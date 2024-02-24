交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1895 1...188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2020.07.20 14:42 #18941 最恼人的是，当轰隆隆的声音响起时，它是空的（铝制桅杆），它是如此令人沮丧，你揉着你的额头，所以那里的人已经有了关于它的经验。我自己也去过那里...我知道....最令人讨厌的是，它的声音很大，伴随着工作人员的笑声，而且它像猛烈的炮弹一样疼痛：-( Renat Akhtyamov 2020.07.20 14:44 #18942 Mihail Marchukajtes: 最恼人的是，当吊杆打过来的时候，是一个空的（铝制桅杆），这真他妈的让人沮丧，你揉揉你的额头，所以在这个问题上，有经验的人。我自己也去过那里...我知道....最令人讨厌的是，它的声音很大，在船员的笑声中，它像一个猛烈的贝壳骨一样疼痛。 这取决于什么样的微风;) Mihail Marchukajtes 2020.07.20 14:46 #18943 Renat Akhtyamov: 这取决于什么样的微风;) 当风大的时候，你不能断然地做，否则你会被折断手臂，等等。但这一切都取决于舵手。指挥，给时间执行..... Mihail Marchukajtes 2020.07.20 14:47 #18944 一般来说，有两个命令，"准备转向 "和 "转向"，但有人漏掉了第一个命令，所以我们陷入了困境。游客，你知道...我能说什么...而且风很猛烈，我不得不承认，是各种因素的综合作用，仅此而已......。 Renat Akhtyamov 2020.07.20 14:48 #18945 Mihail Marchukajtes: 一般来说，有两个命令，"准备转向 "和 "转向"，但有人漏掉了第一个命令，所以我们陷入了困境。游客，你知道...我能说什么...而且风很猛烈，是各种因素的组合，仅此而已...。 看起来像... Aleksey Nikolayev 2020.07.20 15:33 #18946 你需要一艘大船才能真正航行) Mihail Marchukajtes 2020.07.20 15:50 #18947 Aleksey Nikolayev: 要真正航行，你需要一艘大船) 但即使是小的，你也会有真正的收获，特别是当河流不是小溪或河流时.....。 [删除] 2020.07.20 18:13 #18948 在3点钟方向的平坦集群的回报策略的第一次冷运行，在图表上有几个交易（例子）。 并不酷，但也不傻......我以后会试试的 Uladzimir Izerski 2020.07.20 19:17 #18949 Maxim Dmitrievsky: 在3点钟方向的平坦集群的回报策略的第一次冷运行，在图表上有几个交易（例子）。并不酷，但也不傻......我以后会试试的 乍一看，它看起来不错。让我们看一下演示，然后再看一下真实的演示。 [删除] 2020.07.20 19:23 #18950 根据不同的时间（显然还有乐器），可能有不同的切割方式 例如，这里是第9个小时（终端时间）的欧元兑美元。反向集群。 买入和卖出集群也可以被设置为历史上的正数。 简而言之，搜索和优化的问题仍然是一样的 +再培训。在新的数据上，它可能工作得更糟糕（像往常一样）。 像这样：自2015年以来的聚类。这是最令人沮丧的部分。我没有想到，相当粗糙的聚类成团会给人以强烈的过度训练。 1...188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
最恼人的是，当吊杆打过来的时候，是一个空的（铝制桅杆），这真他妈的让人沮丧，你揉揉你的额头，所以在这个问题上，有经验的人。我自己也去过那里...我知道....最令人讨厌的是，它的声音很大，在船员的笑声中，它像一个猛烈的贝壳骨一样疼痛。
这取决于什么样的微风;)
一般来说，有两个命令，"准备转向 "和 "转向"，但有人漏掉了第一个命令，所以我们陷入了困境。游客，你知道...我能说什么...而且风很猛烈，我不得不承认，是各种因素的综合作用，仅此而已......。
看起来像...
你需要一艘大船才能真正航行)
在3点钟方向的平坦集群的回报策略的第一次冷运行，在图表上有几个交易（例子）。
并不酷，但也不傻......我以后会试试的
乍一看，它看起来不错。让我们看一下演示，然后再看一下真实的演示。
根据不同的时间（显然还有乐器），可能有不同的切割方式
例如，这里是第9个小时（终端时间）的欧元兑美元。反向集群。
买入和卖出集群也可以被设置为历史上的正数。
简而言之，搜索和优化的问题仍然是一样的
+再培训。在新的数据上，它可能工作得更糟糕（像往常一样）。
像这样：自2015年以来的聚类。这是最令人沮丧的部分。我没有想到，相当粗糙的聚类成团会给人以强烈的过度训练。