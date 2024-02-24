交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1890 1...188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897...3399 新评论 [删除] 2020.07.18 19:35 #18891 Mihail Marchukajtes: Geez Max，你只是不知道如何烹饪它们，是的，它们最多提高80%的shats。对于BOs来说，这就是触发阈值或稍高一些。从字面上看是5%，但即使这样也足够了.....。问题是这样的。你不能随便扔掉任何手表，你必须得到具体的....。???? 你要的书......就在这里。 附加的文件： 56go4o4_Python._tlg5m94idso_hf2lo_c0qso1kc7aomce2p_p_PDFDrive.com_1.zip 4103 kb 45dcy6g_Python__59_peflozbde1lb_tj_4s9on6s25_3dlmieycy0vm_f7aa_j_PDFDrive.com_d.zip 5299 kb Rorschach 2020.07.18 20:12 #18892 在此之前，最后的100个值被送入输入。tanh能够完全复制训练和验证的基准。问题是这是否属于过度训练。 取了最后50个值。结果。 2000个纪元。 350个epochs（最佳值）。 在网格参数方面做了很多实验，但平均结果是这样的。 也就是说，在50-100个最后的小节上确定了模式。 Evgeny Dyuka 2020.07.18 21:48 #18893 Rorschach: 在此之前，最后的100个值被送入输入。tanh能够完全复制托盘和验证上的基准。问题是这是否属于过度训练。取了最后50个值。结果。2000个纪元。350个epochs（最佳值）。在网格参数方面做了很多实验，但平均结果是这样的。 也就是说，在50-100个最后的小节上确定了模式。 伟大的图表。在测试部分运行它，你会看到。 NeuralNetwork 2020.07.18 22:17 #18894 Petros Shatakhtsyan: 不要编造这种情况! 我从来没有说过体育彩票的组织者如何定期改变球、乐透机的旋转速度、旋转次数等来排除模式。同样的事情发生在外汇中，这里没有MO的帮助。价格运动，是一个随机的过程，取决于人为因素。 而且市场行为 和货币对一直在变化，这取决于市场和政治条件。不可能预测运动的方向。 观察影响现实 当一个量子 "观察者 "进行观察时，量子力学指出，粒子也可能表现为波。对于亚微米级的电子，即距离小于一微米或千分之一毫米的电子，这可能是真的。当它们表现得像波一样时，电子可以同时穿过屏障中的几个洞，然后在另一侧再次相遇。这种会议被称为干扰。现在这个现象最荒谬的地方是，它只能在没有人观察的时候发生。 只要观察者开始观察穿过一个孔的粒子，所产生的图像就会发生巨大的变化：如果人们能够看到一个粒子穿过一个孔，那么很明显它没有穿过另一个孔。换句话说，在观察下，电子或多或少被迫表现为粒子而不是波。因此，观察行为本身就影响着实验结果。为了证明这一现象，魏兹曼研究所建造了一个微小的装置，其大小不到一微米，有一个带有两个孔的屏障。然后他们将电子流引向屏障。这个实验中的观察者不是一个人。相反，他们使用了一个微小的电子检测器，可以检测到过往电子的存在。 量子 "观察者 "探测电子的能力可以通过改变其导电性或流经它的电流量而改变。除了 "观察 "或探测电子外，探测器并不影响电流。然而，科学家们发现，仅仅在其中一个孔附近存在一个 "观察者 "探测器，就会使通过屏障孔的电子波的干涉模式发生变化。事实上，这种影响取决于观察的 "量"：当 "观察者 "探测电子的能力提高时，换句话说，当观察水平提高时，干扰就会减少；反之，当他探测电子的能力降低，观察减弱时，干扰就会增加。因此，通过控制量子观察者的属性，科学家们已经能够控制它对电子行为的影响程度！这就是量子观察者。 你是对的--"不可能预测运动的方向。" - "只要观察者开始观察穿过一个孔的粒子，所产生的图像就会发生巨大的变化：如果人们能够看到一个粒子穿过一个孔，那么很明显它没有穿过另一个孔。换句话说，在观察下，电子或多或少被迫表现得像粒子而不是波。" 你错了--"事实上，这种影响取决于观察的 "量"：当 "观察者 "探测电子的能力提高时，换句话说，当观察水平提高时，干扰就会减少；反之，当他探测电子的能力下降，观察减弱，干扰就会增加。因此，通过控制量子观察者的属性，科学家们能够控制它对电子行为的影响程度!" Renat Akhtyamov 2020.07.18 22:42 #18895 NeuralNetwork: 监视影响着现实 ......... 从你以前的帖子中不计其数的语法错误来看，我认为目前的帖子只不过是复制粘贴而已 用你自己的话来写，这样更有趣 https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/ Что такое эффект наблюдателя в квантовой механике? 2019.10.02new-science.ru Когда вы наблюдаете что-то в мире - дерево, птицу или что-то еще - вы знаете, что независимо от того, где и когда вы наблюдаете объект, он всегда останется неизменным. Однако что, если я скажу вам, что время и манера, с которой вы смотрите на конкретную птицу, влияют на ее внешний вид? Это звучит довольно абсурдно, но абсурд нормально, когда... NeuralNetwork 2020.07.18 23:55 #18896 Renat Akhtyamov: 从你以前的帖子中不计其数的语法错误来看，我认为目前的帖子只不过是复制粘贴而已用你自己的话来写，这样更有趣https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/ 从你的产品和评论来看，我不是唯一一个犯错误的人 )) 附加的文件： Master_Na_Vse_Ruki.png 29 kb Renat Akhtyamov 2020.07.19 08:03 #18897 NeuralNetwork: 从你们的产品和反馈来看，我不是唯一一个犯错误的人 )) 是的，判断和审查 ;) Evgeny Dyuka 2020.07.19 08:19 #18898 NeuralNetwork: 观察影响现实 肌肉波二元论当然是一个有趣的话题，但它是为青少年准备的。这个阶段早该过去了））就像现在开始琢磨相对论一样。 NeuralNetwork 2020.07.19 09:10 #18899 Evgeny Dyuka: 量子波二元论当然是一个有趣的话题，但它是为青少年准备的。这个阶段早该过去了））就像现在开始琢磨相对论一样。 你是对的，这样的题目在幼儿园里就教过了。 人们只能惊讶于你离现实有多远。 我对任何事情都不感兴趣，没有什么能让我感到惊讶......。-抗抑郁药当然会帮助... Evgeny Dyuka 2020.07.19 09:18 #18900 NeuralNetwork: 你是对的，这样的话题在幼儿园就已经教过了。 人们只能对你偏离现实的程度感到惊讶。我对什么都不感兴趣，没有什么能让我感到惊讶......-抗抑郁药当然会帮助... 在冠状波二元论之后，还有很多更有趣的东西，有继续前进的空间。例如，弦理论。其不同的变体。 1...188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Geez Max，你只是不知道如何烹饪它们，是的，它们最多提高80%的shats。对于BOs来说，这就是触发阈值或稍高一些。从字面上看是5%，但即使这样也足够了.....。问题是这样的。你不能随便扔掉任何手表，你必须得到具体的....。????
你要的书......就在这里。
在此之前，最后的100个值被送入输入。tanh能够完全复制训练和验证的基准。问题是这是否属于过度训练。
取了最后50个值。结果。
2000个纪元。
350个epochs（最佳值）。
在网格参数方面做了很多实验，但平均结果是这样的。
也就是说，在50-100个最后的小节上确定了模式。
不要编造这种情况!
我从来没有说过体育彩票的组织者如何定期改变球、乐透机的旋转速度、旋转次数等来排除模式。
同样的事情发生在外汇中，这里没有MO的帮助。价格运动，是一个随机的过程，取决于人为因素。
而且市场行为 和货币对一直在变化，这取决于市场和政治条件。不可能预测运动的方向。
观察影响现实
当一个量子 "观察者 "进行观察时，量子力学指出，粒子也可能表现为波。对于亚微米级的电子，即距离小于一微米或千分之一毫米的电子，这可能是真的。当它们表现得像波一样时，电子可以同时穿过屏障中的几个洞，然后在另一侧再次相遇。这种会议被称为干扰。现在这个现象最荒谬的地方是，它只能在没有人观察的时候发生。
只要观察者开始观察穿过一个孔的粒子，所产生的图像就会发生巨大的变化：如果人们能够看到一个粒子穿过一个孔，那么很明显它没有穿过另一个孔。换句话说，在观察下，电子或多或少被迫表现为粒子而不是波。因此，观察行为本身就影响着实验结果。为了证明这一现象，魏兹曼研究所建造了一个微小的装置，其大小不到一微米，有一个带有两个孔的屏障。然后他们将电子流引向屏障。这个实验中的观察者不是一个人。相反，他们使用了一个微小的电子检测器，可以检测到过往电子的存在。
量子 "观察者 "探测电子的能力可以通过改变其导电性或流经它的电流量而改变。除了 "观察 "或探测电子外，探测器并不影响电流。然而，科学家们发现，仅仅在其中一个孔附近存在一个 "观察者 "探测器，就会使通过屏障孔的电子波的干涉模式发生变化。事实上，这种影响取决于观察的 "量"：当 "观察者 "探测电子的能力提高时，换句话说，当观察水平提高时，干扰就会减少；反之，当他探测电子的能力降低，观察减弱时，干扰就会增加。因此，通过控制量子观察者的属性，科学家们已经能够控制它对电子行为的影响程度！这就是量子观察者。
你是对的--"不可能预测运动的方向。" - "只要观察者开始观察穿过一个孔的粒子，所产生的图像就会发生巨大的变化：如果人们能够看到一个粒子穿过一个孔，那么很明显它没有穿过另一个孔。换句话说，在观察下，电子或多或少被迫表现得像粒子而不是波。"
你错了--"事实上，这种影响取决于观察的 "量"：当 "观察者 "探测电子的能力提高时，换句话说，当观察水平提高时，干扰就会减少；反之，当他探测电子的能力下降，观察减弱，干扰就会增加。因此，通过控制量子观察者的属性，科学家们能够控制它对电子行为的影响程度!"
从你以前的帖子中不计其数的语法错误来看，我认为目前的帖子只不过是复制粘贴而已
用你自己的话来写，这样更有趣
https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/
从你的产品和评论来看，我不是唯一一个犯错误的人 ))
是的，判断和审查
肌肉波二元论当然是一个有趣的话题，但它是为青少年准备的。这个阶段早该过去了））就像现在开始琢磨相对论一样。
你是对的，这样的题目在幼儿园里就教过了。 人们只能惊讶于你离现实有多远。
我对任何事情都不感兴趣，没有什么能让我感到惊讶......。-抗抑郁药当然会帮助...
