如果你想实际一点，你应该在寺院里住上5年，不给自己所有的好处，然后钱就会自己来了😁。
不尽相同）也可能是卖房子的钱给了修道院院长)
胆汁，显然）我很惊讶你没有被它呛到。）
茶叶......
胆汁淤积症)
有的动物对自己的自我有意识，他们悲伤和埋葬他们的亲属。--是的，他们失去了身体，更重要的是其结构的BODY。总而言之，在大脑皮层这样的物质中，智力可以起源，它发明了灵魂，作为对即将到来的厄运的防御机制，这是一种精神防御。而这一切只是为什么，因为人们能够识别自己，把自己放在别人的位置上。把自己想象成另一个人的皮肤。我不知道动物们是否会想到我们，"诶，如果我是这个巨人永远在喂我，我就会活下去。"看看你带来了什么小妞，让我坐在她的腿上。你认为他们会这样说话吗？ :-))))))))))))))))))))))))))
有些动物的记忆力要快得多，也灵活得多，它们能听懂人类的语言，也能自己说话（在它们的语言设备允许的范围内）。因此，这种物质的结构看起来就像通电球体的海绵，小分子大小的球体之间通过许多联系连接在一起，每天人们都会失去100000个这样的联系，并找到同样多的联系，这就是我们的海绵，不仅通电，而且每秒钟每个分子都会改变电荷。 每个分子都有数字-100...+100。 在这个云中，计算沸腾了。事实上，这个数量的债券约占总数的0.00000001，所以...只是猜测 :-)
有些动物的词汇量比任何人类语言都要多。
心灵是一个非常难以理解的东西，它的大小难以量化。但在这里我不同意，有很多指标，如神经元转移率，它的状态+心理测试指标+一堆东西。是的，他们死了，但只要生物系统处于可行的状态，其他人就会代替他们。
他妈的，马克西姆，是你提出来的。今天我又想了一整天那段视频，我有话要对各位先生说。 今天就是有春天的味道，有很多液体水坑，太阳是那么温暖。我希望它是一个温暖的日子。
不是我，是阿列克谢发起的关于意识的活动）。
损失的身体？- 动物输了？）
人与动物的区别只在于文明的类型--技术文明，没有其他的区别，而且在许多方面都不如动物，在反应和思考的速度，感官的力量和敏锐度方面都不如动物。
技术文明使人类有理由认为自己高人一等，动物对人类的所作所为根本不感兴趣）。 当然，我说的不是蚂蚁等低等生物，尽管在亚马逊丛林中，它们是最可怕的凶猛野兽。尽管即使是这些原始生物蚂蚁（某些种类）也有自己的农场，类似于牛群（蚜虫。毛虫和其他昆虫，蚂蚁繁殖和种植）和农业植物（它们种植蘑菇和植物作为食物）。
但是，这就够了，我想））。
安德烈卡傻眼了，有人告诉你他们都是在身体结构上输了，纯粹是身体上的问题，或者只是运气不好。海豚的大脑和人类完全一样，也就是说海豚的思维和人类一样，在自己的身体结构问题上知道自己的劣势？这也是来自Maksim的视频，有一个讲座的地方。但我不是在说这个。想象一下，你的手上有一个由球组成的材料海绵。每个球里都写着一个数字，这个数字取决于从其他神经元传来的数字，它将自己的数字传给其他三个。 这个球体只有分子大小，所以两部电话大小的海绵不会是母球云，它的结构类似于海绵，其中的生命会沸腾，因为球会不断地改变它们的价值，它们在不同的时间彼此做。一旦被触发，只要有规定，他们就会一直这样做。也就是说，它们在开始之前是零。他们的手中有一整片云。因此，他们站在那里，你稍微拍打一个神经元的脸，就像一个裂缝，你把它突破了。 你已经把它唤醒了。而那片云会慢慢收回它的空间，最终会填满一切，海绵会被堵住，但事实是。 你跷起二郎腿，其余的人站着，只有随着时间的推移，越来越多的神经元会参与到这一过程中。观察这样一个运行......，会很有意思。
并考虑采取一块皮层，当然是人工皮层。一米长的棒子，我们在一边和另一边运行。每次从每侧拉入一个神经元。我想知道当他们见面时，他们会对彼此说什么????。:-)))))))))))))
有趣的是，即使是一个看似僵硬的锯子，算法也会保持...
你是一个幻想家的傻瓜，你对生物学和神经生理学一无所知。