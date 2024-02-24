交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1591

新评论
 
伊戈尔-马卡努

这是不可能的，原因有很多，它已经被研究了很久，甚至不是关于经纪公司服务器的蜱虫过滤。

这里是我知道的寻找https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124，在这张图片中，箭头是一个例外。

这类问题会一直存在，这就是市场的运作方式--为什么会出现这些问题是另一个问题。

如果你按照你关于跳动的假设，你会考虑这些尖峰，但这些尖峰并没有形成进一步的运动方向，最多只是发生在一个柱子的高/低点。

我找不到Prival的tick指标的截图，它非常善于表现这些峰值--所以你不必猜测tick的来源。 一种可能性是MM经常在报价流中混合升/降价，有时间滞后，但这是一个真实的报价!)))

没有这样的假设。关于跳钩的多重性，有一个明显的假设。也许你混淆了谨慎性和二元性？

[删除]  
鲍里斯
我认为，即使两者都会在非宽泛的范围内浮动，也不是什么大问题

从理论上讲，更重要的是要有更高的数学期望值，2-3个群组（正/负+中性群组中的0，这是无用的）就足够了

在实践中，可能会有更多的人，所以他们更像高斯人。
 

先生们，你们能不能提出关于非法移民的最圣杯的神经元？

我已经把历史分成了几个部分，现在我需要把神经元拉到这里。

正如你所看到的，这两对组合之间真的没有关联。

配对交易很糟糕

 
Maxim Dmitrievsky:

它已经在第2号炸弹中了 :)

但事实并非如此 :-)

变化率/持续时间/周期性应产生类似于衍射或光谱图的模式。

关于利率方面的季节性波动 的主要问题：在K线 实时 测量中，一个报价移动N点的频率和时间，以及那里是否有模式的迹象。

实时 被标记，因为它和酒吧是不同的东西。

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

先生们，你们能不能提出关于非法移民的最圣杯的神经元？

我已经把它分成了几个部分，现在我需要把神经元放在这里。

正如你所看到的，这两对组合之间真的没有关联。

配对交易是垃圾

在一张图表中测量什么和如何测量？

 
Maxim Kuznetsov:

如何并以何种方式将这些图表汇总到一个图表中进行测量？

我以前写过一次，其原理与视觉评价相同。

因此，当我们看图表时--我们如何知道价格是上升还是下降？

把它翻译成代码，得到这样的结果。

我第一次做的时候，在这个主题里贴了一张截图。

那是一年多以前的事了。

我决定今天在这个指标中使用几个货币对。

我意识到，酱油是不同的--我已经有了一个被分成几段的图表，在上面不可能输，它们是平的，我应该走得更远。

[删除]  
Maxim Kuznetsov:

但没有 :-)

节奏/变化/时间/周期应产生类似于衍射或光谱图的模式。

关于利率方面的季节性波动的主要问题：在K线 实时 测量中，一个报价移动N个点的频率和时间有多长，是否有任何迹象表明那里有一个模式。

没有提到实际时间，因为它和酒吧是不同的东西。

太复杂了......我再来一杯Kindzmaraouli，然后我们再聊一聊)

 
阿列克谢-尼古拉耶夫

没有这样的假设。关于跳钩的多重性，有一个明显的假设。也许你混淆了谨慎性和二元性？

不，我用我的照片和一个旧的讨论链接来补充它

这些职位。

安德烈

真正的市场分布只是tick分布，而且根本就不正常。


Maxim Kuznetsov:

对于货币来说，它甚至不是真实的。更确切地说，它根本不是真实的，也根本不是 "正常 "的（也不是就分布而言）。

因为没有中心。没有单一的蜱虫来源，也不能保证它们会到达用户手中。不仅一个特定服务器的 "假设流量 "是其他服务器聚合的产物，而且由于技术原因，这一流量也被服务器和终端稀释了。

这是个不同的故事。

在外汇交易中，试图分析点位是没有意义的，只有分析特定交易所的点位才有意义。

ZFS：我认为，只有在TS的最后测试中，真正的ticks才有用，但这是另一个故事。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

因为所有的MO都是用静止数列工作的，从Kolmogorov开始，Alexander抛出了一本关于预测静止数列的手册。

elibrarius

回报是首先要分析的东西，是主要数据。
你也可以分析指标。但如果是基于MAKS的指标，可能会有损失和延迟。

我想有人尝试过。我没有。
但50-100-500个连续回撤不会描述任何图表和烛台形态？

这就是问题所在，不可能有比报价更非稳定的东西，即回报。我不太明白他们是如何成为固定的工作对象的。

但以蜡烛图样为例，它当然是一些回报的序列，但如果我们把它们简化为对图样本身的分析，那么我们就摆脱了许多不确定因素、自由度，我们把它们简化为一个没有人知道的离散表分布（没有人能够证明它是一个确定的分布）。我发现有人在这个方向上的尝试，我正在研究它们。

或者在这里说说正态分布--它在趋向于无穷大的影响因素数量和它们的独立性方面是边缘化的。

我们有一组庞大的代理人，他们以随机的时间间隔向市场随机出价（当然是在一定的范围内），在这种情况下，回归者的分布会是正常的吗？你可能会说胡说八道，但从这个建模中可以看出很多东西，可能有些研究所涉足过，我应该找找看。

阿列克谢-尼古拉耶夫

统计数据只是一种工具。锤子打到手指，你应该骂吗？

完全同意，但只是说说而已，不会凭空出现，所以人们早就注意到了统计数据的这一特性--根据解释的不同而扭曲事实。这就像--邪恶不在于枪，而在于谁扣动了扳机。

[删除]  
阿列克谢-马夫林

这就是问题所在，不可能有比报价更非稳定的东西，也就是回报。我不太明白如何使它们固定下来，以便与它们一起工作。

但以蜡烛图样为例，它当然是一些回报的序列，但如果我们把它们简化为对图样本身的分析，那么我们就摆脱了许多不确定性、自由度，我们把它们简化为一个没有人知道是什么样的离散表分布（没有人可以证明它是某一个）。我发现有人在这个方向上的尝试，我正在研究它们。

或者在这里说说正态分布--它在趋向于无穷大的影响因素数量和它们的独立性方面是边缘化的。

我们有一组庞大的代理人，他们以随机的时间间隔向市场随机出价（当然是在一定的范围内），在这种情况下，回归者的分布会是正常的吗？你可能会说胡说八道，但从这个建模中可以看出很多东西，可能有些研究所涉足了这个领域，我应该查一下。

完全同意，但只是说说而已，不会凭空出现，所以人们早就注意到了统计数据的这一特性--根据解释的不同而扭曲事实。这就像--邪恶不在枪里，而在谁扣动了扳机。

哦，我不知道，一些复杂的解释都。市场回报是几个分布的混合物，其中每个分布都可能是静止的。如果你把苍蝇和肉片分开，你可以得到一个相当好的TS。
1...158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598...3399
新评论