交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1594

每个人都很聪明，这让人毛骨悚然。


但也许有人会从他自我的高度居高临下，向可怜的德克哈宁解释这些通俗的真理？

让我们假设我们已经发现一些超过100条的序列是有条件静止的，也就是说，我们有一个100条的特定窗口

在下一个条形图上，我们移动窗口，看到该系列又是静止的100条，然后又是静止的......。例如，在 "静止性检测 "之后的第17条，我们看到序列不再是静止的了，即 "突然 "失去了静止性。

然而，我们可以假设，如果我们的窗口长度不是100条，而是118条（100+17+1），这个系列仍然是静止的。

我们有一个问题：为什么在这17个柱子里，我们不能从MO+SCO交易到MO，或者更多的是从MO+-2*SCO到MO？

谁 "来评估静止性，是100条的行（在一个移动窗口上）还是117条的行（从 "静止性检测 "到 "静止性结束 "的17条+向后100条）？

 
鲍里斯

1.你可以。但更多的时候，在一个静止的系列上进行交易是在加拿大的上界下界 上开仓，以返回MO或相反的边界。如果静止性被打破--你在边界上的位置会因为方差扩大而变成负数。损失将超过任何累积的利润。

2.谷歌选择量的充足性问题。在我印象中，这取决于分布函数

 
德米特里

1.我知道我可以，但这里有人最近认为静止的系列是不可预测的

至于损失，严格来说，它不是，但如果你找到一个 "打击 "它的方法，你可以大大增加盈利能力。

2.谷歌在这里不会从 "根本 "这个词中得到帮助。这个问题非常简单。用哪个系列来估计静止性--恒定长度或拉长系列？

而每个人都可能有自己固有的 "静止性"

 
德米特里

大数据 "的来源在哪里？

有一个数据库吗？

自己建造，还能怎样？在你的VDS/VPS上放一个作家，一年左右就可以享受生活了。

当然，你可以，也可以买，但会很贵，而且绝对不是你脑子里蹦出来的所有东西。而整个重点在于仍然 "没有被践踏 "的数据，而不是每个人都有、每个人都用于相同目的的东西。

 
鲍里斯

1.我知道我可以，但这里有人最近认为静止的系列是不可预测的

至于损失，严格来说，它不是，但如果你找到一个 "打击 "它的方法，你可以大大增加盈利能力。

2.谷歌在这里不会从 "根本 "这个词中得到帮助。这个问题非常简单。用哪一个系列来评估静止性--恒定长度的系列还是拉长的系列？

而他们每个人都可能有自己固有的 "静止性"。

1.那么，你应该写信给争论这个问题的人。

1а.你是否找到了 "奋斗的方法"？如果是，请与亚历山大-A_K分享。

2.再次，充分性或最佳样本量。谷歌

 
迪米特里

1a. 这是谁？
 

这里有一个图表

你认识到的 "1000个 "的过程））中心有一个台阶的线是MO，一个台阶，当这个过程在移动窗口上不再是静止的，尽管我们甚至更早看到了这个迹象

蓝色的第五行是不同的MO（取决于你如何计算行的长度）

上面和下面的2行是正负1-2个有效值，从MO开始。

我们看到的是什么呢？ 进程还是返回了，而且不再关心它是 "非稳定 "的了。


这里是另一个图表



当然，它也可以是这样的

我们一直都是 "静止 "的。

然后是 "非平稳性"，一个步骤，就可以了。

我们可以再次等待回归

 
鲍里斯

也有非稳态过程的回报（如SB）。

静止性（根据定义）是指。

1）期望值的恒定

2) 分散恒定性

3）ACF仅依赖于时间差

这一切究竟是如何检查的？

 
阿列克谢-尼古拉耶夫

R中的adf_test
你不需要交易变化的模式，你需要在它们变化时改变策略。如果是剥头皮，每个人都会有数百次的交易。任务是及时转换策略，即尽可能早地发现模式变化，甚至预测它。

如果你解决了这个问题，圣杯 肯定在你的口袋里
