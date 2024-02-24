交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1982

Maxim Dmitrievsky:

你把Python弄明白了吗？:D

))

在学习了3个月后，我有点认为我理解了R，....。我花了5年时间，现在我意识到我什么都不知道 ))

mytarmailS:

))

我曾经认为我在学习了3个月后理解了R，....已经5年了，我意识到我什么都不知道 ))

好的，谢谢。

 
Maxim Dmitrievsky:


你好!

资料中的信号，是潜艇上的机器人吗？

Farkhat Guzairov:

你好!

资料中的信号，是潜艇上的机器人吗？

你好。是的，与控制台python的斗争......在空闲时停止解释器工作

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我不知道））。我已经在网上搜索了很多，但没有找到答案......。如何让VSC看到 "Builder"（所有跳板都在一个文件夹中），以及如何安装这个该死的 "matplotlib.pyplot"（"扩展 "中没有这个bib）。

mytarmailS:

我不知道））。我在网上搜索了很多，但没有找到答案......如何让VSC看到 "Builder"（所有跳板都在一个文件夹中），以及如何安装这个该死的 "matplotlib.pyplot"（在 "扩展 "中没有这个bib）。

在命令行中用pip安装matplotlib

把它放在与脚本相同的文件夹中。

 
Maxim Dmitrievsky:

在命令行中用pip安装matplotlib

安装了...

你也有两个游戏机吗？

事实证明，你应该通过 "cmd "安装它。


马克西姆-德米特里耶夫斯基

要查看构建器，请将其放在与脚本相同的文件夹中。

我马上就做了，一切都在同一个文件夹里。

mytarmailS:

............，让VSC看到圣经--"建造者" （所有的怀疑论者都在一个文件夹里），以及如何u...............

但仍无法看到


mytarmailS:

安装了...

你也有两个游戏机吗？

原来，你必须通过 "cmd "来安装


所以我做了，一切都在同一个文件夹里。

但它仍然没有看到它。


你可以从 "cmd "运行它，如果你没有得到错误信息，这意味着错误高亮是有效的。

ide只是显示了不同的终端，你可以添加其他终端，等等。

 
Maxim Dmitrievsky:

好吧，运行字符串，如果没有错误，这意味着错误高亮显示正在驱动中

>>> from Builder import randomized_lqv_subnet_builder, randomized_d_subnet_builder

Traceback (most recent call last):

  File "<stdin>", line 1, in <module>

ModuleNotFoundError: No module named 'Builder'
