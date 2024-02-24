交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 749 1...742743744745746747748749750751752753754755756...3399 新评论 Uladzimir Izerski 2018.03.15 15:39 #7481 Anatolii Zainchkovskii: 得到了一批新的想法，并迅速决定吠叫和测试它们 )通往圣杯 的新动力？ 值得称道。 Anatolii Zainchkovskii 2018.03.15 15:40 #7482 Uladzimir Izerski: 通往圣杯的新动力？这是值得赞扬的。嗯，你永远不可能有太多的圣杯）））。 [删除] 2018.03.15 15:41 #7483 乌拉基米尔-伊泽斯基。大家都沉默不语。 现在是下注的时候了。谁会是第一个发帖的人。你想从我们这里得到什么？ 也许你找错了主题。 你写了一些脱离主题的废话。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 15:43 #7484 阿纳托利-扎因奇科夫斯基。是的，好吧，你永远不可能有太多的圣杯）。而NS并不适合所有人。 你需要拯救你的牙齿。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 15:45 #7485 马克西姆-德米特里耶夫斯基。你想从我们这里得到什么？ 也许你找错了话题？ 你写了一些离题的废话。你每天都在写垃圾，而我们看了也不生气。 [删除] 2018.03.15 15:46 #7486 乌拉基米尔-伊泽斯基。你每天都在写废话，我们看了也不生气。你想玩硬的吗？ 我们来玩，你可以直接写下来。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 15:51 #7487 不，你只是在这个主题中看到了一个竞争者)))) P.S. 好吧，继续你的理论。 这条路已经走过了。 NS是有希望的，但需要某些个人素质。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 16:25 #7488 第一个胆怯的暗示是向上的。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 16:31 #7489 红色箭头是卖出的NS信号。 蓝色的是一个买入信号。就这么简单。 [删除] 2018.03.15 16:38 #7490 乌拉基米尔-伊泽斯基。红色箭头是卖出的NS信号。 蓝色的是一个买入信号。这很简单。你知道，为什么不做一个机器人呢？ 1...742743744745746747748749750751752753754755756...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
得到了一批新的想法，并迅速决定吠叫和测试它们 )
通往圣杯 的新动力？
值得称道。
通往圣杯的新动力？
这是值得赞扬的。
嗯，你永远不可能有太多的圣杯）））。
大家都沉默不语。
现在是下注的时候了。
谁会是第一个发帖的人。
你想从我们这里得到什么？ 也许你找错了主题。
你写了一些脱离主题的废话。
是的，好吧，你永远不可能有太多的圣杯）。
而NS并不适合所有人。
你需要拯救你的牙齿。
你想从我们这里得到什么？ 也许你找错了话题？
你写了一些离题的废话。
你每天都在写垃圾，而我们看了也不生气。
你每天都在写废话，我们看了也不生气。
你想玩硬的吗？ 我们来玩，你可以直接写下来。
不，你只是在这个主题中看到了一个竞争者))))
P.S.
好吧，继续你的理论。
这条路已经走过了。
NS是有希望的，但需要某些个人素质。
第一个胆怯的暗示是向上的。
红色箭头是卖出的NS信号。
蓝色的是一个买入信号。就这么简单。
红色箭头是卖出的NS信号。
蓝色的是一个买入信号。这很简单。
你知道，为什么不做一个机器人呢？