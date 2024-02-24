交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1797 1...179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2020.06.03 01:55 #17961 Aleksey Nikolayev: 想了想（是关于讨论理论家和matstat的应用的一些地方）。我想，目前这样的事情最好以文章的形式进行，并在随后进行讨论。与行政部门分享了这个想法，并得到了初步批准。如果你对文章的主题有任何想法和建议，那就在这里分享吧。 如果科学能节省精力和时间，那就是好事。在这里，我有另一个疯狂的想法--在其他叶子的分裂基础上收集新的叶子，问题是，这将产生积极的影响，会有与以前的叶子没有什么关联的新叶子的概率有多大？ 正如我所想的，这种方法与贪婪原则不同，将允许更平滑地减少样本的完整性，因此应该使叶子的信号更加稳定。 sibirqk 2020.06.03 06:16 #17962 Evgeniy Chumakov: 幼儿发表了一篇新鲜的文章。还没有读过。 显然，永动机的又一次升级，增加了越野能力。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.03 09:46 #17963 Aleksey Nikolayev: 想了想（是关于讨论理论家和Matstat的应用的一些地方）。我想，目前这样的事情最好以文章的形式进行，并在随后进行讨论。与行政部门分享了这个想法，并得到了初步批准。如果有任何关于文章主题的想法和建议，那就在这里分享吧。 的确，从复杂的科学中选择主题，以及对人们有用的东西是很难的）））。 如果按方向，那么显然是BP解释中各种模型的实际应用。对BP的各种NS算法进行分析，并与数学模型相联系。NS结果的概率期望。Theorver和MO算法，哪个更好，哪个更差）。 我喜欢后者。 谢谢你的阅读思考。）在matstat上也有一些清晰的材料))一个系列可以通过模型来估计/定义/表征的一般结论，以及确定可靠模型的最小情节的定义是一个课题。 [删除] 2020.06.03 13:47 #17964 在网站上有封闭式邀请小组 但更好的文章 Aleksey Vyazmikin 2020.06.03 23:17 #17965 NS会不会是一个读心术？链接。 Искусственный интеллект научился переводить сигналы человеческого мозга в текст с точностью 97% 2020.04.02www.techcult.ru Команда исследователей Калифорнийского университета в Сан-Франциско под руководством нейрохирурга Эдварда Чанга успешно применила новый метод декодирования электрокортикограммы – записи ритмической электрической активности коры мозга с помощью электродов, наложенных непосредственно на его поверхность. В ходе исследований четырех пациентов с... Mihail Marchukajtes 2020.06.04 07:51 #17966 Aleksey Vyazmikin: NS会不会读心术？链接。 唯一可以免疫的信息是一个人的想法，而这将是过去的事情了。我觉得我们显然想毁灭自己。如果不是我们，天网会非常高兴地做这件事。因为它正是要从我们这里学习这种技能。破坏 :-( Rorschach 2020.06.04 09:40 #17967 我一直在用Arma捣乱。在弄清真相的同时，我学到了很多有趣的东西。我一直认为，单位根检验与虚数单位有关。结果是测试了过滤器的鲁棒性。阿尔玛是一个由bi和k过滤器组成的过滤器。滤波器可以表示为B/A多项式的比率。它们的根被称为零点和极点。它们在单位圆上的位置被用来判断过滤器的稳定性。单位根检验就是这样的。 没有办法制作稳定的Arma过滤器，有了Ar就没有这个问题了。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.04 10:19 #17968 Rorschach: 我一直在用Arma捣乱。在弄清真相的同时，我学到了很多有趣的东西。我一直认为，单位根检验与虚数单位有关。结果是测试了过滤器的鲁棒性。阿尔玛是一个由bi和k过滤器组成的过滤器。滤波器可以表示为B/A多项式的比率。它们的根被称为零点和极点。它们在单位圆上的位置被用来判断过滤器的稳定性。单位根检验就是这样的。我不能做一个强大的Arma过滤器，用Ar就没有这样的问题。 你可以说一个过滤器，你可以说它是一个描述BP的方法。如果该模型不稳定地描述了VR，那么我们要么增加多项式的数量，要么去找一个更复杂的或其他的模型。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.04 10:23 #17969 Aleksey Vyazmikin: NS会不会读心术？链接。 这项工作是在NS和MO之前。模式识别方面的成果很早以前就有了，但没有以这种方式写出来。AI、NS、MO只是广告和促销的驱动力))))。人工智能洗地机总是比简单的拖把要贵）））。 mytarmailS 2020.06.04 15:38 #17970 阿列克谢-维亚兹米 金。 我认为，相对于贪婪原则，这种方法将允许更平滑地减少采样的完整性，因此应该使来自叶片的信号更加稳定。 最好是将精力用于产生新的功能......IMHO... 如果迹象良好，那么我们甚至可以尝试预测极值，我有大约400个和10个模型，但我看到我需要几十倍的数据，训练样本可能达到>100GB，哇))))，我没有这样的能力...... 从图片中可以看出，该算法能够识别一些东西，但你需要建立起特征 ... Valeriy Yastremskiy: 这项工作甚至在NS和MO之前就已经完成。模式识别方面的成果很久以前就有了，但没有以这种方式写出它们。AI、NS、MO只是广告和促销的驱动力))))。人工智能驱动的洗地机总是比简单的拖把要贵)))) 是的，当然))))我想看看他们是如何识别图像或用 "如果、然后、其他 "生成语音的，那将是很难得的）)但说真的，你是在胡说八道。 1...179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
想了想（是关于讨论理论家和matstat的应用的一些地方）。我想，目前这样的事情最好以文章的形式进行，并在随后进行讨论。
与行政部门分享了这个想法，并得到了初步批准。如果你对文章的主题有任何想法和建议，那就在这里分享吧。
如果科学能节省精力和时间，那就是好事。在这里，我有另一个疯狂的想法--在其他叶子的分裂基础上收集新的叶子，问题是，这将产生积极的影响，会有与以前的叶子没有什么关联的新叶子的概率有多大？
正如我所想的，这种方法与贪婪原则不同，将允许更平滑地减少样本的完整性，因此应该使叶子的信号更加稳定。
幼儿发表了一篇新鲜的文章。还没有读过。
显然，永动机的又一次升级，增加了越野能力。
的确，从复杂的科学中选择主题，以及对人们有用的东西是很难的）））。
如果按方向，那么显然是BP解释中各种模型的实际应用。对BP的各种NS算法进行分析，并与数学模型相联系。NS结果的概率期望。Theorver和MO算法，哪个更好，哪个更差）。
我喜欢后者。
谢谢你的阅读思考。）在matstat上也有一些清晰的材料))一个系列可以通过模型来估计/定义/表征的一般结论，以及确定可靠模型的最小情节的定义是一个课题。
在网站上有封闭式邀请小组
但更好的文章
NS会不会读心术？链接。
我一直在用Arma捣乱。在弄清真相的同时，我学到了很多有趣的东西。我一直认为，单位根检验与虚数单位有关。结果是测试了过滤器的鲁棒性。阿尔玛是一个由bi和k过滤器组成的过滤器。滤波器可以表示为B/A多项式的比率。它们的根被称为零点和极点。它们在单位圆上的位置被用来判断过滤器的稳定性。单位根检验就是这样的。
没有办法制作稳定的Arma过滤器，有了Ar就没有这个问题了。
你可以说一个过滤器，你可以说它是一个描述BP的方法。如果该模型不稳定地描述了VR，那么我们要么增加多项式的数量，要么去找一个更复杂的或其他的模型。
这项工作是在NS和MO之前。模式识别方面的成果很早以前就有了，但没有以这种方式写出来。AI、NS、MO只是广告和促销的驱动力))))。人工智能洗地机总是比简单的拖把要贵）））。
我认为，相对于贪婪原则，这种方法将允许更平滑地减少采样的完整性，因此应该使来自叶片的信号更加稳定。
最好是将精力用于产生新的功能......IMHO...
如果迹象良好，那么我们甚至可以尝试预测极值，我有大约400个和10个模型，但我看到我需要几十倍的数据，训练样本可能达到>100GB，哇))))，我没有这样的能力......
从图片中可以看出，该算法能够识别一些东西，但你需要建立起特征 ...
是的，当然))))我想看看他们是如何识别图像或用 "如果、然后、其他 "生成语音的，那将是很难得的）)但说真的，你是在胡说八道。