交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 749

新评论
 
Anatolii Zainchkovskii:

得到了一批新的想法，并迅速决定吠叫和测试它们 )

通往圣杯 的新动力？

值得称道。

 
Uladzimir Izerski:

通往圣杯的新动力？

这是值得赞扬的。

嗯，你永远不可能有太多的圣杯）））。

[删除]  
乌拉基米尔-伊泽斯基

大家都沉默不语。

现在是下注的时候了。

谁会是第一个发帖的人。

你想从我们这里得到什么？ 也许你找错了主题。

你写了一些脱离主题的废话。

 
阿纳托利-扎因奇科夫斯基

是的，好吧，你永远不可能有太多的圣杯）。

而NS并不适合所有人。

你需要拯救你的牙齿。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

你想从我们这里得到什么？ 也许你找错了话题？

你写了一些离题的废话。

你每天都在写垃圾，而我们看了也不生气。

[删除]  
乌拉基米尔-伊泽斯基

你每天都在写废话，我们看了也不生气。

你想玩硬的吗？ 我们来玩，你可以直接写下来。

 

不，你只是在这个主题中看到了一个竞争者))))

P.S.

好吧，继续你的理论。

这条路已经走过了。

NS是有希望的，但需要某些个人素质。

 

第一个胆怯的暗示是向上的。

8

 

红色箭头是卖出的NS信号。

蓝色的是一个买入信号。就这么简单。

[删除]  
乌拉基米尔-伊泽斯基

红色箭头是卖出的NS信号。

蓝色的是一个买入信号。这很简单。

你知道，为什么不做一个机器人呢？

1...742743744745746747748749750751752753754755756...3399
新评论