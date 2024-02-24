交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1941

马克西姆-德米特里耶夫斯基

或不给任何东西，它搜索不同长度的图案（窗口），并在图片中显示最好的一组。

很好...

这个函数的名字是什么？

 
Valeriy Yastremskiy:

我正在学习Python（我正在读一本粉红色的书），在最开始的时候有一个动态和静态语言的区别，这个区别等于引用和复制赋值。这是一种很酷的语言。特别是在BASIC))))) 之后

似乎都很熟悉，但行为却不同，但这是一种耻辱。

mytarmailS:

这是一个非常好的例子...

这个函数叫什么？

这里有3个不同的最佳模式（在子窗口，红色）和它们的邻居黑色（类似）。

它是没有模式的，他自己发现的。

概况数字= mp.analyze(fr_prices)

mp_profile, mp_figures= mp.analyze(fr_prices,windows=150)


我并不真正了解所有的功能

 
Retag Konow:
当然。你知道什么是不变量吗？多态性（多形性）、对象、形式，你听说过吗？)

你在这里 "推 "的是什么？- 从对象的多态外壳下 "提取 "不变量的方法。这就是你如何在一个环境中识别它。你应用数学和算法工具。

但你缺乏一种抽象的、哲学的思维方式来理解它。但如果你理解了它，你会改进处理包络的方法（来自物体现象形式的相关数据阵列），并开辟更远的金融视野）。

改进MO本身，你就会很高兴）。

为什么这里有这些概括性的术语。它们分散了搜索模式这一任务的本质，因此是不必要的。因此，是的，它是真实的，对NS和MO一般来说也是真实的，但只是对局部问题没有任何作用。而不是在这个主题中。

 

当然了。你知道什么是不变量吗？多态性、对象、形状，你听说过吗？)

你在这里 "推 "的是什么？- 从对象的多态外壳下 "提取 "不变量的方法。这就是你如何在一个环境中识别它。你应用数学和算法工具。

但你缺乏一种抽象的、哲学的思维方式来理解它。但如果你理解了它，你会改进处理包络的方法（来自物体现象形式的相关数据阵列），并开辟更远的金融视野）。

改进MO本身，你就会很高兴）。

哇，这家伙有脑子，我一下子就看出来了，他知道这么难懂的词......。我可以看到，他有经验，总之，学到了禅宗，并教给别人......。

也许，你有一个解决方案，以机器人或市场分析 的形式作为智力开发的结果？

也许你可以给我看看你的作品，或者你母亲不允许？

 
Maxim Dmitrievsky:

这里有3个不同的最佳模式（在子窗口，红色）和它们的邻居黑色（类似）。

这是没有规律的，他自己发现的。

概况数字= mp.analyze(fr_prices)

mp_profile, mp_figures= mp.analyze(fr_prices,windows=150)


我并不真正了解所有的功能

它能搜索到多维系列吗？

mytarmailS:

它能搜索多维系列吗？

我不这么认为。

 
mytarmailS:

它知道如何搜索多维系列吗？

为什么？一系列不同的TFs仍然可以合并成一个。或者是为了什么？

 
Valeriy Yastremskiy:

为什么这些概括性的术语会出现在这里。它们分散了搜索模式这一任务的本质，因此是不必要的。因此，是的，是真的，对NS和MO来说也是真的，但只是在这里没有任务的好处。而不是在这个主题中。

可能没有任何好处，如果我们把它作为一个公理，即好处是来自外汇的货币奖励。
 
Reg Konow:
可能没有好处，如果你把好处是外汇的货币奖励当作不言而喻的。

不，看穿了佩雷尔曼的简单事实。但这里是审查向量的长度与你的条款增加。当你研究一个东西时，当有超过2个问题时，就需要进行归纳。但这里只有一个。因此，它们是不需要的。

