交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 874

新评论

Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 15:55 #8731

尤里-阿索连科。我们如何知道它们是否合适？你做NS（神经网络）吗？

如果没有，你会怎么做？而这将更接近于MO的主题）。我在准备的过程中，可以说是想把目标正常化，给它们一个等级--非常糟糕--完全是垃圾，平均--可以，非常好--也是垃圾（因为稀有）。

Yuriy Asaulenko 2018.04.29 16:01 #8732

阿列克谢-维亚兹米 金。我正在准备，可以说是将目标正常化，并给它们一个等级--非常糟糕--完全是垃圾，平均--可以，非常好--一样是垃圾（因为它是罕见的）。那么你是怎么做的？一个领域？

[删除] 2018.04.29 16:05 #8733

阿列克谢-维亚兹米 金。我应该在哪个州寻找它们并检查它们是否合适？我没有这方面的知识--我是个傻瓜，所以我在问聪明的人。http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/你需要一个Logistic Sigmoid（在页面底部）。

将你的数据从0到1归一化后替换到函数中。

Exponential Shaping Functions - Golan Levin and Collaborators
www.flong.com
A collection of functions for shaping and tweening signals in the range 0 to 1.

Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 17:20 #8734

尤里-阿索连科。那么你是怎么做的？地区？我在幻想--前天晚上我发明了一种选择预测器的方法（对我来说是计算过滤器），我想试试。

除了自然指标外，我想使用一些估计的系数--什么会更好--还不知道。可能什么都没有，我已经神志不清了，但我会检查......

马克西姆-德米特里耶夫斯基。http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/你需要一个Logistic Sigmoid（在页面底部）。

用从0到1的归一化数据填充它。

谢谢--我会研究一下的。

[删除] 2018.05.01 06:55 #8735

附加的文件：
ErlangReturns.mq5 6 kb

[删除] 2018.05.01 08:55 #8736

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

你用它来做什么？

[删除] 2018.05.01 09:02 #8737

Oleg avtomat:我应该怎么做呢？我不知道，我们可以去国民议会。

需要为抽搐症做更多的工作

[删除] 2018.05.01 09:29 #8738

马克西姆-德米特里耶夫斯基。我不知道，你可以提交一份NS。

我们应该为抽搐症做...我明白了...

那么，最初的目的/概念是什么？

[删除] 2018.05.01 09:30 #8739

Oleg avtomat:我明白了...

那么，最初的目的/概念是什么？你知道，通过Alessandro所写的流量进行筛查

以达到回报率的泊松分布或其他。

[删除] 2018.05.01 09:42 #8740

马克西姆-德米特里耶夫斯基。嗯，阿莱桑德写的流向筛选

实现收益的泊松分布或类似的东西其实是一派胡言。

要理解它，只需提出一个问题 "为什么？"并试图给出一个合理的答案。
我们如何知道它们是否合适？你做NS（神经网络）吗？
如果没有，你会怎么做？而这将更接近于MO的主题）。
我在准备的过程中，可以说是想把目标正常化，给它们一个等级--非常糟糕--完全是垃圾，平均--可以，非常好--也是垃圾（因为稀有）。
那么你是怎么做的？一个领域？
我应该在哪个州寻找它们并检查它们是否合适？我没有这方面的知识--我是个傻瓜，所以我在问聪明的人。
http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/
你需要一个Logistic Sigmoid（在页面底部）。
将你的数据从0到1归一化后替换到函数中。
我在幻想--前天晚上我发明了一种选择预测器的方法（对我来说是计算过滤器），我想试试。
除了自然指标外，我想使用一些估计的系数--什么会更好--还不知道。可能什么都没有，我已经神志不清了，但我会检查......
谢谢--我会研究一下的。
你用它来做什么？
我应该怎么做呢？
我不知道，我们可以去国民议会。
需要为抽搐症做更多的工作
我不知道，你可以提交一份NS。
我们应该为抽搐症做...
我明白了...
那么，最初的目的/概念是什么？
你知道，通过Alessandro所写的流量进行筛查
以达到回报率的泊松分布或其他。
嗯，阿莱桑德写的流向筛选
实现收益的泊松分布或类似的东西
其实是一派胡言。
要理解它，只需提出一个问题 "为什么？"并试图给出一个合理的答案。