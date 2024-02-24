交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1659 1...165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2020.03.28 19:06 #16581 mytarmailS: 没有，到目前为止，在纸面上，但纯粹是OOS。 看看我错过了什么。你必须用单一批次和从交易中进行测试，否则你就看不到真实情况。你现在所做的是以牺牲资本为代价的，超卖的，等等。真正的结果是只由一个批次和一个交易来决定的。而且只能以这种方式，而不是其他方式....。不要自欺欺人... Mihail Marchukajtes 2020.03.28 19:08 #16582 处于隔离状态，我正在下载《星际争霸》BroodWar，谁和我一起？ Mihail Marchukajtes 2020.03.28 19:08 #16583 mytarmailS: 没有，到目前为止，在纸面上，但纯粹是OOS。 从交易中运行一个手数。让我们来看看... mytarmailS 2020.03.28 19:11 #16584 Mihail Marchukajtes: 从交易到交易，只需运行一手。让我们来看看... 每笔交易都是一个手数 Mihail Marchukajtes 2020.03.28 19:11 #16585 叶夫根尼-迪尤卡。 谢谢，只要记住在你的回复中多使用 "神经网络 "而不是 "网络 "和 "交易 "这两个词。 滚蛋....说实话。你要在这里把你的内裤弄得乱七八糟。该死的巨魔.... Mihail Marchukajtes 2020.03.28 19:11 #16586 mytarmailS: 从交易到交易都是一个批次 好吧，那就是另外一个故事了。走吧....走吧!!!! 说实话，OOS的外观相当充分，令人鼓舞。根据经验，我可以从平衡和资金曲线中看出很多东西，其他图片也很充分。只有在这里，我有一张类似的照片，后来没有被证实，我把它归结为随机的巧合。至少在2-4周内做一次退步，看一看。找到TS开始流失的时刻。你难道不想知道吗？你的TS的生存能力如何？ Evgeny Dyuka 2020.03.28 19:13 #16587 今天的位子+上面提到的专家。使用它的人将证实... 橙色是下降，绿色是上升。 这个神经病比我认识的所有交易者都要聪明。 米哈伊尔-马奇卡伊特斯出来吧！！！ mytarmailS 2020.03.28 19:15 #16588 叶夫根尼-迪尤卡。 今天的位子+上面提到的专家。使用它的人将证实... 橙色是下降，绿色是上升。 这个神经病比我认识的所有交易者都要聪明。 很好!我非常喜欢你的指标。 Mihail Marchukajtes 2020.03.28 19:17 #16589 吉安尼，你是一个真正的傻瓜。当你在你的幻想的岩石上破碎时，我为你感到难过。 来吧，赢得它。我会看的。至少做15个交易的统计，或者你只是要继续给我们提供你的照片？ 当你这样做时，我们就会谈论....。 Mihail Marchukajtes 2020.03.28 19:18 #16590 mytarmailS: 很好!我非常喜欢你的指标。 别紧张，这是一派胡言。也许他有一个观点，但他将无法使用它。100% 1...165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
没有，到目前为止，在纸面上，但纯粹是OOS。
没有，到目前为止，在纸面上，但纯粹是OOS。
从交易到交易，只需运行一手。让我们来看看...
每笔交易都是一个手数
谢谢，只要记住在你的回复中多使用 "神经网络 "而不是 "网络 "和 "交易 "这两个词。
滚蛋....说实话。你要在这里把你的内裤弄得乱七八糟。该死的巨魔....
从交易到交易都是一个批次
好吧，那就是另外一个故事了。走吧....走吧!!!!
说实话，OOS的外观相当充分，令人鼓舞。根据经验，我可以从平衡和资金曲线中看出很多东西，其他图片也很充分。只有在这里，我有一张类似的照片，后来没有被证实，我把它归结为随机的巧合。至少在2-4周内做一次退步，看一看。找到TS开始流失的时刻。你难道不想知道吗？你的TS的生存能力如何？
今天的位子+上面提到的专家。使用它的人将证实...
橙色是下降，绿色是上升。
这个神经病比我认识的所有交易者都要聪明。
米哈伊尔-马奇卡伊特斯出来吧！！！
今天的位子+上面提到的专家。使用它的人将证实...
橙色是下降，绿色是上升。
这个神经病比我认识的所有交易者都要聪明。
很好!我非常喜欢你的指标。
吉安尼，你是一个真正的傻瓜。当你在你的幻想的岩石上破碎时，我为你感到难过。
来吧，赢得它。我会看的。至少做15个交易的统计，或者你只是要继续给我们提供你的照片？ 当你这样做时，我们就会谈论....。
很好!我非常喜欢你的指标。