交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1864

新评论
 
Maxim Dmitrievsky:

谢谢，括号还是没有，例如这里

红色的是它们应该有的样子。

我家的都是这样做的。否则，条件就会歪曲，树就会算错。

是的，它发生得很匆忙。这里有if/else

else{
    if(L_30_1  <= 0.00044){ return 2;}
    else{
        if(L_25_1  <= 0.00047){
            if(L_5_1  <= 0.00012){ return 0;}
            else{ return 2;}}
        else{ return 2;}}}
附加的文件：
ParseTree.zip  2 kb
 
我为你们鼓掌。当你算完括号后，给我看看结果。我喜欢这棵树本身，它的组织方式真的很有趣和简单--这就是它的有趣之处。我会把我的手放在脉搏上....
 
Mihail Marchukajtes:
我为你们加油。在你弄清括号后给我看看结果。我喜欢这棵树本身，它的组织方式是如此有趣和简单，它真的很有价值。我把我的手指放在脉冲....。

我也很感兴趣。

但实际上是什么样子的，我想看一张照片

只是代码...

 
Renat Akhtyamov:

我也很感兴趣。

但实际上是什么样子的，我想看看照片

只是代码...

一个树状结构的例子。
与真实的树一样，有一些节点，分支从这些节点上发出。


 
Roman:

一个树状结构的例子。
像真正的树一样，有一些节点，树枝从这些节点分支出来。

谢谢你，现在开始有意义了。

所以我们找到了最佳的变体？

与PCB追踪算法非常相似。
 
Roman:

一个树状结构的例子。
像真正的树一样，有一些节点，树枝从这些节点分支出来。


这是完全一样的，我只是想在代码中更清楚地说明：-)
 
Renat Akhtyamov:

谢谢，现在开始有意义了。

所以我们找到了最好的选择？

与PCB追踪算法非常相似。

是的，激活函数被用来选择一个节点或另一个节点，并通过树状结构以此类推，直到找到最佳方案。

这里有另一个有趣的动画，让我想起了这个算法。



 
Mihail Marchukajtes:
这是完全一样的，只是在代码中我觉得更有意义 :-)

前段时间，当我在阳台上抽烟时， 把握住了OOP的意义
，在我的脑海中，我把站在窗前的树木分成了几类。:))
良好的理解训练。
一棵树只是一个 分支结构

 
Renat Akhtyamov:

谢谢，现在开始有意义了。

所以我们找到了最好的选择？

与PCB追踪算法非常相似。

是的，这一切都始于图表)

 
Roman:

是的，激活函数选择一个节点或另一个节点，以此类推，通过树状结构，直到找到最佳选择。

这里有另一个有趣的动画，让我想起了这个算法。

好的。

而这里是马克西姆的代码。

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073

个人认为，这让我想起了一个数字滤波器

Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
  • 2020.07.11
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
1...185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871...3399
新评论