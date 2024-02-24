交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1899 1...189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906...3399 新评论 [删除] 2020.07.21 23:07 #18981 Petros Shatakhtsyan: 如果一切都通过MO完成，那么就不需要止盈和止损 参数了。它们应该是自动生成的。 不同的行有不同的统计特征 Renat Akhtyamov 2020.07.22 00:02 #18982 Maxim Dmitrievsky: 对算法和MO模块进行了一些修改。其结果是这样的。右边的训练（不要喊它在右边，在这里并不重要）。在5分钟的点位或开盘价上进行优化（在开盘价上更快）。2010年之前的任何事情，算法都不知道。这是一个很好的情节，可以检查你已经优化的内容。增加了2个参数。 标准的乘数 买入或卖出--只允许长姿势或只允许短姿势（由于集群的原因，只有一面可以很好地工作。也许我以后会修复它）。 哦，这很美。 Andrei01 2020.07.22 05:51 #18983 Maxim Dmitrievsky: 这是一种在1-4小时内回到平均水平的策略。 为什么不能逆潮流而动？如果我们逆潮流而动，委员会就会吃掉一切...... Petros Shatakhtsyan 2020.07.22 05:54 #18984 Renat Akhtyamov: oooh, beautiful 人们为什么要自欺欺人？ 只是看起来很美，但实际上他们多年来一直没有赚 到钱。 他们需要展示更多的统计数据。 Andrei01 2020.07.22 05:57 #18985 Petros Shatakhtsyan: 它只是看起来很美，事实上很多年来它都没有赚到钱。 艺术需要牺牲。绘画不适合小商贩。)) Mihail Marchukajtes 2020.07.22 06:27 #18986 Maxim Dmitrievsky: 对算法和MO模块进行了一些修改。其结果是这样的。右边是训练（不要喊它在右边，在这里并不重要）。 在此，我将支持马克西姆。我也是，先有20%的控制部分，然后是100%的测试和100%的训练。实际上，优化器本身的本质意味着测试和学习是同一个部分，在两个多项式之间镜像划分。然而我承认，测试部分在一开始就通过了，因为我需要确保模型足以满足当前的市场，因此我不会在优化后立即损失数控操作的宝贵时间。 Aleksey Nikolayev 2020.07.22 10:08 #18987 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 有一种感觉，不考虑基本数据的纯粹季节性是行不通的。 Valeriy Yastremskiy 2020.07.22 10:14 #18988 Aleksey Nikolayev: 有一种感觉，不考虑基本数据的纯粹季节性是行不通的。我同意，但一个背景指标是很难的。虽然你可以从股票指数开始。这还不够，但至少是有的。 他们需要各州的指数，但只有静态的季度数字或中央银行利率。如何把它放在一起，甚至在几个参数的...还搞不清楚.... Mihail Marchukajtes 2020.07.22 10:36 #18989 伙计们，这完全是一个烂摊子，我差点就拉裤子了。开始更新系统，在安装过程中出现了 "死亡屏幕"，好在一切顺利。 对居民的问题，他们开始用我吐出来的EA建造鸦片。Max????如果是这样，就跳过档案中的文件，然后我在过去几天有几个大洞。我将非常感谢.... Aleksey Nikolayev 2020.07.22 11:00 #18990 Valeriy Yastremskiy: 我同意，但一个背景指标是很难的。虽然你可以从股票指数开始。不够，但至少是有的。 他们需要各州的指数，但只有静态的季度数字，但还是中央银行的利率。如何把它连成至少几个参数 ...还搞不清楚.... 嗯，我们有一个经济日历 api) 这是确定月份/季度之间的差异的问题，其中季节性的工作--是经济发展部的相当一项任务）。 1...189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果一切都通过MO完成，那么就不需要止盈和止损 参数了。它们应该是自动生成的。
不同的行有不同的统计特征
对算法和MO模块进行了一些修改。其结果是这样的。右边的训练（不要喊它在右边，在这里并不重要）。
在5分钟的点位或开盘价上进行优化（在开盘价上更快）。
2010年之前的任何事情，算法都不知道。这是一个很好的情节，可以检查你已经优化的内容。
增加了2个参数。
这是一种在1-4小时内回到平均水平的策略。
为什么不能逆潮流而动？如果我们逆潮流而动，委员会就会吃掉一切......
oooh, beautiful
人们为什么要自欺欺人？
只是看起来很美，但实际上他们多年来一直没有赚 到钱。
他们需要展示更多的统计数据。
它只是看起来很美，事实上很多年来它都没有赚到钱。
艺术需要牺牲。绘画不适合小商贩。))
在此，我将支持马克西姆。我也是，先有20%的控制部分，然后是100%的测试和100%的训练。实际上，优化器本身的本质意味着测试和学习是同一个部分，在两个多项式之间镜像划分。然而我承认，测试部分在一开始就通过了，因为我需要确保模型足以满足当前的市场，因此我不会在优化后立即损失数控操作的宝贵时间。
有一种感觉，不考虑基本数据的纯粹季节性是行不通的。
我同意，但一个背景指标是很难的。虽然你可以从股票指数开始。这还不够，但至少是有的。他们需要各州的指数，但只有静态的季度数字或中央银行利率。如何把它放在一起，甚至在几个参数的...还搞不清楚....
伙计们，这完全是一个烂摊子，我差点就拉裤子了。开始更新系统，在安装过程中出现了 "死亡屏幕"，好在一切顺利。
对居民的问题，他们开始用我吐出来的EA建造鸦片。Max????如果是这样，就跳过档案中的文件，然后我在过去几天有几个大洞。我将非常感谢....
嗯，我们有一个经济日历 api)
这是确定月份/季度之间的差异的问题，其中季节性的工作--是经济发展部的相当一项任务）。