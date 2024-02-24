交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1806

新评论
 

大家好

我正在使用深度强化学习（使用Python），学习已经在进行（如图所示）。

深入学习的培训工作


今天，我只把移动平均线作为市场观察来学习。

这个模型执行了几个动作（买入、卖出和等待）。因此，经过训练，该模型在许多行动中收敛，只用最佳行动来 "等待"。

然而，在这个模型中，训练是非常缓慢的，因为它使用了所有的ticks。

你有什么建议作为市场观察数据来提高准确性和减少损失？

对我的翻译错误表示歉意。

 
ipsec

你建议用什么作为市场观察数据来提高准确性和减少损失？


1）创建一个 市场模型，并在其中训练一个代理，这将降低维度，加快训练速度，即使 在这里 也是这样做的

2）特征的选择，正如他们所说，这是一个创造性的任务，如果有很多特征，那么也会有助于降低维度，有很多的特征，从聚类到pca，umap等等。

如果我们采取支持和阻力水平，并决定只在价格处于该水平时买入或卖出，我们可以将训练样本减少几个数量级。

你可以把所有的点结合在一起。

 
ipsec:

大家好

我正在使用深度强化学习（使用Python），学习已经在进行（如图所示）。


今天，我只把移动平均线作为市场观察来学习。

这个模型执行了几个动作（买入、卖出和等待）。因此，经过训练，该模型在许多行动中收敛，只用最佳行动来 "等待"。

然而，在这个模型中，训练是非常缓慢的，因为它使用了所有的ticks。

你有什么建议作为市场观察数据来提高准确性和减少损失？

请原谅我的翻译错误

将蜱虫的数量减少到可接受的误差。

识别在去除所有标记后，误差超过可接受误差的区域。

训练模型找到这样的区域，如果它可以的话，当然))))。

 
Maxim Dmitrievsky:

好吧，这些都是状态空间模型，它们每隔一段时间也会发挥作用。

而且你可以把目标与趋势的变化联系起来。任务不是为了获利，而是为了认识和预测。很明显，它们是完全不同的任务，NS不能够同时识别和预测))))。目标利润，平衡间接地承认转折点，而不直接承认。

如果我们把日线、4小时线、小时线（或任何其他）的人字形反转，并以每个（所有）时间段的120个柱子和转折点前后的120个点为例进行观察。日线和4h线只看到下一个和上一个反转，或者不知道怎么做更好。当然，那时应该手动写一些东西来准备数据。

或者是否有类似的东西。

[删除]  
Valeriy Yastremskiy:

或者你可以将目标与趋势变化联系起来。任务不是为了获利，而是为了认识和预测。很明显，它们是完全不同的任务，NS不能同时识别和预测))))。目标利润，平衡间接地承认转折点，而不直接承认。

如果我们把日线、4小时线、小时线（或任何其他线）的人字形反转，并以每个（所有）时间段的120条和转折点前后的120个点为例进行观察。日线和4h线只看到下一个和上一个反转，或者不知道怎么做更好。当然，那时应该手动写一些东西来准备数据。

或者有类似的东西吗？

它很容易通过人字形断裂之间存在的规律性来检查，即熵的减少。如果会有与sb的区别，那么你可以看看。但我没有发现这样的事情。有一些特殊的软件包，在医学上用于分析dna和推导药物配方。例如，重新排列的熵，或更复杂的情况下的近似值，优化器如q-learning
[删除]  
ipsec:

大家好

我正在使用深度强化学习（使用Python），学习已经在进行（如图所示）。


今天，我只把移动平均线作为市场观察来学习。

这个模型执行了几个动作（买入、卖出和等待）。因此，经过训练，该模型在许多行动中收敛，只用最佳行动来 "等待"。

然而，在这个模型中，训练是非常缓慢的，因为它使用了所有的ticks。

你有什么建议作为市场观察数据来提高准确性和减少损失？

对我的翻译错误表示抱歉。

我认为深度强化只是用于多变量的任务，而不是用于1-5维的，如金融市场。因此，你可以尝试更简单、更快速的方法，如带有神经网络或线性近似器的REINFORCE。

 
Maxim Dmitrievsky:
这很容易通过人字形断裂之间存在的规律性来检查，即熵的减少。如果与sb有区别，那么你可以看看。但我没有发现这样的事情。有一些特殊的软件包，在医学上用于分析dna和推导药物配方。例如，包络熵或更复杂的情况，有近似器、优化器如q-learning。

不，骨折的规律性是不行的))))在不考虑规律性的情况下，需要抓住骨折前的东西）一般来说，有机会抓住那些与骨折前的SB有相同差异的骨折。你不能用普通的包裹来做这个。而且我不认为在趋势中间的休息有什么意义，除了太长的趋势持续时间))))

[删除]  
Valeriy Yastremskiy:

不，骨折的规律性是不行的))))骨折前的东西需要被抓住，不考虑规律性）一般来说，有机会抓住那些与骨折前的SB有相同差异的骨折。你不能用普通的包裹来做这个。而且我认为，除了趋势太长之外，在趋势中间出现断裂没有任何意义))))。

嗯，我明白了，通过与TF相关的类比。可以尝试

 
Maxim Dmitrievsky:

我认为深度强化只是用于多变量的任务，而不是用于1-5维的，如金融市场。因此，你可以尝试更简单、更快速的方法，如带有神经网络或线性近似器的REINFORCE。

如果你看一下不同的TFs，你会得到更多的维度))))。

 
Maxim Dmitrievsky:

我明白了，通过与TF相关的类比。我们可以尝试。

是的，只有TFs都要看，哪些是一次性需要的，不能确定。也许一个或两个TF会更好，也可能所有的TF都需要）））。很难想清楚。））。

1...179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813...3399
新评论