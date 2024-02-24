交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1804 1...179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811...3399 新评论 [删除] 2020.06.09 14:01 #18031 Igor Makanu: 所以我在问--你试过另一边吗？ 她也不知道左边，对吗？- 你和我都知道图表是向右走的，不要告诉她！）) 我试过了，没有区别。但如果测试是在右边，那么它在开始交易时已经移动了很多。最好是追踪最后的日期，imha，那么盈利的概率就更高。 Igor Makanu 2020.06.09 14:07 #18032 Maxim Dmitrievsky: 最好是做最后一个数据的受训者，imha，然后有一个更高的利润概率。 是的，这很清楚 问题是要确定TS的寿命--如果你能确定它，一切都可以--交易一段时间--教它--再交易--再教它......。 我没有足够的数据进行测试，这就是为什么我建议同时检查右手和左手，虽然深入研究历史没有意义，但波动率一直在变化，所以只有几年的时间是相关的，至少我对1.5年的期权使用遗传学，forwardtest为6个月，有时为一年，超过一年的TS通常显示严重缩水，不是我希望的那样 [删除] 2020.06.09 14:09 #18033 Igor Makanu: 是的，这很清楚问题是确定TS的持续时间--如果你能确定它，那么一切都会好起来--交易它的时间--教它--交易它--教它......。我没有足够的数据进行测试，这就是为什么我建议同时检查右边和左边，虽然深入研究历史没有意义，但波动率一直在变化，这就是为什么只有几年的时间是相关的，至少我把遗传学用于1.5年的期权，向前测试6个月，有时一年，超过一年的TS有很大的缩水--不是我想要的。 没有定性的标志，我必须编造一辆自行车。如果你从托盘上得到5倍的收益，那么无论如何它都是一个好的模型。 Igor Makanu 2020.06.09 14:18 #18034 Maxim Dmitrievsky: 没有高质量的功能，你必须编造一辆自行车。如果5X要被Train拒绝，那么无论如何它都是一个好模型。 这就是问题所在，不要猜测未来--需要多长时间，而是要计划一下。 谈到存款增长，离OOS越远，就越有可能开始亏损，如果手数增加了，就越有可能以彗星速度退出))))。 如果我看信号，我看到的是一个平滑的图表，有小的缩水，但当我看交易时，一切都很清楚，TS已经停止工作，但缩水比我开始TS时大得多....，仿佛反马丁格尔的人胜利了--这个话题已经过时了;) [删除] 2020.06.09 14:21 #18035 Igor Makanu: 这就是问题所在，不要猜测未来--它将持续多长时间，而是要计划它。至于观察，主要的方式是在存款增长时存入%的存款，离余额越远，越有可能开始亏损，如果地段增加了，越有可能以彗星的速度卸货)))如果我看信号，我看到的是一个平滑的图表，有小的缩水，但当我看交易时，一切都很好，TS已经停止工作，缩水比我开始TS时大得多....，好像反马太效应胜利了 - 这是一个老话题;)无论如何，如果你有任何想法，什么可以被拧到卡奇维芯片中，我可以非常迅速地检查 )我同时尝试了增量和回归以及其他的东西，结果是因人而异的 测试器中的新闻没有被制作出来，如果能和他们一起玩，那就很有趣了 Valeriy Yastremskiy 2020.06.09 14:42 #18036 Maxim Dmitrievsky: 2年EOC，最近5个月的培训 确切地说，期限是2年）。这在很大程度上取决于各个时期。和建模进行叠加，没有它们显然是不行的。问题是最短的有效期限。 [删除] 2020.06.09 14:51 #18037 Valeriy Yastremskiy: (对不起，期限是两年）。这在很大程度上取决于各个时期。还有建模，因为我们似乎离不开它。问题是可靠性的最低期限。 在eurobucks上，几乎所有的特征都经过了2-3年的良好训练，显然有一个模式。与其他乐器相比，情况更糟。 该机器人真正找到了模式，如果有的话。但他们并没有发挥特殊的作用。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.09 14:52 #18038 Maxim Dmitrievsky: 测试器中的新闻没有做出来，和他们一起玩会很有趣的。 新闻如果只是为了解析一个下载的文件，它大约有10年的历史了，我想https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773 但是，是的，我早就想快速而方便地搜罗新闻了) [删除] 2020.06.09 14:53 #18039 Valeriy Yastremskiy: 新闻如果只是为了解析一个下载的文件，它大约有10年的历史了，我想https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773但是，是的，在很长一段时间里，我想快速而轻松地搜罗新闻)不想打扰，与数据测试仪同步......Bae:)虽然......什么是地狱 测试器中的新闻是最好的。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.09 14:59 #18040 Maxim Dmitrievsky: 在Eurobucks上，几乎任何芯片都能在2-3年内学好，那里显然有一个模式。对于其他乐器来说，情况更糟。 我还想说，我需要通过乐器来学习）。如果矩阵的变化时间短于学习所需的时间，那么它可能是SB）。 1...179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
所以我在问--你试过另一边吗？ 她也不知道左边，对吗？- 你和我都知道图表是向右走的，不要告诉她！）)
我试过了，没有区别。但如果测试是在右边，那么它在开始交易时已经移动了很多。最好是追踪最后的日期，imha，那么盈利的概率就更高。
最好是做最后一个数据的受训者，imha，然后有一个更高的利润概率。
是的，这很清楚
问题是要确定TS的寿命--如果你能确定它，一切都可以--交易一段时间--教它--再交易--再教它......。
我没有足够的数据进行测试，这就是为什么我建议同时检查右手和左手，虽然深入研究历史没有意义，但波动率一直在变化，所以只有几年的时间是相关的，至少我对1.5年的期权使用遗传学，forwardtest为6个月，有时为一年，超过一年的TS通常显示严重缩水，不是我希望的那样
没有定性的标志，我必须编造一辆自行车。如果你从托盘上得到5倍的收益，那么无论如何它都是一个好的模型。
这就是问题所在，不要猜测未来--需要多长时间，而是要计划一下。
谈到存款增长，离OOS越远，就越有可能开始亏损，如果手数增加了，就越有可能以彗星速度退出))))。
如果我看信号，我看到的是一个平滑的图表，有小的缩水，但当我看交易时，一切都很清楚，TS已经停止工作，但缩水比我开始TS时大得多....，仿佛反马丁格尔的人胜利了--这个话题已经过时了;)
无论如何，如果你有任何想法，什么可以被拧到卡奇维芯片中，我可以非常迅速地检查 )
我同时尝试了增量和回归以及其他的东西，结果是因人而异的测试器中的新闻没有被制作出来，如果能和他们一起玩，那就很有趣了
2年EOC，最近5个月的培训
确切地说，期限是2年）。这在很大程度上取决于各个时期。和建模进行叠加，没有它们显然是不行的。问题是最短的有效期限。
在eurobucks上，几乎所有的特征都经过了2-3年的良好训练，显然有一个模式。与其他乐器相比，情况更糟。
该机器人真正找到了模式，如果有的话。但他们并没有发挥特殊的作用。
测试器中的新闻没有做出来，和他们一起玩会很有趣的。
新闻如果只是为了解析一个下载的文件，它大约有10年的历史了，我想https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773
但是，是的，我早就想快速而方便地搜罗新闻了)
不想打扰，与数据测试仪同步......Bae:)虽然......什么是地狱测试器中的新闻是最好的。
我还想说，我需要通过乐器来学习）。如果矩阵的变化时间短于学习所需的时间，那么它可能是SB）。