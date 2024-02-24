交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1580

新评论
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

好了，协整


这是我们通常在事后才发现的福气

因此，除了打勾外，它没有什么用处--这些行最近是协整的。

[删除]  
鲍里斯


这是我们通常在事后发现的幸福。

因此，它没有什么用

似乎没有别的东西了。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

似乎没有别的东西了。

这就是我们正在谈论的问题。

悲伤

 

或者这里有，例如，2个系列，每个系列都是由他们自己的增量组成的，或者像其他人说的那样，差异

或这个

或这个

或这个


 
阿纳托利-扎因奇科夫斯基
你对合成品唯一能做的就是无限缩小差异。 因此，我建议继续观察原始系列的分歧曲线，而不是合成品。 你会看到同样的图片，同样的扩大曲线。我不能告诉你如何交易这种扩张模式，但我可以假设，如果曲率的某些部分开始改变方向的矢量，很可能其他部分也应该改变其方向的矢量。
更有趣的是找出这个不断扩大的曲线云 何时与中心有强烈的偏移，然后我们可以收集统计数据，并试图确定一些有用的东西。 但这不是MO，所以请原谅我抛出的非主题信息。

这就是情况，虽然不是很强，但似乎相当稳定。

这就是为什么出现了关于调查可能的过度训练的问题

 

同事们。

我祝你新年快乐，明年你只收到足以满足市场的一般化模型。祝你好运 !!!!

为了让你感到轻松。新一年的热门话题


 

CatBoost 视频更适合程序员 :)


 
阿列克谢-维亚兹米 金。

CatBoost视频更适合程序员 :)


有趣的是，不是很清楚 :-(
 

我在阿特金斯的兄弟们。今天是休息日，我错过了市场概览中的最后一个符号价格。有没有办法通过蜱虫模拟或其他方式来更新它们。没有最后的价格，我不想计算 :-(.

我搜索了整个论坛，但没有找到任何东西，唉。

[删除]  
叶夫根尼-迪尤卡

我是新来的，这个主题很大，如果不难给个三昧--用神经网络预测报价是否可能？有任何工作实例吗？

我正在深入研究这个问题，我正在与谷歌的一个实验室+TensorFlow+Keras+Telegram（我在为自己的结果打信号）合作。

简而言之，主题是：谁开始工作，谁就离开，不告诉任何人。谁不开始工作，他们就直接离开。

我得出的结论是，统计分析是最重要的，然后是以MO的形式出现在上面的樱桃。个人意见。我想可能有一些有效的方法可以通过人工智能自动进行统计分析，我还没有成功过。

可以说，不是统计分析，而是经济计量学 fuerst。NS只是一个 "为什么不 "类型的东西。
1...157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587...3399
新评论