我理解了R，....。我花了5年时间，现在我意识到我什么都不知道 )) [删除] 2020.08.30 15:17 #19812 mytarmailS: ))我曾经认为我在学习了3个月后理解了R，....已经5年了，我意识到我什么都不知道 )) 很好地运行了这个例子（在私下）。有一个简单的测试器和逻辑本身 还有就是两个子网的层数看。我是根据经验选择的。 你可以在其他符号上运行测试器 mytarmailS 2020.08.30 18:04 #19813 Maxim Dmitrievsky: 很好地运行了这个例子（在私下）。有一个简单的测试器和逻辑本身有两个子网的层数，看看有多少层。我是根据经验捡到的你可以在其他符号上运行测试器。 好的，谢谢。 Farkhat Guzairov 2020.08.30 20:38 #19814 Maxim Dmitrievsky: 你好! 资料中的信号，是潜艇上的机器人吗？ [删除] 2020.08.31 10:48 #19815 Farkhat Guzairov: 你好!资料中的信号，是潜艇上的机器人吗？ 你好。是的，与控制台python的斗争......在空闲时停止解释器工作 mytarmailS 2020.08.31 10:53 #19816 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我不知道））。我已经在网上搜索了很多，但没有找到答案......。如何让VSC看到 "Builder"（所有跳板都在一个文件夹中），以及如何安装这个该死的 "matplotlib.pyplot"（"扩展 "中没有这个bib）。 [删除] 2020.08.31 11:18 #19817 mytarmailS: 我不知道））。我在网上搜索了很多，但没有找到答案......如何让VSC看到 "Builder"（所有跳板都在一个文件夹中），以及如何安装这个该死的 "matplotlib.pyplot"（在 "扩展 "中没有这个bib）。 在命令行中用pip安装matplotlib 把它放在与脚本相同的文件夹中。 mytarmailS 2020.08.31 12:04 #19818 Maxim Dmitrievsky: 在命令行中用pip安装matplotlib 安装了... 你也有两个游戏机吗？ 事实证明，你应该通过 "cmd "安装它。 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 要查看构建器，请将其放在与脚本相同的文件夹中。 我马上就做了，一切都在同一个文件夹里。 mytarmailS: ............，让VSC看到圣经--"建造者" （所有的怀疑论者都在一个文件夹里），以及如何u............... 但仍无法看到 [删除] 2020.08.31 12:10 #19819 mytarmailS: 安装了...你也有两个游戏机吗？原来，你必须通过 "cmd "来安装所以我做了，一切都在同一个文件夹里。但它仍然没有看到它。 你可以从 "cmd "运行它，如果你没有得到错误信息，这意味着错误高亮是有效的。 ide只是显示了不同的终端，你可以添加其他终端，等等。 mytarmailS 2020.08.31 12:14 #19820 Maxim Dmitrievsky: 好吧，运行字符串，如果没有错误，这意味着错误高亮显示正在驱动中 >>> from Builder import randomized_lqv_subnet_builder, randomized_d_subnet_builder Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> ModuleNotFoundError: No module named 'Builder' 1...197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你把Python弄明白了吗？:D
))
在学习了3个月后，我有点认为我理解了R，....。我花了5年时间，现在我意识到我什么都不知道 ))
))
我曾经认为我在学习了3个月后理解了R，....已经5年了，我意识到我什么都不知道 ))
很好地运行了这个例子（在私下）。有一个简单的测试器和逻辑本身
还有就是两个子网的层数看。我是根据经验选择的。
你可以在其他符号上运行测试器
很好地运行了这个例子（在私下）。有一个简单的测试器和逻辑本身
有两个子网的层数，看看有多少层。我是根据经验捡到的
你可以在其他符号上运行测试器。
好的，谢谢。
你好!
资料中的信号，是潜艇上的机器人吗？
你好!
资料中的信号，是潜艇上的机器人吗？
你好。是的，与控制台python的斗争......在空闲时停止解释器工作
我不知道））。我已经在网上搜索了很多，但没有找到答案......。如何让VSC看到 "Builder"（所有跳板都在一个文件夹中），以及如何安装这个该死的 "matplotlib.pyplot"（"扩展 "中没有这个bib）。
我不知道））。我在网上搜索了很多，但没有找到答案......如何让VSC看到 "Builder"（所有跳板都在一个文件夹中），以及如何安装这个该死的 "matplotlib.pyplot"（在 "扩展 "中没有这个bib）。
在命令行中用pip安装matplotlib
把它放在与脚本相同的文件夹中。
在命令行中用pip安装matplotlib
安装了...
你也有两个游戏机吗？
事实证明，你应该通过 "cmd "安装它。
要查看构建器，请将其放在与脚本相同的文件夹中。
我马上就做了，一切都在同一个文件夹里。
............，让VSC看到圣经--"建造者" （所有的怀疑论者都在一个文件夹里），以及如何u...............
但仍无法看到
安装了...
你也有两个游戏机吗？
原来，你必须通过 "cmd "来安装
所以我做了，一切都在同一个文件夹里。
但它仍然没有看到它。
你可以从 "cmd "运行它，如果你没有得到错误信息，这意味着错误高亮是有效的。
ide只是显示了不同的终端，你可以添加其他终端，等等。
好吧，运行字符串，如果没有错误，这意味着错误高亮显示正在驱动中