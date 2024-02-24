交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1799

mytarmailS:

看了看...

当前的余额文件不包含价格，你之前给我的价格与当前余额的大小不匹配。


UPD==============

其实如果你想一想，这个想法本身就是失败的，我们不应该分析和预测平衡图，而是分析好/坏的入口点。

是的，的确，以一种奇怪的方式，52个酒吧从OHLCV的历史中消失了--我会调查的。


这种平衡需要汇总市场情况，越成功的交易--有增长，越不成功的--有下降。如果你看一个具体的切入点，它将只是对已经存在的条件的额外学习（叶子的模拟）。

 
Aleksey Vyazmikin:

不太对。参数与增长/下降没有关系/相关性。重点可能是将上升/下降与进入/退出点/停止/交易方向 联系起来。

 

请帮助解决一个组合学问题!

有N个不同的不可重复的元素，你需要每次从它们中抽取X个元素，输入值是所有可能元素中的组合数。

是否有一个公式或函数来解决这个问题？

输入函数应该得到一个包含元素的数组，组合中的元素数和组合号，输出应该是一个包含元素索引的数组。

请提供帮助!

 
我们在谈论的是什么参数的相关性？

买和卖可能有不同的条件。

 
Mihail Marchukajtes:

目前在ssa上，如果你发现有趣的东西，你可以尝试添加预测。最大滞后是在设置中设定的。数字1,2是指从1到最大滞后的组件的数字。红点是成分的强度（1是最强的，按降序排列）。历史部分由蓝线选择。该指标只有在改变图表、组件数量或垂直线时才会自我重建，而且你还可以旋转鼠标滚轮。

PS有趣的是，增量在这里的效果更差。

附加的文件：
axon.mq5  16 kb
 
酷。从心到魂 :-)
 
也许下面的方法会有用

或者你可以看一下奥库洛夫的教科书 "算法编程 "中的 "组合 "段落
 
可优化的参数和下降平衡的增长区。这个想法不是为了优化，而是为了取出有意义的特征，用于下降平衡的增长区，但科学上说，在有SB的情况下，很难或不可能通过BP的任何特征。很难找到足够准确地描述该系列的数学模型，也不清楚需要多大的BP。

对称的条件对我来说似乎更正确。该系列也可反转。))))

 
那是一张漂亮的照片）））。

 
这是个假的，我又把代码弄错了。

