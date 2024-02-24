交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1803

Valeriy Yastremskiy:

重点仍然是--找到尺度之间的关联性))))。

例如，M15回文与之前N分钟回文的相关性？你可以重新取样，看看
 
马克西姆-德米特里夫斯基
相关性会很高，但是否有α？我应该检查一下。

我把它放在我的RL里，这将需要5分钟。

如果我没有RL，我可能需要更长的时间来打开Metatrader（在使用一段时间后，它可能会变得有点迟钝）。

嗯，有一些东西，这不是一个糟糕的选择，可以拿起


2年EOC，最近5个月的培训

 
现在在OOS的左边运行5个月，如果趋势是一样的...就像它是!

;)

那里的情况已经更糟了，所以2倍的测试期。市场统计的变化都是如此，不会有永动机 )

 
所以不是它(((.

如果你的模型可以从训练中左右逢源，它肯定会在OHLC中打出一些被发现的属性

但除此之外...好吧，就像其他人一样，那么任务就是像我一样--确定TS不再工作了。

我不知道什么是重要的，如何确定TS已经开始进一步亏损，这很复杂）））。

所以它将在任何一个方向......在右边，只是还不知道）。

在接近最后一个数据的时候这样做更符合逻辑，可以在以后分解。

 
我在问--你试过另一边吗？ 她也不知道在左边？- (你我都知道，图表向右移动，不要告诉她！)

