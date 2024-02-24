交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1890

Mihail Marchukajtes:
Geez Max，你只是不知道如何烹饪它们，是的，它们最多提高80%的shats。对于BOs来说，这就是触发阈值或稍高一些。从字面上看是5%，但即使这样也足够了.....。问题是这样的。你不能随便扔掉任何手表，你必须得到具体的....。????

你要的书......就在这里。

 

在此之前，最后的100个值被送入输入。tanh能够完全复制训练和验证的基准。问题是这是否属于过度训练。

取了最后50个值。结果。

2000个纪元。

350个epochs（最佳值）。

在网格参数方面做了很多实验，但平均结果是这样的。

也就是说，在50-100个最后的小节上确定了模式。

 
伟大的图表。在测试部分运行它，你会看到。
 
Petros Shatakhtsyan:

不要编造这种情况!

我从来没有说过体育彩票的组织者如何定期改变球、乐透机的旋转速度、旋转次数等来排除模式。

同样的事情发生在外汇中，这里没有MO的帮助。价格运动，是一个随机的过程，取决于人为因素。

而且市场行为 和货币对一直在变化，这取决于市场和政治条件。不可能预测运动的方向。

观察影响现实

当一个量子 "观察者 "进行观察时，量子力学指出，粒子也可能表现为波。对于亚微米级的电子，即距离小于一微米或千分之一毫米的电子，这可能是真的。当它们表现得像波一样时，电子可以同时穿过屏障中的几个洞，然后在另一侧再次相遇。这种会议被称为干扰。现在这个现象最荒谬的地方是，它只能在没有人观察的时候发生。

只要观察者开始观察穿过一个孔的粒子，所产生的图像就会发生巨大的变化：如果人们能够看到一个粒子穿过一个孔，那么很明显它没有穿过另一个孔。换句话说，在观察下，电子或多或少被迫表现为粒子而不是波。因此，观察行为本身就影响着实验结果。为了证明这一现象，魏兹曼研究所建造了一个微小的装置，其大小不到一微米，有一个带有两个孔的屏障。然后他们将电子流引向屏障。这个实验中的观察者不是一个人。相反，他们使用了一个微小的电子检测器，可以检测到过往电子的存在。

量子 "观察者 "探测电子的能力可以通过改变其导电性或流经它的电流量而改变。除了 "观察 "或探测电子外，探测器并不影响电流。然而，科学家们发现，仅仅在其中一个孔附近存在一个 "观察者 "探测器，就会使通过屏障孔的电子波的干涉模式发生变化。事实上，这种影响取决于观察的 "量"：当 "观察者 "探测电子的能力提高时，换句话说，当观察水平提高时，干扰就会减少；反之，当他探测电子的能力降低，观察减弱时，干扰就会增加。因此，通过控制量子观察者的属性，科学家们已经能够控制它对电子行为的影响程度！这就是量子观察者。

你是对的--"不可能预测运动的方向。" - "只要观察者开始观察穿过一个孔的粒子，所产生的图像就会发生巨大的变化：如果人们能够看到一个粒子穿过一个孔，那么很明显它没有穿过另一个孔换句话说，在观察下，电子或多或少被迫表现得像粒子而不是波。"

你错了--"事实上，这种影响取决于观察的 "量"：当 "观察者 "探测电子的能力提高时，换句话说，当观察水平提高时，干扰就会减少；反之，当他探测电子的能力下降，观察减弱，干扰就会增加因此，通过控制量子观察者的属性，科学家们能够控制它对电子行为的影响程度!"

 
NeuralNetwork:

监视影响着现实

.........

从你以前的帖子中不计其数的语法错误来看，我认为目前的帖子只不过是复制粘贴而已

用你自己的话来写，这样更有趣

Renat Akhtyamov:

从你以前的帖子中不计其数的语法错误来看，我认为目前的帖子只不过是复制粘贴而已

用你自己的话来写，这样更有趣

https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/

从你的产品和评论来看，我不是唯一一个犯错误的人 ))

NeuralNetwork:

从你们的产品和反馈来看，我不是唯一一个犯错误的人 ))

是的，判断和审查

;)

 
NeuralNetwork:

观察影响现实


肌肉波二元论当然是一个有趣的话题，但它是为青少年准备的。这个阶段早该过去了））就像现在开始琢磨相对论一样。

 
Evgeny Dyuka:

量子波二元论当然是一个有趣的话题，但它是为青少年准备的。这个阶段早该过去了））就像现在开始琢磨相对论一样。

你是对的，这样的题目在幼儿园里就教过了。 人们只能惊讶于你离现实有多远。

我对任何事情都不感兴趣，没有什么能让我感到惊讶......。-抗抑郁药当然会帮助...

 
NeuralNetwork:

你是对的，这样的话题在幼儿园就已经教过了。 人们只能对你偏离现实的程度感到惊讶。

我对什么都不感兴趣，没有什么能让我感到惊讶......-抗抑郁药当然会帮助...

在冠状波二元论之后，还有很多更有趣的东西，有继续前进的空间。例如，弦理论。其不同的变体。
