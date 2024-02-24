交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1913 1...190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920...3399 新评论 mytarmailS 2020.07.25 11:32 #19121 Viktar DayTrader: 但神经网络永远不会准确显示进入参与者的时刻，他们将改变价格（价格驱动因素），尽管这是没有必要的。99%的时间，如果你知道如何识别价格驱动因素及其方向，你的交易将总是在实现之前，你将有一个稳定的利润。 你是指水平的工作吗？如果它不能被正式化，那就是赌博了。 [删除] 2020.07.25 12:02 #19122 mytarmailS: 你的意思是在一个水平上工作吗？如果它不能被形式化，那就是赌博。 我想持有一个头寸，但我需要关闭我的多头。我立即关闭它们，当我关闭我的多头时，价格急剧下降（我希望大家理解，我将通过短线退出）。而神经元网是如何将我不知道的东西正式化的) [删除] 2020.07.25 12:05 #19123 mytarmailS: 大额购买不是在一秒钟内完成的，它需要时间，在这段时间内，价格以一种模式显示这些购买，这种模式可以在机器学习算法的帮助下尝试找到。 没有任何模式或类似的东西。 [删除] 2020.07.25 12:12 #19124 mytarmailS: 你的意思是在一个水平上工作吗？如果它是可以正规化的，国家安全局会比你做得更好。 如果它不是正规化的，那就是赌博了。 你所能形式化的就是抓住惯性的尾巴。 仅此而已。我想你自己也意识到了这一点，但我不敢承认）我正在寻找一年以上的人才，谁能证明他的网络是有利可图的，无论市场状况如何，他都能得到10万美元/而在申请的人中（也就是1400多人）没有人能够证明他们网络的盈利能力。(虽然市场发生了变化（虽然如果网络被训练为看到一组姿势--这个动作在物理上是无法改变的，那么网络将在任何市场上看到一组姿势并准确地指示方向），然后设置混乱，然后市场持平，然后趋势））。 mytarmailS 2020.07.25 12:21 #19125 Viktar DayTrader: 无论市场状况如何，该网络都是有利可图的--申请者中会有100,000美元/人（也就是1400多人）。 )))) 你知道，也许你不应该在优化随机指标的论坛上寻找这样的人？ 也许你应该在专业部门寻找这样的人，至少在一些部门。 曾几何时，人们不相信飞行是可能的。 第一次飞行后，86年过去了，我们进入了太空...... 下面是一个机器人如何与一个将自己的一生都奉献给聪明算法的知识分子进行交易。 我可以给你他的联系方式，但他不需要你，不需要他的一百或一百万，为什么不呢？ 答案很明显，如果你想一想，它就在照片里 如果你住在一个部落的小岛上，那里没有人会说英语，那就不可能说英语，不是吗？))))))) [删除] 2020.07.25 12:27 #19126 mytarmailS: )))) 当我读到有人发明了另一个圣杯 时，我也会笑起来))))。所以再次祝你好运) [删除] 2020.07.25 13:02 #19127 mytarmailS: ))))你知道，也许你不应该在优化随机指标的论坛上寻找这样的人？也许你应该在专业部门和几个部门中寻找这样的人。曾几何时，人们不相信飞行是可能的。 第一次飞行后，86年过去了，我们进入了太空......下面是一个机器人如何与一个将自己的一生都奉献给聪明算法的知识分子进行交易。我可以给你他的联系方式，但他不需要你，既不需要他的一百，也不需要一百万，为什么？ 呃，我收到很多这样的照片。但是告诉你的朋友，他的方向是正确的--如果他的三角形是tbh，快速浏览一下他的图表就会发现，他们有时会在投机性驱动的价格中下跌。我不是要找这样的人购买他们的产品，只是想证明，在市场上不能产生稳定收入的东西上花费几年的时间是不值得的。而你的熟人，我希望，至少是个百万富翁。 [删除] 2020.07.25 13:04 #19128 而我看到，到目前为止，没有一个群众来了解市场上正在发生的事情。这是非常好的。因为整个人群都是我的食物）一切都好，在新的发展中一切都好! mytarmailS 2020.07.25 13:06 #19129 Viktar DayTrader: 然后快速浏览一下他的图表，我发现他们有时会打出投机司机的价格。 我想说的是，更准确地说，是你的司机有时打了他的点 ) mytarmailS 2020.07.25 13:12 #19130 Viktar DayTrader: ，我看到到目前为止，没有一个来自大众的人接近于理解市场上发生的事情。这是非常好的。因为整个人群都是我的食物）一切都好，在新的发展中一切都好! 哦，你不要先说这个...... 好吧，妈妈的司机，我受够了你的废话。 1...190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
但神经网络永远不会准确显示进入参与者的时刻，他们将改变价格（价格驱动因素），尽管这是没有必要的。99%的时间，如果你知道如何识别价格驱动因素及其方向，你的交易将总是在实现之前，你将有一个稳定的利润。
你是指水平的工作吗？如果它不能被正式化，那就是赌博了。
你的意思是在一个水平上工作吗？如果它不能被形式化，那就是赌博。
我想持有一个头寸，但我需要关闭我的多头。我立即关闭它们，当我关闭我的多头时，价格急剧下降（我希望大家理解，我将通过短线退出）。而神经元网是如何将我不知道的东西正式化的)
大额购买不是在一秒钟内完成的，它需要时间，在这段时间内，价格以一种模式显示这些购买，这种模式可以在机器学习算法的帮助下尝试找到。
没有任何模式或类似的东西。
你的意思是在一个水平上工作吗？如果它是可以正规化的，国家安全局会比你做得更好。 如果它不是正规化的，那就是赌博了。
你所能形式化的就是抓住惯性的尾巴。 仅此而已。我想你自己也意识到了这一点，但我不敢承认）我正在寻找一年以上的人才，谁能证明他的网络是有利可图的，无论市场状况如何，他都能得到10万美元/而在申请的人中（也就是1400多人）没有人能够证明他们网络的盈利能力。(虽然市场发生了变化（虽然如果网络被训练为看到一组姿势--这个动作在物理上是无法改变的，那么网络将在任何市场上看到一组姿势并准确地指示方向），然后设置混乱，然后市场持平，然后趋势））。
无论市场状况如何，该网络都是有利可图的--申请者中会有100,000美元/人（也就是1400多人）。
你知道，也许你不应该在优化随机指标的论坛上寻找这样的人？
也许你应该在专业部门寻找这样的人，至少在一些部门。
曾几何时，人们不相信飞行是可能的。 第一次飞行后，86年过去了，我们进入了太空......
下面是一个机器人如何与一个将自己的一生都奉献给聪明算法的知识分子进行交易。
我可以给你他的联系方式，但他不需要你，不需要他的一百或一百万，为什么不呢？ 答案很明显，如果你想一想，它就在照片里
如果你住在一个部落的小岛上，那里没有人会说英语，那就不可能说英语，不是吗？)))))))
当我读到有人发明了另一个圣杯 时，我也会笑起来))))。所以再次祝你好运)
呃，我收到很多这样的照片。但是告诉你的朋友，他的方向是正确的--如果他的三角形是tbh，快速浏览一下他的图表就会发现，他们有时会在投机性驱动的价格中下跌。我不是要找这样的人购买他们的产品，只是想证明，在市场上不能产生稳定收入的东西上花费几年的时间是不值得的。而你的熟人，我希望，至少是个百万富翁。
然后快速浏览一下他的图表，我发现他们有时会打出投机司机的价格。
我想说的是，更准确地说，是你的司机有时打了他的点 )
，我看到到目前为止，没有一个来自大众的人接近于理解市场上发生的事情。这是非常好的。因为整个人群都是我的食物）一切都好，在新的发展中一切都好!
哦，你不要先说这个......
好吧，妈妈的司机，我受够了你的废话。