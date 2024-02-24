交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1665

伊戈尔-马卡努

MQL5社区应用商店 就是一个生动的例子。在MQL5品牌的背后，站着一个专业的交易平台--MetaTrader5和一个巨大的交易员和程序员社区。因此，这家商店有一个神经网络解决方案的部分，那里有很多机器人，但没有一个是真的。按照规则，不允许添加使用神经网络的机器人。我觉得这很难相信，但这是事实。禁止连接外部API消除了使用神经网络的可能性，而MQL5内置的工具在实践中并不奏效。我与MQL5技术支持部讨论了这个问题，但没有得到明确的答案。

这要么是对Metaquotes的打击，要么是作者的不专业性。

这更可能只是原始的营销，试图推广一些产品，我猜不出这个产品属于哪一类。

...是的，我想起来了！我最近在同一个网站上读到关于一些使用照片/图片来确定国籍的应用程序，有一个评论说，"你被承诺是一个娱乐产品，而不是一个科学程序。))))

这句话里有什么本质上的错误？
 
这是不正确的，语言不支持神经网络，有些东西是禁止的https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_market

通过你的陈述，你在质疑文章作者的工作https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_articles

注意到市场上的这些产品有些是由文章的作者发布的，文章中的材料是免费发布的，文章中的许多解决方案可以简单重复并发布在市场上。

好吧，这取决于你，但我认为，你给自己做了一次反宣传!

 
我翻阅了产品清单。列表中按相关性排列的第一条有一条评论，而且是没有文字的，那是2014年的事，此后就没有再出现过相关的内容？
这篇文章也是2014年的，从那时起，很多水都流走了......

我认为我们不应该被冒犯，而只是听到批评并更快地改变。MQL5加密货币已经失去了，神经元也会经过的。

 
语言不支持神经网络是不对的，有些东西是禁止的。

至于 "禁止"，我们已经讨论过了，你只需要浏览一下上面的论坛。
 

我的机器人昨天在痛苦中死去 ))

你有20-30个网络在工作，而我有696个 :)

 
我的机器人昨天在痛苦中死去 ))

你有20-30个网络在工作，而我有696个在工作 :)

我也是这个意思，它不会持续很久。学会识别它开始流失的时刻。是的，在市场上与NS合作是每周训练两次....。我并不总是有机会训练，这就是为什么我错过了跳水的时刻......
 
我的意思是它不会永远持续下去。学会识别你开始冲动的时刻。是的，在市场上与NS合作是每周训练两次....。我并不总是有时间训练，所以我跳过了投身的时刻......

有趣的是，在我用新数据训练它之后，它就死了......。

我还注意到，训练之后，机器人并不总是马上 开始正常交易，有时你必须跳过一两天，然后...

我举例说明...

某处

1）在这里我完全重新训练

2）机器人赚了点钱，然后就清空了

3）但一天左右后，它又开始赚钱了。




你的机器人是否一次就能正常交易？

顺便说一下，我的方法与你的非常相似

 
你可能会说，"你在说什么？ 这是混乱的，机器人不工作，它只是重新训练，不适合市场。

我说也许...但是

1) 我看到完全相同的图片已经超过第三次了

2）在重新培训或意外的情况下，很难每天做一百笔交易（像上次一样） 并处于黑色状态。


这是同样的交易，同样的失败的机器人，但当他开始赚钱的时候，只是最后一天。

看看他是多么清楚地看到了趋势，并朝着正确的方向打开，这能是偶然的吗？


让我们看看他今天是如何反弹的

 
EH...我认出了年轻时的自己:-)。真的提醒了，现在训练机器人，对整个报价历史进行测试。而且你会看到，平衡曲线确实会稳步下降，然后稳步上升。因此，它可能上升或下降，但将很难追踪神经网络的 第二层。因此，我训练了一个多项式，并使其成为一个基本策略，记录其参数如何运作，并对集合的开始进行预测。这是一种方法。而另一种情况是，当训练结束后，你稳定地获得了工作的TS，即使不是很长一段时间。市场上的主要指标不是利润，而是利润的稳定性，在第二种情况下，我们需要获得80%的盈利的TS。也就是说，在10个星期中最多有2次损失。但实践证明，一般情况下你是不会输的。这两者之间的唯一区别是，一般来说，市场的利润并不高。我对自己感动。

事实上，你用你的系列的多项式得到了一个近似值，这可以作为一个基本策略，它是一个指标。把它建立在整个历史上，你会感到惊讶 :-)

 
是的，我可能只是蠢蠢欲动，一厢情愿地想。
