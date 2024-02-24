交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1494

我目前正在尝试使用ldhmm软件包。与几乎没有设置的depmixS4相比，这里根据分布类型（正态分布和lamda分布），最初设置了 几对 参数mu、sigma和lamda。计算混合分布P(x; mu, sigma, lamda)和过渡概率矩阵需要这些参数。根据AIC、 BICMLLK标准，通过优化（MLE）这些值来构建模型 。下面是在测试器中对USDJPY-H1运行策略（买入/卖出）的第一个结果，从2018.08.20到2019.05.21。 这是一个没有 使用 维特比解码状态 而获得预测的变体 我将用Viterbi做下一次运行。

伊利亚-安提平

即2个隐藏状态n个观察到的状态？可以用某种方式可视化吗？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我使用2个隐藏状态，时间序列长度为11000条。作为观察的时间序列，我使用对数返回： series[i] = MathLog(iOpen(NULL, 0, i) / iOpen(NULL, 0, i+1)) 。


 
该档案包含 帖子中的MQ4版本的RHMM指标。
附加的文件：
RHMM.zip  122 kb
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

奇怪的是，日志返回并已经有了一些结果，因为其中并没有多少信息

试试分数微分（你可以把度数从0.1到0.9），它应该比（指标）还要好。如果你把它设置为1.0，你将有相同的回报，但有单位滞后，如果你把它减少到0.1，你将得到更多的回报信息，但它们将保持静止。

我们来试试。
 
圣杯

任何机器都可以通过培训变成圣杯。总的来说，它已经说了很多，几乎不取决于分类/回归方法 的选择，以及与 "指标"，顺便说一下，也很难被称为MO（如果优化）的事实。

在测试器中优化指标可能是某种MO，但TS需要有一组 "自由度"--最后我们将得到历史上的拟合--我已经经历过了


有没有人得到一个在alglib上的logit-回归的例子？- 有一些想法，想测试一下

伊戈尔-马卡努

我给了你匪徒，在PM上找找看。

或者我很快会用logit写一篇文章，今天刚决定完成它 )
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我给了你 "土匪"，在PM上查一下。

我很快会用logit写一篇文章，我今天才决定完成它 )

是的，谢谢!我只是比你晚了几年，读了很多书，也看了YouTube，但材料是成吨的。

我只是想做和检查--只是在CA周围追逐MO--成功将像与一个正常的TS，唉，市场就是这样

但我可能会尝试将 "市场背景 "以对数回归的形式添加到一些稳健的TS中--即在测试后将所有交易评估为一种概率。

总而言之，现在有事情可做了

伊戈尔-马卡努

嗯，是的，你可以。我更看重优化器中的优化器。也就是说，超参数是由测试器中的遗传学来优化的（例如，窗口大小和内部优化器的参数），内部优化器一直在机器人内部工作。Logit是合适的，因为它速度快，虽然很原始。

另外，那些纯粹隐藏在Mql下的恶臭的边缘链也应该在某个地方找到：）很酷的东西
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

Logit是合适的，因为它是快速的，尽管是原始的。

是的，准确性总是使TS恶化--有某种对数回归图，这足以估计出概率。

我将阅读它，但我认为这可能是一个非常简单的任务--logit回归输出可能是50/50，低于0.5都是损失，高于0.5 takei，概率越高，takei越大。

我可能会试着把它形象化，也许我会试着把通道指示器画成那样，也许！"。)))

