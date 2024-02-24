交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1493 1...148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2019.06.01 13:48 #14921 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我完全不明白它是如何运作的。 我也不懂，看到了使用上的区别，所以在学习了2-3个小时后就放弃了) [删除] 2019.06.01 13:54 #14922 elibrarius。我也不明白，也看到了使用上的差别，这就是为什么我在研究了2-3个小时后放弃了它)比方说，你可以将隐藏矩阵的值乘以当前值，例如返回，然后得到类别标签（即隐藏状态）。但后来发现它是一个简单的分类器。 并将归一化的数值0:1反馈给输入的 我不知道有什么诀窍 :) Ilya Antipin 2019.06.02 16:45 #14923 该方法很容易让人联想到非参数性的天真贝叶斯分类器。没有目标。如果在模型中使用两种状态，它们可以很好地区分下降趋势 和上升趋势（例如EURUSD-H4）。在R中最简单的指标实现只需几行就可以完成（depmixS4包）。它们所产生的交易信号和结果完全对应于观察区，在此基础上进行模拟。有趣的是，当新的数据到来时，概率状态曲线在现实市场中会发生什么变化。 [删除] 2019.06.02 19:18 #14924 伊利亚-安提平。该方法很容易让人联想到非参数性的天真贝叶斯分类器。没有目标。如果在模型中使用两种状态，它们可以很好地区分下降趋势 和上升趋势（例如EURUSD-H4）。在R中最简单的指标实现只需几行就可以完成（depmixS4包）。它们所产生的交易信号和结果完全对应于观察区，在此基础上进行模拟。有趣的是，当新的数据到来时，概率状态曲线在现实市场中会发生什么变化。 嗯，关于新的数据，这很有趣。到目前为止，我们还没有找到任何简单易懂的C语言代码，我们可以用mql来编写库，而不必费心。Viterbi和EM各种，lightclihoods等等。 它作为一个调试指标会很好。 Alexander_K 2019.06.02 19:22 #14925 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 作为一个细分的指标会有效果没错。而确定低点、高点和收盘位置，无论如何我们都会帮你做。 [删除] 2019.06.02 19:37 #14926 Alexander_K:没错。而我们会帮助确定最低点、最高点和在哪里关闭，反正都是一样的。你应该在上帝的帮助下研究数学，只是无意识地使用套餐是很危险的。 但是，是的，这是一个简单的贝叶斯网格，一个概率的网格。 Alexander_K 2019.06.02 19:42 #14927 马克西姆-德米特里耶夫斯基。你应该在上帝的帮助下研究数学，只是不经意地使用软件包是很危险的。 但是，是的，这是一个简单的贝叶斯网格，一个概率的网格。你能做一个这样的东西吗？我想知道它是如何实时工作的。还有一个通道，把它连接到这个东西上--这需要一秒钟。 [删除] 2019.06.02 19:44 #14928 Alexander_K:你能做一个这样的东西吗？我想知道它是如何实时工作的。还有一个可以连接到这个东西的通道--我们可以在一秒钟内完成。已经读了好几天了，在包裹里打探。我还不能，需要更多的法力。 Igor Makanu 2019.06.02 20:43 #14929 伊利亚-安提平。该方法很容易让人联想到非参数性的天真贝叶斯分类器。没有目标。如果在模型中使用两种状态，它们可以很好地区分下降趋势 和上升趋势（例如EURUSD-H4）。在R中最简单的指标实现只需几行就可以完成（depmixS4包）。他们产生的交易信号和结果完全对应于观察区，在此基础上进行了模拟。有趣的是，当新的数据到来时，概率状态曲线在现实市场中会如何变化。我不知道为什么，但你的指标看起来像被一些带通滤波器截断的MACD，添加MACD进行比较。 Грааль 2019.06.03 10:42 #14930 伊利亚-安提平。交易信号和其产生的结果与模拟发生的观察区域完全一致。任何机器都可以通过培训变成圣杯。总的来说，我们已经说了很多，几乎不取决于分类/回归方法 的选择，也不取决于 "指标"，顺便说一下，它也很难被称为MO（如果它被优化）。 1...148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我完全不明白它是如何运作的。
我也不懂，看到了使用上的区别，所以在学习了2-3个小时后就放弃了)
比方说，你可以将隐藏矩阵的值乘以当前值，例如返回，然后得到类别标签（即隐藏状态）。但后来发现它是一个简单的分类器。
并将归一化的数值0:1反馈给输入的
我不知道有什么诀窍 :)
该方法很容易让人联想到非参数性的天真贝叶斯分类器。没有目标。如果在模型中使用两种状态，它们可以很好地区分下降趋势 和上升趋势（例如EURUSD-H4）。在R中最简单的指标实现只需几行就可以完成（depmixS4包）。它们所产生的交易信号和结果完全对应于观察区，在此基础上进行模拟。有趣的是，当新的数据到来时，概率状态曲线在现实市场中会发生什么变化。
嗯，关于新的数据，这很有趣。到目前为止，我们还没有找到任何简单易懂的C语言代码，我们可以用mql来编写库，而不必费心。Viterbi和EM各种，lightclihoods等等。它作为一个调试指标会很好。
作为一个细分的指标会有效果
没错。而确定低点、高点和收盘位置，无论如何我们都会帮你做。
你应该在上帝的帮助下研究数学，只是无意识地使用套餐是很危险的。
但是，是的，这是一个简单的贝叶斯网格，一个概率的网格。
你能做一个这样的东西吗？我想知道它是如何实时工作的。还有一个通道，把它连接到这个东西上--这需要一秒钟。
已经读了好几天了，在包裹里打探。我还不能，需要更多的法力。
我不知道为什么，但你的指标看起来像被一些带通滤波器截断的MACD，添加MACD进行比较。
交易信号和其产生的结果与模拟发生的观察区域完全一致。
任何机器都可以通过培训变成圣杯。总的来说，我们已经说了很多，几乎不取决于分类/回归方法 的选择，也不取决于 "指标"，顺便说一下，它也很难被称为MO（如果它被优化）。