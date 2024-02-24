交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1918 1...191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925...3399 新评论 mytarmailS 2020.07.26 17:16 #19171 阿列克谢-维亚兹米 金。 接住 way <- "C:\\Users\\TARAS\\Desktop\\Test_Pred_2019.csv" # ваш путь dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";") # читаем файл target <- dt$Target_100 # целевую в отдельную переменную dt <- dt[, ! colnames(dt) %in% c("Target_100_Buy","Target_100_Sell", "Time","Target_100") ] # удаляем не нужные колонки # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить # install.packages(c("rgl", "car" , "umap")) # про umap #https://cran.r-project.org/web/packages/umap/vignettes/umap.html #https://github.com/ropenscilabs/umapr library(umap) um <- umap(dt,n_components=3) # n_components=3 во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1 # можно 333, но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас n_comp=3 um.res <- um$layout # наши три вектора выход #тут все настройки по пакету car # http://www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization library(car) # 3 d target <- as.factor(target) # target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой scatter3d(x = um.res[,1], y = um.res[,2], z = um.res[,3], groups = target, grid = FALSE, surface = FALSE, ellipsoid = FALSE, bg.col = "black") #=============================== # ирисы фишера как пример data(iris) head(iris) sep.l <- iris$Sepal.Length sep.w <- iris$Sepal.Width pet.l <- iris$Petal.Length scatter3d(x = sep.l, y = sep.w, z = pet.l, groups = iris$Species, grid = FALSE, surface = FALSE, ellipsoid = FALSE, bg.col = "black") 你也可以玩玩umap参数，有度量、接近度、k-neighbours等。 um <- umap(dt,n_components=3, n_neighbors=30, min_dist= 0.5) 看看葡萄园，那里有很多东西。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 17:37 #19172 mytarmailS: 转到你也可以玩玩umap参数，比如度量、接近度、k-neighbours。看看葡萄园，里面有很多东西。 有意思，谢谢!从图片上看--垃圾？:) 我不能让它工作。 Warning in install.packages : packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available (for R version 3.5.0) 我知道我的R已经过时了--如何更新它？:) mytarmailS 2020.07.26 17:41 #19173 Aleksey Vyazmikin: 有意思，谢谢你!从图片上看--垃圾？:)我不能让它运行。我知道我的R已经过时了--如何更新它？:) 我想是的，我将不得不更新它。 我想是的，垃圾:)) 当你得到1000个有意义的属性时，你应该做一些事情。 [删除] 2020.07.26 17:43 #19174 NeuralNetwork: 大家好。 这是对我账户的监控。 它显示了一切，让大家永远闭嘴。 如果你是生活中的失败者，就闭嘴，让别人去做工作。 神经网络工作，是你的大脑不工作，而你却声称不工作 ! 你能给我一个githab上源代码的链接吗？ 也许那里有一个理论。 mytarmailS 2020.07.26 17:56 #19175 Aleksey Vyazmikin: 有意思，谢谢你!从图片上看--垃圾？:) 在二维空间里有一些丛生的图案。 但这也可能是一个巧合，我们需要更多的数据。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 18:15 #19176 mytarmailS: 在二维空间中可以看到一些团块状的图案但它也可能是随机的，我们需要更多的数据。 你可以尝试不同年份的样品。 我按要求下载了R的第4版，现在它用一些四级论证让我感到毛骨悚然。 > # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить > install.packages(c("rgl", "car" , "umap")) Error in install.packages : 3 arguments passed to .Internal(unlink) which requires 4 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 18:39 #19177 重新安装，试图安装出现，但又说没有这个版本的软件包。> # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить > install.packages(c("rgl", "car" , "umap")) Warning in install.packages : unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES' Warning in install.packages : unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES' Warning in install.packages : packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available (for R version 4.0.2) Warning in install.packages : unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES' 安装似乎是通过R，而不是RStudio。 Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 19:01 #19178 它似乎正在运行，但这些模型能否保存下来，以避免再次计算？ mytarmailS 2020.07.26 19:04 #19179 Aleksey Vyazmikin: 似乎正在运行，但这些模型能否保存下来，以便不再计算？ 当然，但你到底需要保存什么？ 我有R-3.6.3))))，甚至不知道4已经是了) my.file <- модель или что угодно save( my.file , file = "C:\\Users.........\\myfile.RDat" load( file = "C:\\Users.........\\myfile.RDat) Aleksey Vyazmikin 2020.07.26 19:36 #19180 mytarmailS: 当然，你到底需要保存什么？顺便说一下，我有R-3.6.3 ))))，甚至不知道已经有一个4) 那么这里有一个3D模型，比如说，在一个单独的窗口中打开，甚至没有办法，那个截图，这里是如何保存的，然后就从一个空白表下载，出现一个模型？ 这就是如何解释这种叠加的问题？ 顺便说一下，如何将颜色强行设置为类 - 我不明白什么是什么？ 1...191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
