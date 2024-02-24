交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 750

乌拉基米尔-伊泽斯基

不，你只是在这个主题中看到了一个竞争者))))

P.S.

好吧，继续你的理论。

这条路已经走过了。

NS是有希望的，但需要某些个人素质。

我把逻辑从模糊中取出来，以加快计算速度，现在我又把它装回去了。

如果你指的是钛合金球，是的

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

嗯，这很好，但为什么不做一个机器人呢？

所以这是机器人的一个要素。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

什么样的素质，我已经把所有的模糊逻辑解开，以加快 计算速度，现在我正在把它装回去

如果你是指钛球，是的。

什么是钛合金球：？

乌拉基米尔-伊泽斯基

所以它是机器人的一个元素。

那么，你需要的是国家，而不是图片。

乌拉基米尔-伊泽斯基

钛球是什么：？ 是坐吃山空的损失？

不，是在一个地方坐了很久，你也得知道怎么做。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

好吧，那么你需要一个国家，而不是图片。

我没有必要去说服任何人。如果你是聪明人，你会对来自实时的图片感到满意。

乌拉基米尔-伊泽斯基

我没有必要去说服任何人。如果你是聪明人，你会对来自实时的图片感到满意。

不可能!

 

44 一个新的故事。

 

但这是一个同事的大型大型TF，高达5M。

再来看看这1分钟。

1м

 
乌拉基米尔-伊泽斯基

但这是一个同事的大型大型TF，高达5M。

再来看看这1分钟的。


我希望你明白，这些是2022年历史上的图表？

