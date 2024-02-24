交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1656 1...164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663...3399 新评论 Evgeny Dyuka 2020.03.27 21:18 #16551 欢迎箭术和真实交易的爱好者。 重新接受了销售/购买神经的培训。这是今天的位子，红色-做空，蓝色-做多。 当然，并不理想，但只要你喜欢。专家正在完成，我稍后会公布。 Evgeny Dyuka 2020.03.27 21:20 #16552 为了客观起见，这是以前的截图，不是那么开放的工作，但工作... Evgeny Dyuka 2020.03.28 06:25 #16553 一个令人惊讶的神经网络行为的例子。一夜之间，又出现了一次比特币的齐射。 1 - 持续的信号下降。 2-在修正上，信号继续下降！！！。 3 - 开始真正的修正。 4 - 等待着继续沉沦。 只是MAs或其他指标无法解释。 mytarmailS 2020.03.28 06:53 #16554 叶夫根尼-迪尤卡。 尊重! Evgeny Dyuka 2020.03.28 06:55 #16555 如何建立自己的MT5？ 你有这样的经历吗？ 输出应该是一个加载了必要的专家和已经准备好的设置的.exe文件。 Evgeny Dyuka 2020.03.28 06:56 #16556 mytarmailS: 尊重! 谢谢你，一位专家很快就会准备好，以免没有证据。 Mihail Marchukajtes 2020.03.28 09:23 #16557 好吧，看看尤金，真实交易的问题是这样的。一旦你得到第一个卖出的价值，在你的情况下，商数上方的红色信号，你不知道接下来会发生什么。预测将继续下去，还是会出现逆转。因此，移动是在第一个与前一个不同的信号下进行的。如果你在预测的开头放置单箭头，并计算获得的点数，我没有看到任何利润，唉。我不明白你在那里看到了什么有趣的东西，那是胡说八道。我的交易是在缩减。他们坐在抽屉里。 有翻转的输出不是很好。你为什么如此骄傲，我不明白，但继续下去，也许你真的会让我们所有人感到惊讶...... Evgeny Dyuka 2020.03.28 09:49 #16558 Mihail Marchukajtes: 那么看看尤金，真正的交易问题如下。一旦你得到了第一个卖出的价值，在你的例子中，就是科蒂尔上方的红色信号，你不知道接下来会发生什么。预测将继续下去，还是会出现逆转。因此，移动是在第一个与前一个不同的信号下进行的。如果你在预测的开头放置单箭头，并计算获得的点数，我没有看到任何利润，唉。我不明白你在那里看到了什么有趣的东西，那是胡说八道。我的交易是在缩减。他们坐在抽屉里。 有翻转的输出不是很好。你为什么如此自豪，我不明白，但继续下去，也许你真的会让我们所有人感到惊讶...... 1.我并不骄傲，这是论坛的一个专题分支。大家都在分享有关神经网络工作的信息。 2.我明白这很痛苦，但不必急于做这样的评估，只要等待我这边真正的失败，然后就会轻松一些，我的情绪也会上升。 3.我知道预言的缺点，我很惭愧，我正在努力改进...... Mihail Marchukajtes 2020.03.28 09:53 #16559 叶夫根尼-迪尤卡。 1.我并不骄傲，这是论坛的一个专题分支。每个人都会分享有关神经网络工作的信息。 2.我明白这很痛苦，但我不需要急着做这样的估计，我只需要等待一个真正的失败在我身边，然后就会更容易，我的情绪也会上升。 3.我知道预言的缺点，我很惭愧，我正在努力改进...... Not.....，我专门让你清醒过来，这样你就不会欺骗自己。继续保持良好的工作。我们为你祈祷：.... Igor Makanu 2020.03.28 10:05 #16560 叶夫根尼-迪尤卡。 2.我明白这很痛苦，但这样的评估没有必要急于求成，只要等我这边真正遇到挫折，就会轻松一些，心情也会好起来。 看到你不理解你被告知的事情，这很痛苦。 指示器画出的曲线，看起来就像Hurrah!- 但它不是万岁！(С) - 它看起来像一个关于Prostokvashino的动画片 )) 失败降临到每个想在网上测试这种艺术作品的人身上，所有的失败都不是归咎于不愿意（或不能）与测试者一起测试，而是归咎于一些不可抗力和小情况 我可以向你保证，你并不孤单，我知道一些论坛，人们在网上测试波浪指标，然后...这不是时间的问题，而是妄想的问题，这成为交易系统的基础 我在重复自己的话--祝你在这个探索中好运 SZZY：至少要读读DEEPNESSES第一、二部分 这篇文章--唉，你要理解它，这样才不会被自己的希望所迷惑 1...164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
欢迎箭术和真实交易的爱好者。
重新接受了销售/购买神经的培训。这是今天的位子，红色-做空，蓝色-做多。
当然，并不理想，但只要你喜欢。专家正在完成，我稍后会公布。
为了客观起见，这是以前的截图，不是那么开放的工作，但工作...
一个令人惊讶的神经网络行为的例子。一夜之间，又出现了一次比特币的齐射。
1 - 持续的信号下降。
2-在修正上，信号继续下降！！！。
3 - 开始真正的修正。
4 - 等待着继续沉沦。
只是MAs或其他指标无法解释。
你有这样的经历吗？
输出应该是一个加载了必要的专家和已经准备好的设置的.exe文件。
那么看看尤金，真正的交易问题如下。一旦你得到了第一个卖出的价值，在你的例子中，就是科蒂尔上方的红色信号，你不知道接下来会发生什么。预测将继续下去，还是会出现逆转。因此，移动是在第一个与前一个不同的信号下进行的。如果你在预测的开头放置单箭头，并计算获得的点数，我没有看到任何利润，唉。我不明白你在那里看到了什么有趣的东西，那是胡说八道。我的交易是在缩减。他们坐在抽屉里。 有翻转的输出不是很好。你为什么如此自豪，我不明白，但继续下去，也许你真的会让我们所有人感到惊讶......
2.我明白这很痛苦，但不必急于做这样的评估，只要等待我这边真正的失败，然后就会轻松一些，我的情绪也会上升。
1.我并不骄傲，这是论坛的一个专题分支。每个人都会分享有关神经网络工作的信息。
看到你不理解你被告知的事情，这很痛苦。
指示器画出的曲线，看起来就像Hurrah!- 但它不是万岁！(С) - 它看起来像一个关于Prostokvashino的动画片 ))
失败降临到每个想在网上测试这种艺术作品的人身上，所有的失败都不是归咎于不愿意（或不能）与测试者一起测试，而是归咎于一些不可抗力和小情况
我可以向你保证，你并不孤单，我知道一些论坛，人们在网上测试波浪指标，然后...这不是时间的问题，而是妄想的问题，这成为交易系统的基础
我在重复自己的话--祝你在这个探索中好运
SZZY：至少要读读DEEPNESSES第一、二部分 这篇文章--唉，你要理解它，这样才不会被自己的希望所迷惑