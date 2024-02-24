交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1916 1...190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923...3399 新评论 Evgeny Dyuka 2020.07.25 21:07 #19151 Wizard2018: +1000% 非常非常明智的想法。 不同意。关于市场，没有什么秘密的知识。有一个高噪音的数据集，而神经网络必须而且能够在其中找到模式。但他们的数量很少，因此结果还不是很突出。 但指标绝对是必须的--它们简化了网络的工作，因为它们已经显示了一些现成的规律性。例如，网，当然，可能会发现我们称之为分歧的模式，但我们可以简单地把它交给它。简单地说，我们可以通过眼睛来区分猫和狗，但也可以显示尾巴和耳朵，在这种情况下，结果会更快，质量更高。这就是指标的作用。 mytarmailS 2020.07.25 21:18 #19152 Mihail Marchukajtes: 这是我对你的回答。它在一个方面是无条件地令人愤怒的，纯粹是视觉上的。但不要紧，重要的是叙事的本质，而不是它的外观或声音如何令人毛骨悚然...。请注意。是的，我是这样认为的。是的，我没有100%的结果，不超过该理解的一般意义上的55% :-)))) 你想要的东西可以简化为通常的分类，其中属性是衡量标准，目标是模型在新数据上的充分性... 生成一个模型，在新数据上模拟模型的性能，并创建一个如图的数据集。 然后检查属性（指标）的重要性和力量，你会知道什么是重要的，什么是不重要的。 NeuralNetwork 2020.07.26 06:41 #19153 大家好。这 是在监控我的账户。 这都是为了让大家永远闭嘴。 如果你们是生活中的失败者，就闭嘴，让别人去做工作。神经网络 工作，是你们的大脑不工作，而你们却声称不工作 ! 附加的文件： Mtyvnel-Neural_Network.png 252 kb NeuralNetwork 2020.07.26 07:11 #19154 就这样了。我的账户被删除了，我的账户也被删除了。 不管他们在追踪什么，你除了在论坛上谈论和对你的失败感到恐慌之外，没有任何事情可以做。 NeuralNetwork 2020.07.26 09:11 #19155 弱者的梦想是对现实的逃避，强者的梦想则塑造了现实。 相信梦想。它有一个很好的特点，那就是来真的。 穷人不是口袋里没有一分钱的人，而是没有梦想的人。 "他慢慢地死去 "不旅行的人。 "不读书的人。 不听音乐的人。 谁不能在自己身上找到和谐。 "他慢慢地死去 破坏了他对自己的信心的人。 不允许自己得到帮助的人。 缓缓死去的人 摧毁爱本身的人。 在不断的抱怨中度过他的日子 关于坏运气或连绵不断的雨 缓慢地死去的人 放弃计划的人 ''他们还没开始呢! '' 关于梦想的名言(538条) | 名人名言 '' - 阅读这个有趣的 )) Цитаты о мечтах (538 цитат) | Цитаты известных личностей Martin Svobodaru.citaty.net Самые интересные цитаты о мечтах от авторов по всему миру - подборка забавных, вдохновляющих и мотивационных цитат на мечты mytarmailS 2020.07.26 09:26 #19156 我有个想法，就是建立一个讨论目标函数的主题，甚至不是讨论，而是建立一个不同类型的目标函数的数据库，并对其进行统计，什么有效，什么根本无效。 你认为有人需要这个吗？ Aliaksandr Hryshyn 2020.07.26 09:38 #19157 mytarmailS: 我有个想法，就是建立一个讨论目标函数的主题，甚至不是讨论，而是建立一个不同类型的目标函数的数据库，并对其进行统计，什么有效，什么根本无效。你认为有人需要它吗？ 一个好主意。 Rorschach 2020.07.26 10:31 #19158 mytarmailS: 我有个想法，就是建立一个讨论目标函数的主题，甚至不是讨论，而是建立一个不同类型的目标函数的数据库，并对其进行统计，什么有效，什么根本无效。你认为有人需要它吗？ 我对该目标的想法。如果我们假设没有点差和佣金，最大的利润将是猜中所有的高点和低点时。也就是说，任务归结为提前一步进行预测。既然知道交易的方向 就足够了，你可以用二元分类来做。我们采取增量，找到增量的符号，并把它作为一个目标。 现在假设有一些恒定的传播（为简单起见）。现在我们感兴趣的是比这个价差更大的运动。在这里，我被卡住了，如何建立这样一个目标，什么是出价，问价还是平均价？ mytarmailS 2020.07.26 10:49 #19159 Rorschach: 我对该目标的想法。假设没有点差和佣金，最大的利润将是猜中所有的高点和低点时。也就是说，任务归结为提前一步进行预测。既然知道交易的方向 就足够了，你可以用二元分类来做。我们采取增量，找到增量的符号，并把它作为一个目标。 现在假设有一些恒定的传播（为简单起见）。现在我们感兴趣的是比这个价差更大的运动。在这里，我被卡住了，如何建立这样一个目标，输入什么出价，要价还是平均价？ 这和人字形或增量预测一样，实际上都是一类目标，是无用的一类......我的意思是在更广泛的意义上，要想出一大堆目标，不同的方向。 例如 : 根据日内数据预测当天的最高价格（回归）。 分解哪个水平会导致过度波动（回归+分类）。 使用日内 数据，我们可以预测每日反转的时间（分类）。 如果第一个烛台是黑色的，第三个烛台会是白色的吗？(分类) 标记出支持和阻力水平，并预测将从哪一水平上进行反弹/突破（分类）。 预测指标在任何特定时刻的最佳时期（回归）。 ......... ..... ... ITP..... 你不能以这种有限的方式看待目标，你必须思考，提出变体，并测试它们。 你可能会在最后发现一些有趣的东西 ========================= 其结果是一个经过测试验证的有趣目标列表。而这将是所有IO爱好者的一个知识库。 你明白，目标可以用与特征相同的方式进行搜索，是的，这可能不仅是可能的，实践证明了这一点。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 12:51 #19160 Mihail Marchukajtes: 这是我对你的回答。它在一个方面是无条件地令人愤怒的，纯粹是视觉上的。但不要紧，重要的是叙事的本质，而不是它的外观或声音如何令人毛骨悚然...。请注意。是的，我是这样认为的。是的，我没有100%的结果，不超过该理解的一般意义上的55% :-)))) 看了视频--有一次我甚至试图在不同的估计系数上建立一个模型进行模型选择--效果是有的，但和MO一样--准确率很小。总的来说，这个想法是正确的，我们需要想出更多不同的预测因素来描述这个模型。 我查看错误平衡，并使用与策略测试器中标准报告相同的方法进行分析。刚刚在旧模型上测试了一个绘制误差平衡的脚本，在一个从2018年中到2019年初的训练样本上发现了一个不错的变体，在去年的数据上运行了它--盈利。并看了当时选择的模型--结果是两倍的糟糕，包括误差平衡。 1...190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
+1000% 非常非常明智的想法。
但指标绝对是必须的--它们简化了网络的工作，因为它们已经显示了一些现成的规律性。例如，网，当然，可能会发现我们称之为分歧的模式，但我们可以简单地把它交给它。简单地说，我们可以通过眼睛来区分猫和狗，但也可以显示尾巴和耳朵，在这种情况下，结果会更快，质量更高。这就是指标的作用。
这是我对你的回答。它在一个方面是无条件地令人愤怒的，纯粹是视觉上的。但不要紧，重要的是叙事的本质，而不是它的外观或声音如何令人毛骨悚然...。请注意。是的，我是这样认为的。是的，我没有100%的结果，不超过该理解的一般意义上的55% :-))))
你想要的东西可以简化为通常的分类，其中属性是衡量标准，目标是模型在新数据上的充分性...
生成一个模型，在新数据上模拟模型的性能，并创建一个如图的数据集。
然后检查属性（指标）的重要性和力量，你会知道什么是重要的，什么是不重要的。
弱者的梦想是对现实的逃避，强者的梦想则塑造了现实。
相信梦想。它有一个很好的特点，那就是来真的。
穷人不是口袋里没有一分钱的人，而是没有梦想的人。
"他慢慢地死去
"不旅行的人。
"不读书的人。
不听音乐的人。
谁不能在自己身上找到和谐。
"他慢慢地死去
破坏了他对自己的信心的人。
不允许自己得到帮助的人。
缓缓死去的人
摧毁爱本身的人。
在不断的抱怨中度过他的日子
关于坏运气或连绵不断的雨
缓慢地死去的人
放弃计划的人
''他们还没开始呢!
'' 关于梦想的名言(538条) | 名人名言 '' - 阅读这个有趣的 ))
我有个想法，就是建立一个讨论目标函数的主题，甚至不是讨论，而是建立一个不同类型的目标函数的数据库，并对其进行统计，什么有效，什么根本无效。
你认为有人需要这个吗？
我有个想法，就是建立一个讨论目标函数的主题，甚至不是讨论，而是建立一个不同类型的目标函数的数据库，并对其进行统计，什么有效，什么根本无效。
你认为有人需要它吗？
一个好主意。
我有个想法，就是建立一个讨论目标函数的主题，甚至不是讨论，而是建立一个不同类型的目标函数的数据库，并对其进行统计，什么有效，什么根本无效。
你认为有人需要它吗？
我对该目标的想法。如果我们假设没有点差和佣金，最大的利润将是猜中所有的高点和低点时。也就是说，任务归结为提前一步进行预测。既然知道交易的方向 就足够了，你可以用二元分类来做。我们采取增量，找到增量的符号，并把它作为一个目标。
现在假设有一些恒定的传播（为简单起见）。现在我们感兴趣的是比这个价差更大的运动。在这里，我被卡住了，如何建立这样一个目标，什么是出价，问价还是平均价？
我对该目标的想法。假设没有点差和佣金，最大的利润将是猜中所有的高点和低点时。也就是说，任务归结为提前一步进行预测。既然知道交易的方向 就足够了，你可以用二元分类来做。我们采取增量，找到增量的符号，并把它作为一个目标。
现在假设有一些恒定的传播（为简单起见）。现在我们感兴趣的是比这个价差更大的运动。在这里，我被卡住了，如何建立这样一个目标，输入什么出价，要价还是平均价？
这和人字形或增量预测一样，实际上都是一类目标，是无用的一类......我的意思是在更广泛的意义上，要想出一大堆目标，不同的方向。
例如 :
根据日内数据预测当天的最高价格（回归）。
分解哪个水平会导致过度波动（回归+分类）。
使用日内 数据，我们可以预测每日反转的时间（分类）。
如果第一个烛台是黑色的，第三个烛台会是白色的吗？(分类)
标记出支持和阻力水平，并预测将从哪一水平上进行反弹/突破（分类）。
预测指标在任何特定时刻的最佳时期（回归）。
.........
.....
...
ITP.....
你不能以这种有限的方式看待目标，你必须思考，提出变体，并测试它们。
你可能会在最后发现一些有趣的东西
=========================
其结果是一个经过测试验证的有趣目标列表。而这将是所有IO爱好者的一个知识库。
你明白，目标可以用与特征相同的方式进行搜索，是的，这可能不仅是可能的，实践证明了这一点。
这是我对你的回答。它在一个方面是无条件地令人愤怒的，纯粹是视觉上的。但不要紧，重要的是叙事的本质，而不是它的外观或声音如何令人毛骨悚然...。请注意。是的，我是这样认为的。是的，我没有100%的结果，不超过该理解的一般意义上的55% :-))))
看了视频--有一次我甚至试图在不同的估计系数上建立一个模型进行模型选择--效果是有的，但和MO一样--准确率很小。总的来说，这个想法是正确的，我们需要想出更多不同的预测因素来描述这个模型。
我查看错误平衡，并使用与策略测试器中标准报告相同的方法进行分析。刚刚在旧模型上测试了一个绘制误差平衡的脚本，在一个从2018年中到2019年初的训练样本上发现了一个不错的变体，在去年的数据上运行了它--盈利。并看了当时选择的模型--结果是两倍的糟糕，包括误差平衡。