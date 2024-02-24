交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 790 1...783784785786787788789790791792793794795796797...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.03.30 16:20 #7891 在上周的损失后，账户在最后几天恢复，证明方法是正确的，方向是正确的，与参与者一起得到预测模型，将最终确认在我的账户领域使用的方法的正确性，稍后将发布.......。 Ivan Negreshniy 2018.03.30 16:44 #7892 亚历山大_K2。这并不是说这个话题已经不存在了--而是 "模糊 "了。没有常规的节制。一些堆积，甚至比我的线程更糟糕。 但是，我们必须等待那个带着圣杯的人走到前台。 等待。等待着这样的。 Alexander_K2 2018.03.30 16:47 #7893 算是吧。但是，有强制性的解释--输入/输出、使用的软件等。 不要泄露所有的秘密--但基本的东西应该是有的。 Mihail Marchukajtes 2018.03.30 17:15 #7894 如果你看一下这种交易的平衡，你会看到明显的超调。一般来说，这种平衡不是没有，这不是好事。 toxic 2018.03.30 17:47 #7895 交易员博士。我也收到了这个消息。Nuance是这些NMR代币将在几个月内分块支付，而NMR的价格正在下降。 而卡格尔账户必须高于首发。p.s. 在numeraire有很多混乱的情况。或者在比赛结束前几小时发送的结果拒绝被接受，仍然没有被处理。否则，一个基于随机选择的预测因子集的模型会突然变得 "非原创"，尽管非原创的机会几乎为零。赔率也不是很清楚，有时大家都直接输了。 感觉他们每年安排两次展示性的更新，每个人都跑去买他们的代币，然后在赌局中输掉它们。就这样周而复始。嗯，numarais真的非常阴暗，他们让你在他们该死的 "堆积 "中 "玩"，这至少可以说是完全愚蠢的（风险远远高于利润），而且他们不堆积就不发奖。 Dr. Trader 2018.03.30 17:56 #7896 哇，没错，现在已经有一个多月了。好久没去了，不知道，否则我在那句话里会对他们更不满意。 Vizard_ 2018.03.30 18:54 #7897 我很难谈及此事，但有件事让我决定这样做。 而这些是米哈伊尔的最新帖子。他方法的独特性，他的发散性思维。 对世界的灵魂性开放，有时令人着迷。迈克尔，继续努力吧! 所有这些都值得最热烈的支持。但是，米哈伊尔，现在是时候转到 但是，米哈伊尔，现在是时候进入下一个阶段了!为了实现最新的想法，你将需要一种不同的计算方式。 放下蟒蛇，布袋，抓住代码。 欢迎来到量子计算的奇妙世界! 附加的文件： quantum_computing-master.zip 324 kb Mihail Marchukajtes 2018.03.30 18:59 #7898 Vizard_。 我很难谈及此事，但有些东西促使我这样做。 而这些是米哈伊尔的最新帖子。他方法的独特性，他的发散性思维。 对世界的灵魂性开放，有时令人着迷。迈克尔，继续努力吧! 所有这些都值得我们给予最热烈的支持。但是，米哈伊尔，现在是时候转到 但是，米哈伊尔，现在是时候进入下一个阶段了!为了实现最新的想法，你将需要一种不同的计算方式。 放下蟒蛇，布袋，抓住代码。 欢迎来到量子计算的奇妙世界!完全同意，也想过这个问题。未来在量子.... Renat Akhtyamov 2018.03.30 19:31 #7899 伊万-内格雷什尼。你正在等待这一点。 不要告诉我这是真的，总交易时间超过3个月。 Mihail Marchukajtes 2018.03.30 19:37 #7900 我终于回家了，首先我要为我的长篇大论道歉，它根本无法阅读，但当时我是楚河汉界，所以我写下了我的想法，没有任何标点符号和拼写。我说了我想说的，有些想法是相关的。最主要的是能够在这样一个不安的文本中理解他们。 下一步...这里有一个博客的链接，我在那里发布了我在BO上写的东西。请注意 "使用工具的方法 "一节，我在这里提供的正是我今天所做的事情。这就是初始条件的选择。 https://www.mql5.com/ru/blogs/post/717174 我等待反对意见的纠正和修改。但让我们在以下方面达成共识。如果你不同意某件事情，认为不这样做会更好，那么你必须提出有分量的论据，这不一定是实践或经验的证实，它将是充分的逻辑结论（充分的推理），为什么你认为要这样做。没有更多的言语，只有冰冷的、有根据的计算或建议。 我建议选择在 "工具的方法 "中描述的初始条件，我们今天实际谈到了这一点，只是在这一节中更详细地描述。不要忘了这是一个草案。 如果我们明天就初步条款达成一致，并且没有人反对，我们将进入下一个阶段。 我开始写另一篇文章，我的想法是，如果有一个方法论就好了，就像在大学里一样，白纸黑字写的是如何做，如何不做。 关键是要找到这种既适用于回归又适用于分类的方法，并显示出可比较的结果。也就是说，在机器学习中普遍使用的一般方法。我只是想了解为什么大多数人都不能满足他们，到目前为止，只有一个答案。你深深地相信你做的某个步骤是正确的，因为它可以在逻辑上得到解释，而且你在某个地方读到过它，但你实际做的事情不能这样做，这就是一个错误。当然是IMHO...我之前给出的例子是笼子的大小和输入的数量。这一点很简单。现在让我们以我的方式组织整个学习过程，看看结果并进行比较。我不确定结果是否会比你的好，但值得一试。由于这将是一项研究，我方面会有错误，通过团队合作和辩论，我们可能会找到问题的根源。意识到MO地区有这么多不同的P-package，却没有一个是健全的，似乎很奇怪。他们中的大多数人都是健壮的，只是如果你没有得到结果，就说明你做错了什么。因此，让我们在我的监督下检查一下吧 :-)虽然我没有要求，但如果不会有代码的蒸发器，而且一般来说，人们对这些运动不感兴趣，我会进入体育博彩的世界，并将在那里尝试。我以前建过博彩模型，但我想用我获得的新知识再尝试一下。 我想在我的文章中使用回归结果，以及分类结果。在这项研究之后，我希望能获得建立类似系统的一般方法。因此，这就是它。 今天又是一个让人沮丧的日子。我的主机供应商突然崩溃了，直到现在还不能上升。万国邮联本身，以及该公司的网站和技术支持电话都没有回应。我希望ULTRAVDS能站起来，继续它的工作，但目前它已经瘫痪，无法访问它。 正如我所承诺的，我把交易结果和它都放在了期货变化和过渡到夏季模式的时刻。 Немного о бинарных опционах и первоначальной установке условий 2018.03.30Mihail Marchukajteswww.mql5.com Последнее время на просторах интернета всё больше стали появляться компании предлагающие заработать на бинарных опционах. Условия работы, а также происхождение таких компании остаётся под сомнением, однако и популярные интернет брокеры начали вводить этот инструмент в свой ассортимент, что безусловно, увеличило степень доверия к столь сложному... 1...783784785786787788789790791792793794795796797...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这并不是说这个话题已经不存在了--而是 "模糊 "了。没有常规的节制。一些堆积，甚至比我的线程更糟糕。
但是，我们必须等待那个带着圣杯的人走到前台。
等待。
等待着这样的。
算是吧。但是，有强制性的解释--输入/输出、使用的软件等。
不要泄露所有的秘密--但基本的东西应该是有的。
我也收到了这个消息。Nuance是这些NMR代币将在几个月内分块支付，而NMR的价格正在下降。
而卡格尔账户必须高于首发。
p.s. 在numeraire有很多混乱的情况。或者在比赛结束前几小时发送的结果拒绝被接受，仍然没有被处理。否则，一个基于随机选择的预测因子集的模型会突然变得 "非原创"，尽管非原创的机会几乎为零。赔率也不是很清楚，有时大家都直接输了。
感觉他们每年安排两次展示性的更新，每个人都跑去买他们的代币，然后在赌局中输掉它们。就这样周而复始。
嗯，numarais真的非常阴暗，他们让你在他们该死的 "堆积 "中 "玩"，这至少可以说是完全愚蠢的（风险远远高于利润），而且他们不堆积就不发奖。
而这些是米哈伊尔的最新帖子。他方法的独特性，他的发散性思维。
对世界的灵魂性开放，有时令人着迷。迈克尔，继续努力吧!
所有这些都值得最热烈的支持。但是，米哈伊尔，现在是时候转到
但是，米哈伊尔，现在是时候进入下一个阶段了!为了实现最新的想法，你将需要一种不同的计算方式。
放下蟒蛇，布袋，抓住代码。
欢迎来到量子计算的奇妙世界!
我很难谈及此事，但有些东西促使我这样做。
而这些是米哈伊尔的最新帖子。他方法的独特性，他的发散性思维。
对世界的灵魂性开放，有时令人着迷。迈克尔，继续努力吧!
所有这些都值得我们给予最热烈的支持。但是，米哈伊尔，现在是时候转到
但是，米哈伊尔，现在是时候进入下一个阶段了!为了实现最新的想法，你将需要一种不同的计算方式。
放下蟒蛇，布袋，抓住代码。
欢迎来到量子计算的奇妙世界!
完全同意，也想过这个问题。未来在量子....
你正在等待这一点。
我终于回家了，首先我要为我的长篇大论道歉，它根本无法阅读，但当时我是楚河汉界，所以我写下了我的想法，没有任何标点符号和拼写。我说了我想说的，有些想法是相关的。最主要的是能够在这样一个不安的文本中理解他们。
下一步...这里有一个博客的链接，我在那里发布了我在BO上写的东西。请注意 "使用工具的方法 "一节，我在这里提供的正是我今天所做的事情。这就是初始条件的选择。
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/717174
我等待反对意见的纠正和修改。但让我们在以下方面达成共识。如果你不同意某件事情，认为不这样做会更好，那么你必须提出有分量的论据，这不一定是实践或经验的证实，它将是充分的逻辑结论（充分的推理），为什么你认为要这样做。没有更多的言语，只有冰冷的、有根据的计算或建议。
我建议选择在 "工具的方法 "中描述的初始条件，我们今天实际谈到了这一点，只是在这一节中更详细地描述。不要忘了这是一个草案。
如果我们明天就初步条款达成一致，并且没有人反对，我们将进入下一个阶段。
我开始写另一篇文章，我的想法是，如果有一个方法论就好了，就像在大学里一样，白纸黑字写的是如何做，如何不做。
关键是要找到这种既适用于回归又适用于分类的方法，并显示出可比较的结果。也就是说，在机器学习中普遍使用的一般方法。我只是想了解为什么大多数人都不能满足他们，到目前为止，只有一个答案。你深深地相信你做的某个步骤是正确的，因为它可以在逻辑上得到解释，而且你在某个地方读到过它，但你实际做的事情不能这样做，这就是一个错误。当然是IMHO...我之前给出的例子是笼子的大小和输入的数量。这一点很简单。现在让我们以我的方式组织整个学习过程，看看结果并进行比较。我不确定结果是否会比你的好，但值得一试。由于这将是一项研究，我方面会有错误，通过团队合作和辩论，我们可能会找到问题的根源。意识到MO地区有这么多不同的P-package，却没有一个是健全的，似乎很奇怪。他们中的大多数人都是健壮的，只是如果你没有得到结果，就说明你做错了什么。因此，让我们在我的监督下检查一下吧 :-)虽然我没有要求，但如果不会有代码的蒸发器，而且一般来说，人们对这些运动不感兴趣，我会进入体育博彩的世界，并将在那里尝试。我以前建过博彩模型，但我想用我获得的新知识再尝试一下。
我想在我的文章中使用回归结果，以及分类结果。在这项研究之后，我希望能获得建立类似系统的一般方法。因此，这就是它。
今天又是一个让人沮丧的日子。我的主机供应商突然崩溃了，直到现在还不能上升。万国邮联本身，以及该公司的网站和技术支持电话都没有回应。我希望ULTRAVDS能站起来，继续它的工作，但目前它已经瘫痪，无法访问它。
正如我所承诺的，我把交易结果和它都放在了期货变化和过渡到夏季模式的时刻。