交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1587

Aleksey Mavrin 2020.01.11 00:49 #15861

马克西姆-德米特里耶夫斯基。
我已经和他谈了有一段时间了。
我写的是寻找模式，他抛出的是某种以马太效应为形式的模子，没有解释。
BP预测的主要内容是模式（阅读：可预测的重复原子事件）。如果你对这个问题有什么看法，我可以听，甚至假装同情。谈话从这个 开始，然后他不知为何开始胡言乱语。某种言语上的腹泻。
:)每个人的脑子里都有自己的想法，我也不太明白格子的意义。
我只是注意到对我来说似乎很重要的想法，并专注于它。关于MO的话题，所以我说，主要策略--也就是基本模式，应该与其余的次要策略分开教授。
对小学的要求是可持续发展。
整个系统的盈利能力往往在更大程度上取决于次要的，但如果没有一个可持续的主要的，自然一切都只是调整而已。许多人一开始就在这方面陷入了困境。
我正在研究你的发现，我还没有消化所有的东西，但我正在努力）。
顺便说一下，你能不能回答-解释一下。
在我看来，交易领域的所有统计研究和MO都是以收益为基础的。 为什么？
为什么？ 他们有没有尝试将统计方法应用于图形、烛台分析和其他更高层次的东西？
确切地说，这是因为所有的MO都是用静止的序列工作的，从Kolmogorov开始。
同胞们，你们说的是哪个图书馆？我正在写我自己的，也许你可以给我看一个现成的。
https://www.mql5.com/ru/code/1146dataanalysis.mqh 部分
包括在所有终端中。
神经网络/感知器在那里是迟钝的，所以最好从外部连接。
但是可以使用脚手架和退步的方法。
回报是第一个要分析的东西，这是主要数据。
此外，你还可以对指标进行分析。但是，如果指标是基于MAC的，可能会有损失和延迟。
我想有人已经尝试过了。我没有。
但是，50-100-500个连续回撤不是可以描述任何图形和烛台形态吗？
在 "有条件静止 "的情况下，可敬的东家们认为如何能在这种残留的合成物上 "兑现"？
这里有一些例子
这是合成物的残留物图的一部分。
我再说一遍，这些图是在合成 "有条件静止 "的情况下做出的。
该图从 "静止性开始 "时开始，到 "静止性结束 "时结束。
这个时期可以从1到2000多条。
什么意思不是很清楚，但所显示的大多数图表由于有明显的趋势，看起来不是静止的。
因为所有的MO都是用静止数列工作的，从Kolmogorov开始，Alexander抛出了一本关于静止数列预测的手册。
在我们的案例中，我们只能有意义地处理非平稳性，而非平稳性在某种程度上可以还原为平稳性。碎片静止性，自回归模型，嗯等等。
主要原因是始终只有一个实现过程是已知的。例如，如果我们采取语音识别，有任何单词我们都可以说多少次。在一个具体的时间间隔内，一个具体的工具的报价在一个单一的变体中。顺便说一下，这似乎是随机过程与它的实现之间的模糊区别的原因。
这是一篇强有力的文章，谢谢你，如果它不是虚构的，它证实了关于统计的古老说法)
统计数据只是一种工具。锤子打在手指上，值得骂吗？
因为所有的MO都是用静止数列工作的，从科尔莫戈罗夫开始，关于静止数列的预测的小册子是由亚历山大抛出的
但你不知道什么时候你的系列将不再是静止的
而且可能马上就会发生。
然后呢？ 国防部将去哪里？
然而，剧本显示它们是 "静止的"。
这是有原因的，到处都说系列是 "静止的"，而且是倒逗号。