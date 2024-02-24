交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1894

Aleksey Vyazmikin:

MGUA方法假设了采样和预测因素，不是吗？还是你只是把不同范围内的价格或其导数，拟合成一条线，然后开始寻找原始的MGUA模型，结果是1/0的函数，成为预测器？

是的，它应该像其他所有的一样）想法是修改特征，训练模型，看看新数据会发生什么。


例如，我们有一个带有预测因子X1,X2,X3,....x20的矩阵。

让我们来训练模型--用新的数据得到一个错误。

在预测器的基础上创建新的预测器

x1^2,x2^2,x5^2..... x1*x2,x1*x5,x2*x4.....

训练模型--在新数据中得到一个错误

我们保留n个最佳预测器

n个 预测器的基础上，创建新的预测器

就这样，这个过程不断重复，直到错误下降......


因此，最后我们可以有以下预测器

q1 = x1

q2 = x5*x9 ^ 4

q3 = x10*x20*x5*x2 ^ 8

.....

.....如果我说错了，请纠正我，因为我不是数学家，我可能误解了......

这个例子是用来处理函数数据的，但你也可以用日志规则来处理，用一个条件来代替函数，而不是用" .^ " - ">, < ,=="

我们如何与普通模型一起工作？ 我们只需输入x1,x2,x3,....x20，就可以了。


我在最后一个脚本中所做的是，- 0.82

我把所有31个指标作为预测因素。

然后我把他们的预测作为二阶预测，然后我从预测中提取预测，如此反复11次，直到误差下降，我得到0.82，而不是0.7。


我不知道我在哪里搞砸了（（）。

 

驯鹿的态度。
忍耐的义务是被禁止的，不是对人而言。
容忍失败的责任是完全的底线。

任何一个人，包括一个人，只欠他所得到的和他所得到的人。
所有其他债务都是妇女和那些想控制你的人强加的。

你是否曾经挣扎过？有了失败，有了债务，有了对你的操纵，有了强加的内疚或债务......。

哦，不。
是你强加了一种容忍失败的责任感。你自己是以这种方式生活，并真诚地劝告他人你的思维模式，还是你想管理？


回声兄弟，多么好的方式啊....

我更倾向于管理人，有一次我们在船上翻船，我坐在石板上，当我落入水中时，我的喉咙卡住了。我开始像个疯婆子一样用断断续续的声音尖叫，但令人惊奇的是，我完全忽略了这个事实，只是愚蠢地告诉营员们该怎么做，最后，因为我无能的指挥（有人告诉我她没有翻转），方向舵炸了，他们无法让她直立起来。理论上是可以安装的，这是一艘海洋级别的船，但我们失败了 :-(

这算不算是操纵性的，包括贿赂。或者我女儿摔断了胳膊:-((((((，伴随着 "爸爸，看我怎么做 "的哭声，我给她梳了这个头，因为医院里只有她一个人，这只是一种贿赂，我给她买了苹果和美味的食物。这算吗？你怎么看？

而且我们还在奥比，幸运的!!!!!!!!

[删除]  
Mihail Marchukajtes:

回声兄弟，真是一骑绝尘....

我比较有控制欲，有一次我们在船上翻船，我坐在石板上，当我掉进水里时，我的喉咙卡住了。我开始像个疯婆子一样用断断续续的声音尖叫，但令人惊讶的是，我完全忽略了这个事实，只是愚蠢地告诉营员们该怎么做，最后，因为我的判断力差（我被告知她没有翻转）和舵手，无法把她放上去。理论上是可以安装的，这是一艘海洋级别的船，但我们失败了 :-(

这算不算是操纵性的，包括贿赂。或者我女儿摔断了胳膊:-((((((，伴随着 "爸爸，看我怎么做 "的哭声，我给她梳了这个头，因为医院里只有她一个人，这只是一种贿赂，我给她买了苹果和美味的食物。这算吗？你怎么看？

而且我们还在奥比，幸运的是!!!!!!!!。

漂漂亮亮地沉下去了。我去奥比钓鱼，并进行了一次野餐。

 
Maxim Dmitrievsky:

毁坏得很美。我去奥布河钓鱼，并进行了野餐。

我再告诉你，他们把她从我们身边带走，把她交给了另一个团队。整整一年后，她在同样的地方沉没了+-10米，但我们把它浮了起来，因为我们不是愚蠢的团队，并确保了它的储备浮力，而另一个团队，她完全淹没了，不得不叫来潜水员，把它拖到底部的汽车上，米400-500。她轰然倒下，我们的桅杆在雅罗斯拉夫茨拖动她的时候折断了，因为救援船 "阿穆尔 "号没能成功......照片中的船帆被塞在水下.....。

想象一下我和船长的样子 :-)

厨师你看，心情是很好的。没有人死亡!!!!!

从岛屿后面的通道出口，对她来说是命运的地方，原来是.....一阵风吹来，船帆怒放，她在水面上扬帆而下 :-(((((，而且是在冰面下降10天后，所以我的尖叫声是我的睾丸的回答，而不是许多人认为的水温，还有我自己 :-))))))

 

好吧，我是一个清晰的水手，只是没有多少人知道它.....。

有一次，我在一个激烈的昂贵的船只和它们的马达的停车场，独自一人在绳索和船舵上玩得很开心，所以我在那里做了出来。拐了几个不是真的弯，然后就到了......Kuyar一堆船的时候。好在库里的风和舵手把我们推了出去，留在了潘通上。因此，我不得不像赛格犬一样跳来跳去，....，但我的做法是无可非议的。因为当你不笨的时候，你可以做任何科学，包括估计你所想到的使用的优化，唉，我还没有来得及做 :-(

[删除]  
Mihail Marchukajtes:

更重要的是，他们把她从我们身边带走，把她交给了另一个船员。整整一年后，她在同样的地方沉没了+-10米，但她仍然漂浮着，因为我们不是哑巴团队，保证了她的储备浮力，而其他团队她完全沉没了，不得不叫来潜水员，在底部拖动机器，400-500米。她倒下了，我们的桅杆在雅罗斯拉夫茨拖动她的时候折断了，因为救援船 "阿穆尔 "号没有把她拉进来......照片中的船帆被塞在水下.....。

想象一下我和船长的样子 :-)

厨师你看，心情是很好的。没有人死亡!!!!!

从岛屿后面的通道出口，对她来说是命运的地方，原来是.....一阵微风吹过，船帆猛地扬起，她就驶入了水中 :-((((( 而这是在破冰后的10天，所以我的吱吱声是我的睾丸反应，而不是许多人认为的水温，还有我自己 :-))))))

也许他们在龙骨下的某个地方失去了压舱物，她是如何翻身的呢）)

这是个很酷的节日

 
Mihail Marchukajtes:

好吧，我是一个清晰的水手，只是没有多少人知道它.....。

有一次，我在一个激烈的昂贵的船只和它们的马达的停车场，独自一人在绳索和船舵上玩得很开心，所以我在外面做了。拐了几个不是真的弯，然后就到了......堆积一堆船的时候了。好在库里的风和舵手把我们推了出去，留在了潘通上。所以我不得不像赛加人一样上蹿下跳，但我的做法是无可非议的。因为当你不傻时，你可以做任何科学，包括估计优化，我发现了如何使用，但我仍然有太多的时间 :-(

我们当时正在驾驶一艘远洋船，似乎为了保持帆在水面上，每个人都在吊杆的另一侧滚动...
 
Renat Akhtyamov:
我们在大海上航行，仿佛是为了保持帆在水面上，每个人都在吊杆的对面滚动......

没错，但即使游客得到了指示，他们也没能及时赶到另一边。底线，正如他们所说。

诀窍在于滚动，如果有很多人，他们都必须参加。所以结果是，人们没有时间去另一边，我们从岛的后面躲了出去....。好吧，这是一个无奈之举。我担心，唉 :-(((((

 
Mihail Marchukajtes:
都是事实，但游客们虽然得到了指示，却没有及时赶到另一边。底线，正如他们所说。

这就是我的想法，这就是为什么

做出穿越的命令："转弯！";)

如果你错过了这个命令，轰隆隆的声音可能会打在你的头骨上或把你炸飞；)
 
Renat Akhtyamov:

我想这就是为什么

进行过渡的命令是 "转弯！";)

嗯，是的，队长下达了转弯的命令，但他没有给转弯的时间，马上就转弯了。当他们想明白的时候，已经太晚了，因为我正从上边落入水中。但这里是游客 :-(((((
