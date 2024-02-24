交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1803 1...179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810...3399 新评论 [删除] 2020.06.09 13:04 #18021 Valeriy Yastremskiy: 重点仍然是--找到尺度之间的关联性))))。 例如，M15回文与之前N分钟回文的相关性？你可以重新取样，看看 Valeriy Yastremskiy 2020.06.09 13:15 #18022 马克西姆-德米特里夫斯基： 即M15回文与之前N分钟回文的相关性，例如？我们可以重新取样，看看。 是的，但我认为你必须要看三个尺度，高级和初级。在M15的采样范围内，每小时或每小时4次。逻辑决定) [删除] 2020.06.09 13:16 #18023 Valeriy Yastremskiy: 是的，但我认为你需要看三个尺度，高级和初级。在M15的采样范围内，每小时或4小时一次。逻辑决定) 相关性会很高，但是否有α？我应该检查一下。 我把它放在我的RL里，这将需要5分钟。 如果我没有RL，我可能需要更长的时间来打开Metatrader（在使用一段时间后，它可能会变得有点迟钝）。 [删除] 2020.06.09 13:28 #18024 嗯，有一些东西，这不是一个糟糕的选择，可以拿起 [删除] 2020.06.09 13:33 #18025 2年EOC，最近5个月的培训 Igor Makanu 2020.06.09 13:39 #18026 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 2年没有工作，最近5个月的培训 现在在OOS的左边运行5个月，如果趋势是一样的...就像它是! ;) [删除] 2020.06.09 13:40 #18027 Igor Makanu: 现在在OOS的左边运行5个月，如果趋势是一样的...就像它是!;) 那里的情况已经更糟了，所以2倍的测试期。市场统计的变化都是如此，不会有永动机 ) Igor Makanu 2020.06.09 13:46 #18028 Maxim Dmitrievsky: 那里已经更糟糕了，所以2倍的测试期。市场统计的变化都是如此，不会有永动机 ) 所以不是它(((. 如果你的模型可以从训练中左右逢源，它肯定会在OHLC中打出一些被发现的属性 但除此之外...好吧，就像其他人一样，那么任务就是像我一样--确定TS不再工作了。 我不知道什么是重要的，如何确定TS已经开始进一步亏损，这很复杂）））。 [删除] 2020.06.09 13:52 #18029 Igor Makanu: 所以这不是它(((.如果你的模型从训练开始就能左右逢源，你肯定能在OHLC中打出一些检测到的属性。但除此之外...好吧，就像其他人一样，那么任务就是像我一样--确定TS不再工作了。我不知道什么是重要的，如何确定TS后来开始亏损，这很复杂 )))) 所以它将在任何一个方向......在右边，只是还不知道）。 在接近最后一个数据的时候这样做更符合逻辑，可以在以后分解。 Igor Makanu 2020.06.09 13:54 #18030 Maxim Dmitrievsky: 她会走任何一条路......在右边，她只是还不知道）。 我在问--你试过另一边吗？ 她也不知道在左边？- (你我都知道，图表向右移动，不要告诉她！) 1...179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
重点仍然是--找到尺度之间的关联性))))。
即M15回文与之前N分钟回文的相关性，例如？我们可以重新取样，看看。
是的，但我认为你必须要看三个尺度，高级和初级。在M15的采样范围内，每小时或每小时4次。逻辑决定)
是的，但我认为你需要看三个尺度，高级和初级。在M15的采样范围内，每小时或4小时一次。逻辑决定)
相关性会很高，但是否有α？我应该检查一下。
我把它放在我的RL里，这将需要5分钟。
如果我没有RL，我可能需要更长的时间来打开Metatrader（在使用一段时间后，它可能会变得有点迟钝）。
嗯，有一些东西，这不是一个糟糕的选择，可以拿起
2年EOC，最近5个月的培训
2年没有工作，最近5个月的培训
现在在OOS的左边运行5个月，如果趋势是一样的...就像它是!
;)
现在在OOS的左边运行5个月，如果趋势是一样的...就像它是!
;)
那里的情况已经更糟了，所以2倍的测试期。市场统计的变化都是如此，不会有永动机 )
那里已经更糟糕了，所以2倍的测试期。市场统计的变化都是如此，不会有永动机 )
所以不是它(((.
如果你的模型可以从训练中左右逢源，它肯定会在OHLC中打出一些被发现的属性
但除此之外...好吧，就像其他人一样，那么任务就是像我一样--确定TS不再工作了。
我不知道什么是重要的，如何确定TS已经开始进一步亏损，这很复杂）））。
所以这不是它(((.
如果你的模型从训练开始就能左右逢源，你肯定能在OHLC中打出一些检测到的属性。
但除此之外...好吧，就像其他人一样，那么任务就是像我一样--确定TS不再工作了。
我不知道什么是重要的，如何确定TS后来开始亏损，这很复杂 ))))
所以它将在任何一个方向......在右边，只是还不知道）。
在接近最后一个数据的时候这样做更符合逻辑，可以在以后分解。
她会走任何一条路......在右边，她只是还不知道）。
我在问--你试过另一边吗？ 她也不知道在左边？- (你我都知道，图表向右移动，不要告诉她！)