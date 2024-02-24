交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1920 1...191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927...3399 新评论 mytarmailS 2020.07.26 20:09 #19191 Aleksey Vyazmikin: 所以我在想，我是否可以将这个样本划分为这些岛屿，并已经在这些岛屿中进行模型训练。 所以你必须应用kmeans聚类或更酷的东西，等一下 运行它 km <- kmeans(um$layout, centers = 4) 这就是你想找到的集群的数量 而现在 as.factor(km$cluster) 用它来代替目标 这里 Renat Akhtyamov 2020.07.26 20:22 #19192 它变得多么美丽，这些照片。 这真是太神奇了! 继续努力，先生们，密切关注这个过程 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 20:34 #19193 mytarmailS: 所以你需要应用kmeans聚类或更酷的东西，等一下。运行它你想找到多少个群组？而现在用它来代替目标这里 我做错了 :( > way <- "F:\\FX\\R\\2020_04_11_Pred_New_Full\\Pred_New_Fu ..." ... [TRUNCATED] > dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";") # читаем файл > target <- dt$Target_100 # целевую в отдельную переменную > #target <- km$cluster # целевую в отдельную переменную > > dt <- dt[, ! colnames(dt) %in% + # c("Target_100_Buy","Target_100 ..." ... [TRUNCATED] > km <- kmeans(um$layout, centers = 4) > # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить > #install.packages(c("rgl", "car" , "umap")) > > > > # про um .... [TRUNCATED] > um <- umap(dt,n_components=3) > # n_components=3 во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1 > # можно 333, но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас .... [TRUNCATED] > #тут все настройки по пакету car > # http://www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization > lib .... [TRUNCATED] > target <- as.factor(target) # target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой > scatter3d(x = um.res[,1], + y = um.res[,2], + z = um.res[,3], + #groups = target, + groups = km$cluster, + .... [TRUNCATED] Error in scatter3d.default(x = um.res[, 1], y = um.res[, 2], z = um.res[, : groups variable must be a factor mytarmailS 2020.07.26 20:37 #19194 Aleksey Vyazmikin: 我做错了 :( scatter3d(x = um.res[,1], + y = um.res[,2], + z = um.res[,3], + #groups = target, + groups = km$cluster, 你不能对一个函数的参数 进行评论。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 20:41 #19195 mytarmailS: 这是不可能的，你不能对函数参数 里面的代码进行评论。 哇，把它拿出来，做成截图里那样。 scatter3d(x = um.res[,1], y = um.res[,2], z = um.res[,3], groups = as.factor(km$cluster), grid = FALSE, surface = FALSE, ellipsoid = FALSE, bg.col = "black") 当它在思考的时候。 mytarmailS 2020.07.26 20:42 #19196 阿列克谢-维亚兹米 金。 当他在思考的时候。 有意思））。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 20:45 #19197 mytarmailS: 有趣的是什么））。 我有个想法，这意味着设法分成4个群组？现在，我如何将线路分区保存到每个集群？ mytarmailS 2020.07.26 20:49 #19198 阿列克谢-维亚兹米 金。 我有个想法，这是否意味着它已经成功地分裂成了四个群组？ 是 阿列克谢-维亚兹米 金。 现在，你如何将线路分区保存到每个集群？ 保存umap模型 保存模型 kmeans 就这样了。 把椭圆体=TRUE 应该可以了 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 21:00 #19199 mytarmailS: 是 这很有趣，我将尝试分别学习这些模型，看看会发生什么。 mytarmailS: 保存umap模型保存 kmeans模型然后... 你能说得更具体些吗？ 我需要保存。 1.以可读的形式划分为群组的规则，可在MQL中编码。 2.csv文件中的行群布局 如何做到这一点？ mytarmailS 2020.07.26 21:05 #19200 Aleksey Vyazmikin: 1.以一种可读的形式将集群分区规则编入MQL中 我不明白，你想在规则中得到所产生的分解，把它们转移到mql中吗？ 1...191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我做错了 :(
你不能对一个函数的参数 进行评论。
哇，把它拿出来，做成截图里那样。
当它在思考的时候。
有意思））。
我有个想法，这意味着设法分成4个群组？
现在，我如何将线路分区保存到每个集群？
保存umap模型
保存模型 kmeans
就这样了。
把椭圆体=TRUE
应该可以了
这很有趣，我将尝试分别学习这些模型，看看会发生什么。
你能说得更具体些吗？
我需要保存。
1.以可读的形式划分为群组的规则，可在MQL中编码。
2.csv文件中的行群布局
如何做到这一点？
我不明白，你想在规则中得到所产生的分解，把它们转移到mql中吗？