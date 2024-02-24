交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1658

onedollarusd:

根据伊戈尔-马卡努 的建议打开了这篇文章

https://www.mql5.com/ru/articles/1530

立即列出了 "结论"，我喜欢一个)

"让我们用一个非常棘手的问题来结束这篇文章：也许绝大多数TS的分析部分是无用的，主要精力应该放在高效和健全的资金管理技术上（"分析不算什么，资金管理是其他一切！"）？"

我认为这篇文章的作者开始写了2篇文章，以使这一论题在字里行间变得清晰；)

如果你认为这篇文章的作者决定写两篇文章，让这篇论文在字里行间；但问题更深，你可以在YouTube上看到Savvateev，不是一系列的讲座，只是他的采访，他对时间序列预测和经济学的无意义表达了自己的观点，作为一个人相当有趣，没有轰炸，但他解释得很好，我一般喜欢Savvateev有时看 - 我推荐它。


叶夫根尼-迪尤卡
我不是要和任何人衡量自己，我也不会让任何人感到惊讶！"。你只是生病了...

至少有一个健康人加入我们的病房 )))))

 

更新的专家。
这个显示并结合了两种预测，即短期和长期的预测。
长的比较浅，比较高，短的比较深，比较低。
随着蜡烛图的增加，预测也随之更新。
在此下载

如果你把变焦率调到最小，看起来会是这样的。


叶夫根尼-迪尤卡

我已经更新了 "专家"。
这个显示并结合了两种预测，即短期和长期的预测。
长的比较浅，比较高，短的比较深，比较低。
随着蜡烛图的增加，预测也随之更新。
在此下载

如果你把缩放比例调到最小，看起来会是这样的。


Zhenya，说实话，这并不有趣。首先是因为它不清楚，其次是没有实际意义。现在，在预测从买入变为卖出的地方制作箭头，反之亦然。你甚至不能通过你的截图来判断网络的质量。

你希望通过展示这样的图片来达到什么目的？

 

Mihail Marchukajtes:

当你发布这种照片时，你希望得到什么？

我希望这幅画能让你兴奋起来，你会写一些重复的下载链接。它使论坛的索引很好。结果是，我的API已经从负载中下降了。不要跳过图片!

 
叶夫根尼-迪尤卡

我希望这幅画能让你兴奋起来，并写一些重复的下载链接。这使得论坛的索引很好。最后，我的API已经从负载中下降了。不要跳过图片!

对不起，但你刚才自己承认，你想在指数化或什么上赚钱，但不想在交易上赚钱。你的图片让人无法理解，没有任何意义。所以不要打扰你自己和这个主题的伟大崇拜者。你的网络是垃圾，仅此而已。如果你有一个资源，你要从那里推广你的废话，请庆幸我不在那里，因为我会把它砸成碎片。没有任何意义。没有实际用途!!!!
 

我的算法...

Evra 5m，从26.03晚间到现在的三天交易，完全是OOS，没有任何调整，没有优化入口参数，什么都没有，就像现在这样!

MSUA


同样，已经在交易随机森林

 
Mihail Marchukajtes:
对不起，但你刚刚承认，你想在指数化或其他方面赚钱，但不想在交易上赚钱。你的图片让人无法理解，没有任何意义。 所以不要打扰你自己和这个主题的伟大崇拜者。你的网络是垃圾，仅此而已。如果你有一个资源，你要从那里推广你的废话，请庆幸我不在那里，因为我会把它砸成碎片。没有任何意义。没有实际用途!!!!
谢谢，只是记得在你的回复中多使用 "神经网络 "而不是 "网络 "和 "交易"。
 
mytarmailS:

我的算法...

Evra 5m，从26.03晚间到现在的三天交易，完全是OOS，没有任何调整，没有优化入口参数，什么都没有，就像现在这样!

MSUA


同样，已经在交易随机森林

它很美，如果是在一个真实的账户 中，那就是超级的。
 
叶夫根尼-迪尤卡
很漂亮，如果是在一个真实的账户 中，那就是超级的。

没有，到目前为止，在纸面上，但纯粹是OOS。

 
mytarmailS:

我的算法...

Evra 5m，从26.03晚间到现在的三天交易，完全是OOS，没有任何调整，没有优化入口参数，什么都没有，就像现在这样!

MSUA


同样的事情，已经交易了

立即感觉到足够的方法，只要记住它可能是随机的OOS。必要的不频繁的优化，并有适当的反馈，以确保该方法是充分的。但总的来说，它是相当不错的。不像尤金，他不能提供这种状况...


这里的诀窍是，你不可能总是确定OOS会被拨入。只有随着时间的推移进行多次测试才能回答这个问题。
