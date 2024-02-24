交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 874

尤里-阿索连科

我们如何知道它们是否合适？你做NS（神经网络）吗？

如果没有，你会怎么做？而这将更接近于MO的主题）。

我在准备的过程中，可以说是想把目标正常化，给它们一个等级--非常糟糕--完全是垃圾，平均--可以，非常好--也是垃圾（因为稀有）。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

那么你是怎么做的？一个领域？

阿列克谢-维亚兹米 金。

我应该在哪个州寻找它们并检查它们是否合适？我没有这方面的知识--我是个傻瓜，所以我在问聪明的人。

http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/

你需要一个Logistic Sigmoid（在页面底部）。

将你的数据从0到1归一化后替换到函数中。

Exponential Shaping Functions - Golan Levin and Collaborators
  • www.flong.com
A collection of functions for shaping and tweening signals in the range 0 to 1.
 
尤里-阿索连科

那么你是怎么做的？地区？

我在幻想--前天晚上我发明了一种选择预测器的方法（对我来说是计算过滤器），我想试试。

除了自然指标外，我想使用一些估计的系数--什么会更好--还不知道。可能什么都没有，我已经神志不清了，但我会检查......

马克西姆-德米特里耶夫斯基

http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/

你需要一个Logistic Sigmoid（在页面底部）。

用从0到1的归一化数据填充它。

谢谢--我会研究一下的。

附加的文件：
ErlangReturns.mq5  6 kb
马克西姆-德米特里耶夫斯基

你用它来做什么？

Oleg avtomat:

我应该怎么做呢？

我不知道，我们可以去国民议会。

需要为抽搐症做更多的工作

马克西姆-德米特里耶夫斯基

我不知道，你可以提交一份NS。

我们应该为抽搐症做...

我明白了...

那么，最初的目的/概念是什么？

Oleg avtomat:

我明白了...

那么，最初的目的/概念是什么？

你知道，通过Alessandro所写的流量进行筛查

以达到回报率的泊松分布或其他。

马克西姆-德米特里耶夫斯基

嗯，阿莱桑德写的流向筛选

实现收益的泊松分布或类似的东西

其实是一派胡言。

要理解它，只需提出一个问题 "为什么？"并试图给出一个合理的答案。

