交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1893 1...188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900...3399 新评论 Реter Konow 2020.07.19 13:49 #18921 Renat Akhtyamov: 从你以前的帖子中不计其数的语法错误来看，我认为目前的帖子只不过是复制粘贴而已用你自己的话来写，这样更有趣https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/ 对你来说，读一篇有语法错误的演讲更有意思吗？:) Renat Akhtyamov 2020.07.19 13:58 #18922 Konow: 你是否更有兴趣阅读一篇有语法错误的草率演讲？:) 他用一种有趣的方式把所有事情都归结为一句话；）））。 NeuralNetwork 2020.07.19 14:28 #18923 Konow: 你是否更有兴趣阅读一篇有语法错误的草率演讲？:) 这与心理学有关)))他有心理问题)))) Renat Akhtyamov 2020.07.19 14:38 #18924 NeuralNetwork: 这与心理学有关)))他有心理问题)))) 很痛，不是吗？ 拼写正确。 NeuralNetwork 2020.07.19 14:59 #18925 Renat Akhtyamov: 受伤了，嗯？你不拼了。 你是认真的吗？ 我以为我们都在一起工作，帮助对方成功，而你却说这行不通））我们知道这不容易......所以你为什么不停止写这行不通 呢？))))，不要再哭了，不要再歇斯底里了。如果我的错误如此困扰你，我就不再写了）我从心底里祝你好运；) Renat Akhtyamov 2020.07.19 15:04 #18926 NeuralNetwork: 你是认真的吗？我以为我们都在共同努力帮助对方成功，但你一直在说 "这不可能成功"）我们知道这不容易......所以你为什么不停止说"这不可能成功"))))，并停止哭泣和变得歇斯底里。如果你对我的错误感到不满，我就不再写了）我祝你好运；)我以为你的错误很特别，是对对话者不尊重的表现。但你错了，没有人在哭。 撰写 [删除] 2020.07.19 15:21 #18927 NeuralNetwork: 你是认真的吗？ 你有什么毛病，我以为我们都在一起，互相帮助取得成功。 我已经很久没有像这样笑过了；)))))) Aleksei Kuznetsov 2020.07.19 23:30 #18928 NeuralNetwork: 你是认真的吗？我以为我们都是来帮助对方成功的，而你们都在说 "这不可能成功"）我们知道这不容易......所以你为什么不停止说"这不可能成功"))))，并停止哭泣和歇斯底里。如果它不起作用，它就会。你是个男人，你必须 承受失败......如果你对我的错误如此介意，我就不再写了）我从心底里祝你好运;) 阿莲娜的态度。 要忍耐的是男人，而不是男人。 容忍失败的责任是一般情况下的底线。 任何一个人，包括一个人，只欠他所得到的，以及他从谁那里得到的。 所有其他债务都是女人和那些想控制你的人强加的。 你是否曾经挣扎过？用失败，用债务，用操纵你，用强加的内疚或债务......。 哦，不。 是你强加了一种容忍失败的责任感。你自己是以这种方式生活，并真诚地劝告他人你的思维方式，还是你想管理？ Aleksey Vyazmikin 2020.07.20 00:12 #18929 mytarmailS: 我得出的结论是，最好不要思考，也不要发明，而是写一种反思的算法，它将合成特征并检查它们，如果特征是好的就留下它，如果是坏的就扔掉它，这样你可以通过数百万个变体，这显然比人类发明更有效率。之后，我们可以改进和修改好的迹象，然后再次，再次等等，直到错误下降......我受到了伊瓦赫年科的著作和MGUA方法的启发。 我非常喜欢这个方法的哲学。 MGUA方法涉及抽样和预测因素，不是吗？还是你只是把不同范围的价格或其导数，放在一行中，然后开始根据MGUA寻找原始模型，结果是1/0函数，成为预测器？ Aleksey Vyazmikin 2020.07.20 00:21 #18930 我读了爱德华-托布的一本书，看到了一个有趣的想法。 翻译成我们的语言，分类的目的不应该是找到市场的方向，而是找到条件大的玩家或他们的集团所使用的策略，从而使用能够超越这种策略的策略，即利用其机制获得统计优势。 这个想法和我之前说的非常相似，除了策略之外，使用战术也很重要--也就是说，仅仅确定正确的价格运动方向是不够的，你需要以最小的风险交易这个想法。 如果我们发展这个想法，分类，就像现在一样，应该把价格系列分为3种类型--按价格趋势方向，在细分后进行额外的分类，在这里你将选择一个具体的策略--也可能有几个，但不是很多，如果第一个将确定可能的运动，第二个将负责进入点和固定利润和损失。 1...188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
从你以前的帖子中不计其数的语法错误来看，我认为目前的帖子只不过是复制粘贴而已
用你自己的话来写，这样更有趣
https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/
你是否更有兴趣阅读一篇有语法错误的草率演讲？:)
你是否更有兴趣阅读一篇有语法错误的草率演讲？:)
这与心理学有关)))他有心理问题))))
这与心理学有关)))他有心理问题))))
很痛，不是吗？
拼写正确。
受伤了，嗯？
你不拼了。
你是认真的吗？ 我以为我们都在一起工作，帮助对方成功，而你却说这行不通））我们知道这不容易......所以你为什么不停止写这行不通 呢？))))，不要再哭了，不要再歇斯底里了。如果我的错误如此困扰你，我就不再写了）我从心底里祝你好运；)
你是认真的吗？我以为我们都在共同努力帮助对方成功，但你一直在说 "这不可能成功"）我们知道这不容易......所以你为什么不停止说"这不可能成功"))))，并停止哭泣和变得歇斯底里。如果你对我的错误感到不满，我就不再写了）我祝你好运；)
我以为你的错误很特别，是对对话者不尊重的表现。
但你错了，没有人在哭。撰写
你是认真的吗？ 你有什么毛病，我以为我们都在一起，互相帮助取得成功。
你是认真的吗？我以为我们都是来帮助对方成功的，而你们都在说 "这不可能成功"）我们知道这不容易......所以你为什么不停止说"这不可能成功"))))，并停止哭泣和歇斯底里。如果它不起作用，它就会。你是个男人，你必须 承受失败......如果你对我的错误如此介意，我就不再写了）我从心底里祝你好运;)
阿莲娜的态度。
要忍耐的是男人，而不是男人。
容忍失败的责任是一般情况下的底线。
任何一个人，包括一个人，只欠他所得到的，以及他从谁那里得到的。
所有其他债务都是女人和那些想控制你的人强加的。
你是否曾经挣扎过？用失败，用债务，用操纵你，用强加的内疚或债务......。
哦，不。
是你强加了一种容忍失败的责任感。你自己是以这种方式生活，并真诚地劝告他人你的思维方式，还是你想管理？
我得出的结论是，最好不要思考，也不要发明，而是写一种反思的算法，它将合成特征并检查它们，如果特征是好的就留下它，如果是坏的就扔掉它，这样你可以通过数百万个变体，这显然比人类发明更有效率。
之后，我们可以改进和修改好的迹象，然后再次，再次等等，直到错误下降......
我受到了伊瓦赫年科的著作和MGUA方法的启发。 我非常喜欢这个方法的哲学。
MGUA方法涉及抽样和预测因素，不是吗？还是你只是把不同范围的价格或其导数，放在一行中，然后开始根据MGUA寻找原始模型，结果是1/0函数，成为预测器？
我读了爱德华-托布的一本书，看到了一个有趣的想法。 翻译成我们的语言，分类的目的不应该是找到市场的方向，而是找到条件大的玩家或他们的集团所使用的策略，从而使用能够超越这种策略的策略，即利用其机制获得统计优势。
这个想法和我之前说的非常相似，除了策略之外，使用战术也很重要--也就是说，仅仅确定正确的价格运动方向是不够的，你需要以最小的风险交易这个想法。
如果我们发展这个想法，分类，就像现在一样，应该把价格系列分为3种类型--按价格趋势方向，在细分后进行额外的分类，在这里你将选择一个具体的策略--也可能有几个，但不是很多，如果第一个将确定可能的运动，第二个将负责进入点和固定利润和损失。