Igor Makanu:

所以我在问--你试过另一边吗？ 她也不知道左边，对吗？- 你和我都知道图表是向右走的，不要告诉她！）)

我试过了，没有区别。但如果测试是在右边，那么它在开始交易时已经移动了很多。最好是追踪最后的日期，imha，那么盈利的概率就更高。


 
Maxim Dmitrievsky:

是的，这很清楚

问题是要确定TS的寿命--如果你能确定它，一切都可以--交易一段时间--教它--再交易--再教它......。

我没有足够的数据进行测试，这就是为什么我建议同时检查右手和左手，虽然深入研究历史没有意义，但波动率一直在变化，所以只有几年的时间是相关的，至少我对1.5年的期权使用遗传学，forwardtest为6个月，有时为一年，超过一年的TS通常显示严重缩水，不是我希望的那样

Igor Makanu:

没有定性的标志，我必须编造一辆自行车。如果你从托盘上得到5倍的收益，那么无论如何它都是一个好的模型。

 
Maxim Dmitrievsky:

没有高质量的功能，你必须编造一辆自行车。如果5X要被Train拒绝，那么无论如何它都是一个好模型。

这就是问题所在，不要猜测未来--需要多长时间，而是要计划一下。

谈到存款增长，离OOS越远，就越有可能开始亏损，如果手数增加了，就越有可能以彗星速度退出))))。


如果我看信号，我看到的是一个平滑的图表，有小的缩水，但当我看交易时，一切都很清楚，TS已经停止工作，但缩水比我开始TS时大得多....，仿佛反马丁格尔的人胜利了--这个话题已经过时了;)

Igor Makanu:

无论如何，如果你有任何想法，什么可以被拧到卡奇维芯片中，我可以非常迅速地检查 )

我同时尝试了增量和回归以及其他的东西，结果是因人而异的

测试器中的新闻没有被制作出来，如果能和他们一起玩，那就很有趣了
 
Maxim Dmitrievsky:


2年EOC，最近5个月的培训

确切地说，期限是2年）。这在很大程度上取决于各个时期。和建模进行叠加，没有它们显然是不行的。问题是最短的有效期限。

Valeriy Yastremskiy:

在eurobucks上，几乎所有的特征都经过了2-3年的良好训练，显然有一个模式。与其他乐器相比，情况更糟。

该机器人真正找到了模式，如果有的话。但他们并没有发挥特殊的作用。

 
Maxim Dmitrievsky:


测试器中的新闻没有做出来，和他们一起玩会很有趣的。

新闻如果只是为了解析一个下载的文件，它大约有10年的历史了，我想https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773

但是，是的，我早就想快速而方便地搜罗新闻了)

Valeriy Yastremskiy:

不想打扰，与数据测试仪同步......Bae:)虽然......什么是地狱

测试器中的新闻是最好的。
 
Maxim Dmitrievsky:

在Eurobucks上，几乎任何芯片都能在2-3年内学好，那里显然有一个模式。对于其他乐器来说，情况更糟。

我还想说，我需要通过乐器来学习）。如果矩阵的变化时间短于学习所需的时间，那么它可能是SB）。

