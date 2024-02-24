交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1920

Aleksey Vyazmikin:

所以我在想，我是否可以将这个样本划分为这些岛屿，并已经在这些岛屿中进行模型训练。

所以你必须应用kmeans聚类或更酷的东西，等一下

运行它

km <- kmeans(um$layout, centers = 4)

这就是你想找到的集群的数量

而现在

as.factor(km$cluster)

用它来代替目标


它变得多么美丽，这些照片。

这真是太神奇了!

mytarmailS:

所以你需要应用kmeans聚类或更酷的东西，等一下。

运行它

你想找到多少个群组？

而现在

用它来代替目标


这里

我做错了 :(

> way <- "F:\\FX\\R\\2020_04_11_Pred_New_Full\\Pred_New_Fu ..." ... [TRUNCATED] 

> dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";") #  читаем файл

> target <- dt$Target_100 #  целевую в отдельную переменную

> #target <- km$cluster #  целевую в отдельную переменную
> dt <- dt[, ! colnames(dt)  %in% 
+            #            c("Target_100_Buy","Target_100 ..." ... [TRUNCATED] 

> km <- kmeans(um$layout, centers = 4)           

> #  роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> #install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))
> #  про um .... [TRUNCATED] 

> um <- umap(dt,n_components=3)   

> #  n_components=3  во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1
> #  можно 333, но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас  .... [TRUNCATED] 

> #тут  все настройки по пакету  car
> #  http://www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization
> lib .... [TRUNCATED] 

> target <- as.factor(target)  #   target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой

> scatter3d(x = um.res[,1], 
+           y = um.res[,2], 
+           z = um.res[,3],
+           #groups = target,
+           groups = km$cluster,
+ .... [TRUNCATED] 
Error in scatter3d.default(x = um.res[, 1], y = um.res[, 2], z = um.res[,  : 
Aleksey Vyazmikin:

我做错了 :(

scatter3d(x = um.res[,1], 
+           y = um.res[,2], 
+           z = um.res[,3],
+           #groups = target,
+           groups = km$cluster,

你不能对一个函数的参数 进行评论。

 
mytarmailS:

这是不可能的，你不能对函数参数 里面的代码进行评论。

哇，把它拿出来，做成截图里那样。

scatter3d(x = um.res[,1], 
          y = um.res[,2], 
          z = um.res[,3],
          groups = as.factor(km$cluster),
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
            bg.col = "black")

阿列克谢-维亚兹米 金。

当他在思考的时候。

有意思））。

 
mytarmailS:

有趣的是什么））。


我有个想法，这意味着设法分成4个群组？

现在，我如何将线路分区保存到每个集群？

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

我有个想法，这是否意味着它已经成功地分裂成了四个群组？

阿列克谢-维亚兹米 金。

现在，你如何将线路分区保存到每个集群？

保存umap模型

保存模型 kmeans

椭圆体=TRUE

应该可以了

 
mytarmailS:

这很有趣，我将尝试分别学习这些模型，看看会发生什么。


mytarmailS:

保存umap模型

保存 kmeans模型

然后...

你能说得更具体些吗？

我需要保存。

1.以可读的形式划分为群组的规则，可在MQL中编码。

2.csv文件中的行群布局

如何做到这一点？

 
Aleksey Vyazmikin:


1.以一种可读的形式将集群分区规则编入MQL中


我不明白，你想在规则中得到所产生的分解，把它们转移到mql中吗？

