交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1888

新评论
 
Evgeny Dyuka:
宣传员越多，这个话题就越有趣

你看过 篇文章吗？误差图很美。就像你在喂蜡烛一样。


 
Rorschach:

你看过 篇文章吗？误差图很美。你在蜡烛上大快朵颐的样子。


只要喂养蜡烛就是乌托邦。我不只是有烛台，还有带转折的烛台，这根本不是烛台)))+通过MFI和RSI间接的量。这两个指标都很好，因为它们很容易适用于0到1的范围。
[删除]  
Petros Shatakhtsyan:

80年代初，我们和一个研究机构的六名员工决定打破（或摧毁）Sportloto的骨干（正如优素福所说的外汇:）。

我们中的一个人是工程博士，还有博士、数学家、计算综合体发展领域的不同专业人员。

. . .

*** 如果>=三位参与者对这一切的结局感兴趣，我将继续。

大家都已经知道了。这已经不是你第一次转移话题了
 
Rorschach:

你看过 篇文章吗？误差图很美。你在蜡烛上大快朵颐的样子。


喂养蜡烛是不可能的，原因很简单--你永远无法向神经解释哪些蜡烛是有意义的。如果你只是给100支蜡烛，然后问 "哪支蜡烛是下一个？"神经病永远不会明白 "下一个 "是什么意思，对她来说所有的蜡烛都是同等价值的。我们应该改变蜡烛的重量，第一百根蜡烛的影响不等于第一根或第二根的影响。我们应该以某种方式向数据中的神经网络解释哪些是更重要的。我已经解决了这个问题。
 
当我看到喂食栓剂得到结果时，这很荒谬，原则上是不可能的。
 
阿列克谢-维亚兹米 金。

阿列克谢，你还记得当我们一起蹂躏一个数据集时，我们设法从之字形中挤出了多少精确度吗？

0.71？ 或者多少？

 
弗拉基米尔-巴斯卡科夫
大家已经知道了。这不是你第一次推动这个话题了。

不要胡编乱造!

我从来没有说过，体育彩票的组织者如何定期改变球、乐透机的速度、旋转次数等，以排除模式。

同样的事情发生在外汇中，这里没有MO的帮助。价格运动，是一个随机的过程，取决于人为因素。

而且市场行为 和货币对一直在变化，这取决于市场和政治条件。不可能预测方向。

 
佩特罗斯-沙塔赫兹扬

同样的情况也发生在外汇中，无论怎么做都无济于事。价格变动是随机的，取决于人类的错误。

市场行为 和货币对总是在变化，这取决于市场和政治条件。不可能预测方向。

啊哈哈，我明白了，我还以为是哪个聪明人想教我什么呢......。:)

所有的人，我们走吧。 市场是无法预测的，因为它是随机的。

 
Petros Shatakhtsyan:

不要编造这种情况!

我从来没有说过体育彩票的组织者如何定期改变球、乐透机的旋转速度、旋转次数等来排除模式。

同样的事情发生在外汇中，这里没有MO的帮助。价格运动，是一个随机的过程，取决于人为因素。

而且市场行为 和货币对一直在变化，这取决于市场和政治条件。不可能预测方向。

一直重复这些咒语的意义何在？

我从不同的方面听到相同的配方。

[删除]  
mytarmailS:

啊哈哈哈，我明白了，我还以为是哪个聪明人想教我什么呢......。:)

好了，伙计们，我们走吧，你无法预测市场，因为它是随机的。

你不听研发的秘密。

1...188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895...3399
新评论