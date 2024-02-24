交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1658 1...165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665...3399 新评论 Igor Makanu 2020.03.28 12:35 #16571 onedollarusd: 根据伊戈尔-马卡努 的建议打开了这篇文章 https://www.mql5.com/ru/articles/1530 立即列出了 "结论"，我喜欢一个) "让我们用一个非常棘手的问题来结束这篇文章：也许绝大多数TS的分析部分是无用的，主要精力应该放在高效和健全的资金管理技术上（"分析不算什么，资金管理是其他一切！"）？" 我认为这篇文章的作者开始写了2篇文章，以使这一论题在字里行间变得清晰；) 如果你认为这篇文章的作者决定写两篇文章，让这篇论文在字里行间；但问题更深，你可以在YouTube上看到Savvateev，不是一系列的讲座，只是他的采访，他对时间序列预测和经济学的无意义表达了自己的观点，作为一个人相当有趣，没有轰炸，但他解释得很好，我一般喜欢Savvateev有时看 - 我推荐它。 叶夫根尼-迪尤卡。 我不是要和任何人衡量自己，我也不会让任何人感到惊讶！"。你只是生病了... 至少有一个健康人加入我们的病房 ))))) Evgeny Dyuka 2020.03.28 15:22 #16572 更新的专家。 这个显示并结合了两种预测，即短期和长期的预测。 长的比较浅，比较高，短的比较深，比较低。 随着蜡烛图的增加，预测也随之更新。在此下载。 如果你把变焦率调到最小，看起来会是这样的。 NeuroExpert_v4.zip yadi.sk Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска Mihail Marchukajtes 2020.03.28 16:27 #16573 叶夫根尼-迪尤卡。 我已经更新了 "专家"。 这个显示并结合了两种预测，即短期和长期的预测。 长的比较浅，比较高，短的比较深，比较低。 随着蜡烛图的增加，预测也随之更新。在此下载。 如果你把缩放比例调到最小，看起来会是这样的。 Zhenya，说实话，这并不有趣。首先是因为它不清楚，其次是没有实际意义。现在，在预测从买入变为卖出的地方制作箭头，反之亦然。你甚至不能通过你的截图来判断网络的质量。 你希望通过展示这样的图片来达到什么目的？ Evgeny Dyuka 2020.03.28 17:22 #16574 Mihail Marchukajtes: 当你发布这种照片时，你希望得到什么？ 我希望这幅画能让你兴奋起来，你会写一些重复的下载链接。它使论坛的索引很好。结果是，我的API已经从负载中下降了。不要跳过图片! Mihail Marchukajtes 2020.03.28 18:02 #16575 叶夫根尼-迪尤卡。 我希望这幅画能让你兴奋起来，并写一些重复的下载链接。这使得论坛的索引很好。最后，我的API已经从负载中下降了。不要跳过图片! 对不起，但你刚才自己承认，你想在指数化或什么上赚钱，但不想在交易上赚钱。你的图片让人无法理解，没有任何意义。所以不要打扰你自己和这个主题的伟大崇拜者。你的网络是垃圾，仅此而已。如果你有一个资源，你要从那里推广你的废话，请庆幸我不在那里，因为我会把它砸成碎片。没有任何意义。没有实际用途!!!! mytarmailS 2020.03.28 18:31 #16576 我的算法... Evra 5m，从26.03晚间到现在的三天交易，完全是OOS，没有任何调整，没有优化入口参数，什么都没有，就像现在这样! MSUA 同样，已经在交易随机森林 Evgeny Dyuka 2020.03.28 18:50 #16577 Mihail Marchukajtes: 对不起，但你刚刚承认，你想在指数化或其他方面赚钱，但不想在交易上赚钱。你的图片让人无法理解，没有任何意义。 所以不要打扰你自己和这个主题的伟大崇拜者。你的网络是垃圾，仅此而已。如果你有一个资源，你要从那里推广你的废话，请庆幸我不在那里，因为我会把它砸成碎片。没有任何意义。没有实际用途!!!! 谢谢，只是记得在你的回复中多使用 "神经网络 "而不是 "网络 "和 "交易"。 Evgeny Dyuka 2020.03.28 18:53 #16578 mytarmailS: 我的算法... Evra 5m，从26.03晚间到现在的三天交易，完全是OOS，没有任何调整，没有优化入口参数，什么都没有，就像现在这样! MSUA 同样，已经在交易随机森林 它很美，如果是在一个真实的账户 中，那就是超级的。 mytarmailS 2020.03.28 19:01 #16579 叶夫根尼-迪尤卡。 很漂亮，如果是在一个真实的账户 中，那就是超级的。 没有，到目前为止，在纸面上，但纯粹是OOS。 Mihail Marchukajtes 2020.03.28 19:03 #16580 mytarmailS: 我的算法... Evra 5m，从26.03晚间到现在的三天交易，完全是OOS，没有任何调整，没有优化入口参数，什么都没有，就像现在这样! MSUA 同样的事情，已经交易了 立即感觉到足够的方法，只要记住它可能是随机的OOS。必要的不频繁的优化，并有适当的反馈，以确保该方法是充分的。但总的来说，它是相当不错的。不像尤金，他不能提供这种状况... 这里的诀窍是，你不可能总是确定OOS会被拨入。只有随着时间的推移进行多次测试才能回答这个问题。 1...165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
根据伊戈尔-马卡努 的建议打开了这篇文章
https://www.mql5.com/ru/articles/1530
立即列出了 "结论"，我喜欢一个)
"让我们用一个非常棘手的问题来结束这篇文章：也许绝大多数TS的分析部分是无用的，主要精力应该放在高效和健全的资金管理技术上（"分析不算什么，资金管理是其他一切！"）？"
我认为这篇文章的作者开始写了2篇文章，以使这一论题在字里行间变得清晰；)
如果你认为这篇文章的作者决定写两篇文章，让这篇论文在字里行间；但问题更深，你可以在YouTube上看到Savvateev，不是一系列的讲座，只是他的采访，他对时间序列预测和经济学的无意义表达了自己的观点，作为一个人相当有趣，没有轰炸，但他解释得很好，我一般喜欢Savvateev有时看 - 我推荐它。
我不是要和任何人衡量自己，我也不会让任何人感到惊讶！"。你只是生病了...
至少有一个健康人加入我们的病房 )))))
更新的专家。
这个显示并结合了两种预测，即短期和长期的预测。
长的比较浅，比较高，短的比较深，比较低。
随着蜡烛图的增加，预测也随之更新。
如果你把变焦率调到最小，看起来会是这样的。
Zhenya，说实话，这并不有趣。首先是因为它不清楚，其次是没有实际意义。现在，在预测从买入变为卖出的地方制作箭头，反之亦然。你甚至不能通过你的截图来判断网络的质量。
你希望通过展示这样的图片来达到什么目的？
我的算法...
Evra 5m，从26.03晚间到现在的三天交易，完全是OOS，没有任何调整，没有优化入口参数，什么都没有，就像现在这样!
同样，已经在交易随机森林
对不起，但你刚刚承认，你想在指数化或其他方面赚钱，但不想在交易上赚钱。你的图片让人无法理解，没有任何意义。 所以不要打扰你自己和这个主题的伟大崇拜者。你的网络是垃圾，仅此而已。如果你有一个资源，你要从那里推广你的废话，请庆幸我不在那里，因为我会把它砸成碎片。没有任何意义。没有实际用途!!!!
很漂亮，如果是在一个真实的账户 中，那就是超级的。
没有，到目前为止，在纸面上，但纯粹是OOS。
立即感觉到足够的方法，只要记住它可能是随机的OOS。必要的不频繁的优化，并有适当的反馈，以确保该方法是充分的。但总的来说，它是相当不错的。不像尤金，他不能提供这种状况...
这里的诀窍是，你不可能总是确定OOS会被拨入。只有随着时间的推移进行多次测试才能回答这个问题。