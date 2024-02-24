交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1656

欢迎箭术和真实交易的爱好者。
重新接受了销售/购买神经的培训。这是今天的位子，红色-做空，蓝色-做多。
当然，并不理想，但只要你喜欢。专家正在完成，我稍后会公布。


 

为了客观起见，这是以前的截图，不是那么开放的工作，但工作...


 

一个令人惊讶的神经网络行为的例子。一夜之间，又出现了一次比特币的齐射。
1 - 持续的信号下降。
2-在修正上，信号继续下降！！！。
3 - 开始真正的修正。
4 - 等待着继续沉沦。
只是MAs或其他指标无法解释。




 
如何建立自己的MT5？
你有这样的经历吗？
输出应该是一个加载了必要的专家和已经准备好的设置的.exe文件。
 
谢谢你，一位专家很快就会准备好，以免没有证据。
 
好吧，看看尤金，真实交易的问题是这样的。一旦你得到第一个卖出的价值，在你的情况下，商数上方的红色信号，你不知道接下来会发生什么。预测将继续下去，还是会出现逆转。因此，移动是在第一个与前一个不同的信号下进行的。如果你在预测的开头放置单箭头，并计算获得的点数，我没有看到任何利润，唉。我不明白你在那里看到了什么有趣的东西，那是胡说八道。我的交易是在缩减。他们坐在抽屉里。 有翻转的输出不是很好。你为什么如此骄傲，我不明白，但继续下去，也许你真的会让我们所有人感到惊讶......
 
1.我并不骄傲，这是论坛的一个专题分支。大家都在分享有关神经网络工作的信息。
2.我明白这很痛苦，但不必急于做这样的评估，只要等待我这边真正的失败，然后就会轻松一些，我的情绪也会上升。
3.我知道预言的缺点，我很惭愧，我正在努力改进......
 
叶夫根尼-迪尤卡
Not.....，我专门让你清醒过来，这样你就不会欺骗自己。继续保持良好的工作。我们为你祈祷：....
 
叶夫根尼-迪尤卡
2.我明白这很痛苦，但这样的评估没有必要急于求成，只要等我这边真正遇到挫折，就会轻松一些，心情也会好起来。

看到你不理解你被告知的事情，这很痛苦。

指示器画出的曲线，看起来就像Hurrah!- 但它不是万岁！(С) - 它看起来像一个关于Prostokvashino的动画片 ))

失败降临到每个想在网上测试这种艺术作品的人身上，所有的失败都不是归咎于不愿意（或不能）与测试者一起测试，而是归咎于一些不可抗力和小情况

我可以向你保证，你并不孤单，我知道一些论坛，人们在网上测试波浪指标，然后...这不是时间的问题，而是妄想的问题，这成为交易系统的基础


我在重复自己的话--祝你在这个探索中好运

SZZY：至少要读读DEEPNESSES第一、二部分 这篇文章--唉，你要理解它，这样才不会被自己的希望所迷惑

