Mihail Marchukajtes:
你在这里说的是什么....？我错过了什么？

Equi显示今天的竞标情况如何？

 
Vizard_

equi显示今天的竞价情况如何？

我不打算撒谎，外面的情况很悲惨。我正坐在买东西的中间。我想我能做到。你为什么不告诉我？你害羞吗？:-)
 
我又一次无法让怪物机器在myl上运行，所以我在没有天网的情况下进行交易。只是凭直觉，这并不好....我将关闭这个位置，回到对系统的刚性控制。我已经开始厌倦了 :-(.
 

顺便说一句，我在里屋找一个新的键盘，发现了一大堆的弹药。我想现在是打猎的时候了，所以我肯定要去打猎，网址是：....某种救济...

 
这并不像在邻居的鞋子里撒尿。


 

或者这里有另一个与一个花花公子翻船的人，....。曾经有一段时间 :-)


你是如何自我隔离的？

 
Mihail Marchukajtes:
无所谓了，反正你会输......

 
枪弹还是更有趣的东西？

 
阿勒格

猎枪子弹还是更有趣的东西？

不....普通12号枪弹....
 
Vizard_

谁在乎呢，反正你要输了......

不，我不会。
