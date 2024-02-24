交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1659

mytarmailS:

没有，到目前为止，在纸面上，但纯粹是OOS。

看看我错过了什么。你必须用单一批次和从交易中进行测试，否则你就看不到真实情况。你现在所做的是以牺牲资本为代价的，超卖的，等等。真正的结果是只由一个批次和一个交易来决定的。而且只能以这种方式，而不是其他方式....。不要自欺欺人...
 
处于隔离状态，我正在下载《星际争霸》BroodWar，谁和我一起？
 
mytarmailS:

从交易中运行一个手数。让我们来看看...
 
Mihail Marchukajtes:
每笔交易都是一个手数

 
叶夫根尼-迪尤卡
谢谢，只要记住在你的回复中多使用 "神经网络 "而不是 "网络 "和 "交易 "这两个词。

滚蛋....说实话。你要在这里把你的内裤弄得乱七八糟。该死的巨魔....

 
mytarmailS:

好吧，那就是另外一个故事了。走吧....走吧!!!!

说实话，OOS的外观相当充分，令人鼓舞。根据经验，我可以从平衡和资金曲线中看出很多东西，其他图片也很充分。只有在这里，我有一张类似的照片，后来没有被证实，我把它归结为随机的巧合。至少在2-4周内做一次退步，看一看。找到TS开始流失的时刻。你难道不想知道吗？你的TS的生存能力如何？

 

今天的位子+上面提到的专家。使用它的人将证实...
橙色是下降，绿色是上升。
这个神经病比我认识的所有交易者都要聪明。

神经网络和交易

米哈伊尔-马奇卡伊特斯出来吧！！！

 
叶夫根尼-迪尤卡

很好!我非常喜欢你的指标。

 

吉安尼，你是一个真正的傻瓜。当你在你的幻想的岩石上破碎时，我为你感到难过。


来吧，赢得它。我会看的。至少做15个交易的统计，或者你只是要继续给我们提供你的照片？ 当你这样做时，我们就会谈论....。
 
mytarmailS:

别紧张，这是一派胡言。也许他有一个观点，但他将无法使用它。100%
