为什么不呢？ 市场有95-99%的随机性，但即使是1%的决定性，在调皮的人手里也可能足够了。
MO只对某种程度上的 "平滑 "函数有意义，连续的，在统计学意义上，至少要有一些梯度，如果完全没有梯度，如PRNG，那么MO将没有帮助，我们需要一些启发式方法或关于生成函数的知识。
这里几乎所有的人首先使用的是不够的数据（例如一年的一排时钟），不相关的特征和不正确构建的目标，然后去寻找，超级大的分类器，它奇迹般地从垃圾中做出一个兰巴吉尼。和指标一样，只是有更多的设置，这是IMHO的某种游戏成瘾，就像你通过各种级别，解决越来越有趣的谜题，没有尽头......。但这不是自动交易，而是一种时尚。
和指数一样，动量、均线和EMA以及一些标准的窗口统计就足够了，在自动交易的背景下，森林或助推就足够了，如果不够，那么应该在其他地方寻找这种不足，而不是在MO。但这一切就像豆荚里的豌豆。
我搜索了一下，要求只针对连续性。关于优化的几个参考资料
https://www.coursera.org/lecture/mathematics-and-python/optimizatsiia-nieghladkikh-funktsii-0ZFvR
https://tsumathem.elpub.ru/jour/article/download/170/171
昨天是一个非常奇怪的星期四，真的很奇怪 :-( 这只发生在真实的市场中。
没关系，你在冒什么险？最多可能有几百英镑，但我勇敢地持有从2700点到2000点的Snp500的空头，以100点的绿钞的价格。在我看来，在接下来的几周里，美国应该会出现像意大利那样的瘟疫，只是更加强烈，尽管印制了数万亿英镑，但一切都会崩溃。如果我屈服并收于2000点以上，那就该死了!
遗传算法 的机器学习在神经网络中的作用))))
你必须是瘟疫及其后果的专家，才能预测瘟疫...不是我说的....
我脑子里出现了一些有趣的想法
我做了一个简单的价格 [i]-价格[i-1] 增量图，并将其简化为极限--如果价格上升+1，如果价格下降-1。
我最终得到了这些基本增量的累积总和，并生成了以下图表
我的问题是针对专业人士、神经网络专家、计量经济学家和其他昆虫的)
这样的图形可以预测吗？ 按所有参数计算，它比价格要简单得多，最重要的是它拥有加法的特性
你发明了Renko / Range Bars :)
tradingview[点]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/
我没有发明任何东西，我只是问了一个问题；)