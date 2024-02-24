交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1918

阿列克谢-维亚兹米 金。

接住

way <- "C:\\Users\\TARAS\\Desktop\\Test_Pred_2019.csv"  # ваш путь
dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";") #  читаем файл
target <- dt$Target_100 #  целевую в отдельную переменную

dt <- dt[, ! colnames(dt)  %in% 
           c("Target_100_Buy","Target_100_Sell",
             "Time","Target_100")  ] #  удаляем не нужные колонки


#  роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
#  install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))


#  про umap
#https://cran.r-project.org/web/packages/umap/vignettes/umap.html
#https://github.com/ropenscilabs/umapr

library(umap)
um <- umap(dt,n_components=3)   
#  n_components=3  во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1
#  можно 333, но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас n_comp=3
um.res <- um$layout #  наши три вектора выход 



#тут  все настройки по пакету  car
#  http://www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization
library(car)  # 3 d

target <- as.factor(target)  #   target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой

scatter3d(x = um.res[,1], 
          y = um.res[,2], 
          z = um.res[,3],
          groups = target,
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
            bg.col = "black")






#===============================
#  ирисы фишера как пример

data(iris)
head(iris)
sep.l <- iris$Sepal.Length
sep.w <- iris$Sepal.Width
pet.l <- iris$Petal.Length

scatter3d(x = sep.l, 
          y = sep.w, 
          z = pet.l,
          groups = iris$Species,
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
          bg.col = "black")



你也可以玩玩umap参数，有度量、接近度、k-neighbours等。

um <- umap(dt,n_components=3,
           n_neighbors=30,
           min_dist= 0.5)

看看葡萄园，那里有很多东西。

 
mytarmailS:

转到




你也可以玩玩umap参数，比如度量、接近度、k-neighbours。

看看葡萄园，里面有很多东西。

有意思，谢谢!从图片上看--垃圾？:)

我不能让它工作。

Warning in install.packages :
  packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available (for R version 3.5.0)

我知道我的R已经过时了--如何更新它？:)

 
Aleksey Vyazmikin:

有意思，谢谢你!从图片上看--垃圾？:)

我不能让它运行。

我知道我的R已经过时了--如何更新它？:)

我想是的，我将不得不更新它。

我想是的，垃圾:))



当你得到1000个有意义的属性时，你应该做一些事情。

NeuralNetwork:
大家好。 这是对我账户的监控。 它显示了一切，让大家永远闭嘴。 如果你是生活中的失败者，就闭嘴，让别人去做工作。 神经网络工作，是你的大脑不工作，而你却声称不工作 !

你能给我一个githab上源代码的链接吗？ 也许那里有一个理论。

 
Aleksey Vyazmikin:

有意思，谢谢你!从图片上看--垃圾？:)

在二维空间里有一些丛生的图案。

但这也可能是一个巧合，我们需要更多的数据。

 
mytarmailS:

在二维空间中可以看到一些团块状的图案

但它也可能是随机的，我们需要更多的数据。

你可以尝试不同年份的样品。

我按要求下载了R的第4版，现在它用一些四级论证让我感到毛骨悚然。

> #  роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))
Error in install.packages : 3 arguments passed to .Internal(unlink) which requires 4
 

重新安装，试图安装出现，但又说没有这个版本的软件包。

> # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available (for R version 4.0.2)
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'
安装似乎是通过R，而不是RStudio。
 
它似乎正在运行，但这些模型能否保存下来，以避免再次计算？
 
Aleksey Vyazmikin:
似乎正在运行，但这些模型能否保存下来，以便不再计算？

当然，但你到底需要保存什么？

我有R-3.6.3))))，甚至不知道4已经是了)


my.file <- модель или что угодно


save(  my.file ,  file = "C:\\Users.........\\myfile.RDat"

load( file =  "C:\\Users.........\\myfile.RDat)
 
mytarmailS:

当然，你到底需要保存什么？

顺便说一下，我有R-3.6.3 ))))，甚至不知道已经有一个4)


那么这里有一个3D模型，比如说，在一个单独的窗口中打开，甚至没有办法，那个截图，这里是如何保存的，然后就从一个空白表下载，出现一个模型？

这就是如何解释这种叠加的问题？

顺便说一下，如何将颜色强行设置为类 - 我不明白什么是什么？

