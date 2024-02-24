交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1864 1...185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871...3399 新评论 Nanix 2020.07.12 19:31 #18631 Maxim Dmitrievsky: 谢谢，括号还是没有，例如这里红色的是它们应该有的样子。我家的都是这样做的。否则，条件就会歪曲，树就会算错。 是的，它发生得很匆忙。这里有if/else else{ if(L_30_1 <= 0.00044){ return 2;} else{ if(L_25_1 <= 0.00047){ if(L_5_1 <= 0.00012){ return 0;} else{ return 2;}} else{ return 2;}}} 附加的文件： ParseTree.zip 2 kb Mihail Marchukajtes 2020.07.12 20:52 #18632 我为你们鼓掌。当你算完括号后，给我看看结果。我喜欢这棵树本身，它的组织方式真的很有趣和简单--这就是它的有趣之处。我会把我的手放在脉搏上.... Renat Akhtyamov 2020.07.12 20:58 #18633 Mihail Marchukajtes: 我为你们加油。在你弄清括号后给我看看结果。我喜欢这棵树本身，它的组织方式是如此有趣和简单，它真的很有价值。我把我的手指放在脉冲....。 我也很感兴趣。 但实际上是什么样子的，我想看一张照片 只是代码... Roman 2020.07.12 21:10 #18634 Renat Akhtyamov: 我也很感兴趣。但实际上是什么样子的，我想看看照片只是代码... 一个树状结构的例子。 与真实的树一样，有一些节点，分支从这些节点上发出。 Renat Akhtyamov 2020.07.12 21:16 #18635 Roman: 一个树状结构的例子。 像真正的树一样，有一些节点，树枝从这些节点分支出来。谢谢你，现在开始有意义了。所以我们找到了最佳的变体？ 与PCB追踪算法非常相似。 Mihail Marchukajtes 2020.07.12 21:23 #18636 Roman: 一个树状结构的例子。 像真正的树一样，有一些节点，树枝从这些节点分支出来。 这是完全一样的，我只是想在代码中更清楚地说明：-) Roman 2020.07.12 21:28 #18637 Renat Akhtyamov: 谢谢，现在开始有意义了。所以我们找到了最好的选择？ 与PCB追踪算法非常相似。 是的，激活函数被用来选择一个节点或另一个节点，并通过树状结构以此类推，直到找到最佳方案。 这里有另一个有趣的动画，让我想起了这个算法。 Roman 2020.07.12 21:39 #18638 Mihail Marchukajtes: 这是完全一样的，只是在代码中我觉得更有意义 :-) 前段时间，当我在阳台上抽烟时， 把握住了OOP的意义 ，在我的脑海中，我把站在窗前的树木分成了几类。:)) 良好的理解训练。 一棵树只是一个 分支结构。 Valeriy Yastremskiy 2020.07.12 21:41 #18639 Renat Akhtyamov: 谢谢，现在开始有意义了。所以我们找到了最好的选择？ 与PCB追踪算法非常相似。 是的，这一切都始于图表) Renat Akhtyamov 2020.07.12 21:49 #18640 Roman: 是的，激活函数选择一个节点或另一个节点，以此类推，通过树状结构，直到找到最佳选择。这里有另一个有趣的动画，让我想起了这个算法。 好的。 而这里是马克西姆的代码。 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073 个人认为，这让我想起了一个数字滤波器 Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2020.07.11www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... 1...185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
谢谢，括号还是没有，例如这里
红色的是它们应该有的样子。
我家的都是这样做的。否则，条件就会歪曲，树就会算错。
是的，它发生得很匆忙。这里有if/else
我为你们加油。在你弄清括号后给我看看结果。我喜欢这棵树本身，它的组织方式是如此有趣和简单，它真的很有价值。我把我的手指放在脉冲....。
我也很感兴趣。
但实际上是什么样子的，我想看一张照片
只是代码...
一个树状结构的例子。
与真实的树一样，有一些节点，分支从这些节点上发出。
谢谢你，现在开始有意义了。
所以我们找到了最佳的变体？与PCB追踪算法非常相似。
是的，激活函数被用来选择一个节点或另一个节点，并通过树状结构以此类推，直到找到最佳方案。
这里有另一个有趣的动画，让我想起了这个算法。
这是完全一样的，只是在代码中我觉得更有意义 :-)
前段时间，当我在阳台上抽烟时， 把握住了OOP的意义
，在我的脑海中，我把站在窗前的树木分成了几类。:))
良好的理解训练。
一棵树只是一个 分支结构。
是的，这一切都始于图表)
是的，激活函数选择一个节点或另一个节点，以此类推，通过树状结构，直到找到最佳选择。
这里有另一个有趣的动画，让我想起了这个算法。
好的。
而这里是马克西姆的代码。
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073
个人认为，这让我想起了一个数字滤波器