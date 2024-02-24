交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1799 1...179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2020.06.05 15:46 #17981 mytarmailS: 看了看...当前的余额文件不包含价格，你之前给我的价格与当前余额的大小不匹配。UPD==============其实如果你想一想，这个想法本身就是失败的，我们不应该分析和预测平衡图，而是分析好/坏的入口点。 是的，的确，以一种奇怪的方式，52个酒吧从OHLCV的历史中消失了--我会调查的。 这种平衡需要汇总市场情况，越成功的交易--有增长，越不成功的--有下降。如果你看一个具体的切入点，它将只是对已经存在的条件的额外学习（叶子的模拟）。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.05 21:42 #17982 Aleksey Vyazmikin: 需要一个平衡点来汇总市场情况，更多的成功交易会增加，而不太成功的交易则会减少。 如果你正在寻找一个具体的切入点，这将只是对已经存在的条件的重新学习（类似于叶子）。 不太对。参数与增长/下降没有关系/相关性。重点可能是将上升/下降与进入/退出点/停止/交易方向 联系起来。 Aleksey Vyazmikin 2020.06.05 21:45 #17983 请帮助解决一个组合学问题! 有N个不同的不可重复的元素，你需要每次从它们中抽取X个元素，输入值是所有可能元素中的组合数。 是否有一个公式或函数来解决这个问题？ 输入函数应该得到一个包含元素的数组，组合中的元素数和组合号，输出应该是一个包含元素索引的数组。 请提供帮助! Aleksey Vyazmikin 2020.06.05 21:48 #17984 Valeriy Yastremskiy: 不太对。参数的上升/下降没有任何联系/关联性。将增长/下降与进入/退出点/停止/交易方向 相关联似乎是有意义的。 我们在谈论的是什么参数的相关性？ 买和卖可能有不同的条件。 Rorschach 2020.06.06 01:45 #17985 Mihail Marchukajtes: 目前在ssa上，如果你发现有趣的东西，你可以尝试添加预测。最大滞后是在设置中设定的。数字1,2是指从1到最大滞后的组件的数字。红点是成分的强度（1是最强的，按降序排列）。历史部分由蓝线选择。该指标只有在改变图表、组件数量或垂直线时才会自我重建，而且你还可以旋转鼠标滚轮。 PS有趣的是，增量在这里的效果更差。 附加的文件： axon.mq5 16 kb Mihail Marchukajtes 2020.06.06 06:57 #17986 Rorschach: 目前在ssa上，如果你发现一些有趣的东西，你可以试着附加一个预测。最大滞后是在设置中设定的。数字1,2是指从1到最大滞后的组件的数字。红点是成分的强度（1是最强的，按降序排列）。历史部分由蓝线选择。该指标只有在改变图表、组件数量或垂直线时才会自我重建，而且你还可以旋转鼠标滚轮。PS有趣的是，增量在这里的效果更差。 酷。从心到魂 :-) Aleksey Nikolayev 2020.06.06 07:04 #17987 Aleksey Vyazmikin: 请帮助解决一个组合学问题!有N个不同的不可重复的元素，你需要每次从它们中抽取X个元素，输入值是所有可能元素中的组合数。是否有一个公式或函数来解决这个问题？输入函数应该得到一个包含元素的数组，组合中的元素数和组合数，而输出应该是一个包含元素索引的数组。请帮帮我吧!也许下面的方法会有用 或者你可以看一下奥库洛夫的教科书 "算法编程 "中的 "组合 "段落 Valeriy Yastremskiy 2020.06.06 10:11 #17988 Aleksey Vyazmikin: 谈到相关性，我们谈论的是什么参数？我同意，买入和卖出交易可能有不同的条件。 可优化的参数和下降平衡的增长区。这个想法不是为了优化，而是为了取出有意义的特征，用于下降平衡的增长区，但科学上说，在有SB的情况下，很难或不可能通过BP的任何特征。很难找到足够准确地描述该系列的数学模型，也不清楚需要多大的BP。 对称的条件对我来说似乎更正确。该系列也可反转。)))) Valeriy Yastremskiy 2020.06.06 10:17 #17989 mytarmailS: 那是一张漂亮的照片）））。 mytarmailS 2020.06.06 11:40 #17990 Valeriy Yastremskiy: 那是一张漂亮的照片）））。 这是个假的，我又把代码弄错了。 1...179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
当前的余额文件不包含价格，你之前给我的价格与当前余额的大小不匹配。
其实如果你想一想，这个想法本身就是失败的，我们不应该分析和预测平衡图，而是分析好/坏的入口点。
是的，的确，以一种奇怪的方式，52个酒吧从OHLCV的历史中消失了--我会调查的。
这种平衡需要汇总市场情况，越成功的交易--有增长，越不成功的--有下降。如果你看一个具体的切入点，它将只是对已经存在的条件的额外学习（叶子的模拟）。
不太对。参数与增长/下降没有关系/相关性。重点可能是将上升/下降与进入/退出点/停止/交易方向 联系起来。
请帮助解决一个组合学问题!
有N个不同的不可重复的元素，你需要每次从它们中抽取X个元素，输入值是所有可能元素中的组合数。
是否有一个公式或函数来解决这个问题？
输入函数应该得到一个包含元素的数组，组合中的元素数和组合号，输出应该是一个包含元素索引的数组。
我们在谈论的是什么参数的相关性？
买和卖可能有不同的条件。
也许下面的方法会有用或者你可以看一下奥库洛夫的教科书 "算法编程 "中的 "组合 "段落
可优化的参数和下降平衡的增长区。这个想法不是为了优化，而是为了取出有意义的特征，用于下降平衡的增长区，但科学上说，在有SB的情况下，很难或不可能通过BP的任何特征。很难找到足够准确地描述该系列的数学模型，也不清楚需要多大的BP。
对称的条件对我来说似乎更正确。该系列也可反转。))))
这是个假的，我又把代码弄错了。