这里有更多关于熵的有趣材料，可以说，作者用他的手指解释了它
https://habr.com/ru/post/171759/
我找不到任何关于决策树的信息，网上有一些零散的信息，我需要一些文献形式的东西。
是的，这似乎是一篇好文章，我想我以前见过它。
嗯，随机森林的爸爸的书，也许你应该马上读一读。
我在网站上的积分用完了，无法下载)
https://www.twirpx.com/file/2130647/
http://ugpressa.ru/18070-uchenye-nauchili-umnoe-steklo-raspoznavat-izobrazheniya-bez-kamer.html
以光速识别 - 不错
玻璃神经网络可以在没有摄像头或算法的情况下识别图像
这项技术已经有50多年的历史了。无非是另一种应用。
我根据文章中关于最大熵的原则做了一个指标（假设系统总是朝着最大熵的方向发展），红色代表买入，绿色代表卖出。较大的数值决定了趋势。
我将检查一下，但它似乎不比MA差。
我在Kodobase中查找了它，没有人做过。
我喜欢它
很酷，不过有点吵...
下午好。
有一种模式是我用眼睛看到的，但由于它的复杂性和对我所看到的不太清楚，我无法给它编码。 核心是被理解和形式化的，但有一些细节被 "侧视 "捕捉到，被考虑到，但没有传递到意识里。这个模式已经在我手上成功交易了很多年。
我想教神经学，看它（或者说是设置1的那部分）来解决两个问题。
1）把她看到的东西拿出来，了解她在设置中 "迷上了什么"，并通过它更好地理解我看到的东西，以及图表的重要特征到底是什么。
2）将交易转移到它身上或（最低限度的选择）放一个铃铛。
向专业人员提问，请告知问题是否设置正确，去哪里解决？
P.S. 我对必须花一两年时间来解决这一问题的事实很平静，对与专业人士的合作更平静。
我认为要连续找到五个这样的缺口并不容易。从有这种设置的地方的图中拍下快照可能会更好。或者更好的是，拍几张照片。
这张图只是对第1和第2阶段的一个说明。