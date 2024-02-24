交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1862 1...185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869...3399 新评论 [删除] 2020.07.11 17:03 #18611 Roman: 设置 -> 常规 -> 插入（）和关闭}]）'" 也许这将会有所帮助？或者编译。 然后在错误选项卡上，双击第一个错误。 光标将进入没有封闭括号的地方。 于是对每个括号，双击错误， 把括号，编译。 任务是在Python中生成一个工作的Mql代码，那么为什么要对它进行修补呢？ 几乎完成 Renat Akhtyamov 2020.07.11 17:29 #18612 Roman: 设置 -> 常规 -> 插入（）和关闭}]）'" 也许这将会有所帮助？或者编译。 然后在错误选项卡上，双击第一个错误。 光标将进入没有封闭括号的地方。 于是对每个括号，双击一个错误， 把括号，编译。 我想我已经明白了，你不能在离线情况下做....。 投资组合是真正的东西.... [删除] 2020.07.11 17:43 #18613 瞧瞧 在调试器中会很麻烦 :D 这不是你能得到的最大的树 double decision_tree(double &features[]) { if ( features[11] <= 0.000385 ) { if ( features[9] <= -0.000275 ) { if ( features[9] <= -0.000465 ) { if ( features[5] <= 0.00034 ) { if ( features[10] <= -0.00034 ) { return 2; } if ( features[10] > -0.00034 ) { if ( features[11] <= -0.00031 ) { return 1; } if ( features[11] > -0.00031 ) { return 2; } } } if ( features[5] > 0.00034 ) { return 1; } } if ( features[9] > -0.000465 ) { if ( features[4] <= -0.000465 ) { return 1; } if ( features[4] > -0.000465 ) { if ( features[9] <= -0.000425 ) { if ( features[5] <= -0.00015 ) { return 1; } if ( features[5] > -0.00015 ) { return 2; } } if ( features[9] > -0.000425 ) { if ( features[8] <= -0.000165 ) { if ( features[4] <= -0.000395 ) { if ( features[5] <= -0.00033 ) { return 1; } if ( features[5] > -0.00033 ) { return 2; } } if ( features[4] > -0.000395 ) { return 2; } } if ( features[8] > -0.000165 ) { if ( features[8] <= -4.5 e-05 ) { return 1; } if ( features[8] > -4.5 e-05 ) { return 2; } } } } } } if ( features[9] > -0.000275 ) { if ( features[3] <= 0.000605 ) { if ( features[1] <= -0.00036 ) { return 2; } if ( features[1] > -0.00036 ) { if ( features[9] <= -0.000115 ) { if ( features[2] <= 0.000165 ) { if ( features[4] <= -0.000125 ) { if ( features[7] <= -0.00014 ) { if ( features[6] <= -0.000265 ) { if ( features[8] <= -0.0003 ) { return 1; } if ( features[8] > -0.0003 ) { return 2; } } if ( features[6] > -0.000265 ) { return 1; } } if ( features[7] > -0.00014 ) { if ( features[10] <= -0.00015 ) { return 1; } if ( features[10] > -0.00015 ) { return 2; } } } if ( features[4] > -0.000125 ) { return 1; } } if ( features[2] > 0.000165 ) { return 2; } } if ( features[9] > -0.000115 ) { if ( features[1] <= -0.000175 ) { if ( features[8] <= 0.000145 ) { return 1; } if ( features[8] > 0.000145 ) { if ( features[2] <= -9.5 e-05 ) { return 0; } if ( features[2] > -9.5 e-05 ) { return 2; } } } if ( features[1] > -0.000175 ) { if ( features[11] <= 0.000195 ) { if ( features[11] <= -5.5 e-05 ) { if ( features[5] <= 9.5 e-05 ) { return 1; } if ( features[5] > 9.5 e-05 ) { if ( features[2] <= -2.5 e-05 ) { return 0; } if ( features[2] > -2.5 e-05 ) { return 1; } } } if ( features[11] > -5.5 e-05 ) { if ( features[8] <= -8.5 e-05 ) { if ( features[2] <= 2.5 e-05 ) { return 1; } if ( features[2] > 2.5 e-05 ) { return 2; } } if ( features[8] > -8.5 e-05 ) { return 1; } } } if ( features[11] > 0.000195 ) { if ( features[4] <= -0.00024 ) { return 0; } if ( features[4] > -0.00024 ) { if ( features[2] <= 0.00021 ) { if ( features[1] <= 1.5 e-05 ) { return 1; } if ( features[1] > 1.5 e-05 ) { return 1; } } if ( features[2] > 0.00021 ) { if ( features[5] <= 0.00024 ) { return 0; } if ( features[5] > 0.00024 ) { return 1; } } } } } } } } if ( features[3] > 0.000605 ) { if ( features[11] <= 0.000195 ) { return 2; } if ( features[11] > 0.000195 ) { return 0; } } } } if ( features[11] > 0.000385 ) { if ( features[11] <= 0.00049 ) { if ( features[3] <= 0.000155 ) { if ( features[8] <= 0.00036 ) { return 0; } if ( features[8] > 0.00036 ) { return 1; } } if ( features[3] > 0.000155 ) { if ( features[11] <= 0.00041 ) { if ( features[5] <= 0.00047 ) { return 0; } if ( features[5] > 0.00047 ) { return 1; } } if ( features[11] > 0.00041 ) { return 1; } } } if ( features[11] > 0.00049 ) { if ( features[4] <= -0.00022 ) { return 1; } if ( features[4] > -0.00022 ) { if ( features[2] <= 0.000345 ) { return 0; } if ( features[2] > 0.000345 ) { if ( features[7] <= 0.00061 ) { return 1; } if ( features[7] > 0.00061 ) { return 0; } } } } } return 3; } [删除] 2020.07.11 18:22 #18614 检查树的工作方式是否相同。 关于mql。 2020.07.11 23:17:15.120 code check (EURUSD,M5) Result 2.0 2020.07.11 23:17:15.121 code check (EURUSD,M5) 0.00000 0.00030 0.00031 0.00019 0.00005 -0.00009 -0.00014 -0.00014 -0.00008 -0.00025 -0.00014 -0.00038 在python中。 lll = [0.00000, 0.00030, 0.00031, 0.00019, 0.00005, -0.00009, -0.00014, -0.00014, -0.00008, -0.00025, -0.00014, -0.00038] lll = np.array(lll).reshape(1,-1) clf.predict(lll) >>> clf.predict(lll) array([2]) Renat Akhtyamov 2020.07.11 22:34 #18615 Renat Akhtyamov: 我想我已经明白了，你不能在离线情况下做....。公文包是一个真正的作品.... 它在离线时表现良好。 我已经测试过了。 我的头上有一件毛皮大衣。 有一个错误。 罗曼，寻找你的错误，它在历史上应该可以正常工作 ;) 蒸汽的, 7年前 每天最多可进行10次预测试 接下来的内容........ Nanix 2020.07.11 22:35 #18616 @Maxim Dmitrievsky 还需要解析器吗？ 附加的文件： parser.zip 2 kb Roman 2020.07.11 23:13 #18617 Renat Akhtyamov: 离线生活就很好，我已经测试过了。它使我的外套变色。有一个愚蠢的错误。罗曼，在自己身上找一个错误，在故事上应该可以正常工作。;)蒸汽的, 7年前每天最多可进行10次预测试接下来的内容........ 所以我没有说它在历史上不起作用:)) 我说我没有为历史完成它，所以我暂时推迟了开发。 因此，准备历史数据是重要步骤之一。 而所有模型的建立和测试都考虑到了历史。 这就是统计学 )) 对你来说，一切都很顺利。 [删除] 2020.07.12 06:52 #18618 纳尼克斯。 @Maxim Dmitrievsky 还需要解析器吗？ 谢谢，括号内仍有遗漏，例如这里 if(L_55_1 > 0.00047) { if(L_30_1 <= 0.00044) { return 2;} if(L_30_1 > 0.00044) { if(L_25_1 <= 0.00047) { if(L_5_1 <= 0.00012) { return 0;} if(L_5_1 > 0.00012) { return 2;} } if(L_25_1 > 0.00047) return 2; } } 红色--应该是这样的。 我的都是这样做的。否则，条件将不能正确工作，树将计算错误的 Mihail Marchukajtes 2020.07.12 07:15 #18619 Maxim Dmitrievsky: 谢谢，括号还是没有，例如这里红色的是它们应该有的样子。我家的都是这样做的。否则，条件将不正确地工作，树的计数将是错误的 从你的代码中，我大致开始了解了树木的工作原理。与多项式相比，算法很弱，我认为.... 