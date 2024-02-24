交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1482

Mihail Marchukajtes:

不幸的是，我不知道你的TS的本质，我只是说了一个事实，***。

我会叫你匹诺曹，因为你是木头人)))))。

 
mytarmailS:

我把上图中的数据作为SMM的预测因子，我根本没有给出价格，算法根本不知道价格，我训练时没有老师，也没有给出目标，SMM的状态数只有两个。

SMM并没有像之前的图片那样成功找到快速的反弹，但是它已经成功地对趋势市场状态进行了正面标记。

图中显示了SMM如何识别两种市场状态，OOS采样

状态1标为红色，状态2标为绿色


欧洲美元5分钟。

我想我的圣杯已经被找到了......。


这里有一个7500点的大图

当然，它并不完美，但它只是一个开始，有一些水平作为进入点，停止点，我想，有了这个想法，我将做出一个甜蜜的决定。

从2018年12月6日到19年1月16日的欧罗巴斯图表？在那里，如果你只是抛出一些魔杖，你会得到类似的信号，在某些地方甚至更好。

 
伊戈尔-马卡努

窥探未来https://smart-lab.ru/blog/305752.php

所有的计算都在p-ku中进行，我只是把信号的矢量加载到tslab中，纯粹是为了把买入-卖出可视化为000110000。

因此绕开了

[删除]  
如果价格被转换为2位或8位系统，这是否会在某种程度上改变它们对NS或树的表示？
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
如果价格被转换为2位整数或8位数系统，会不会在某种程度上改变它们对NS或树的表示？

至少网络配置会改变，对吗？

让我们有8个比特，我们把0-255输入到1个输入，如果是二进制代码，那么8个输入和每个0-1将被输入

而NS的权重将更加尖锐，激活函数现在只在边缘工作。


SZY: 尝试学习乘法表;)

[删除]  
伊戈尔-马卡努

至少网络配置会改变，对吗？

让我们有8个比特，我们把0-255输入到1个输入，如果是二进制代码，那么8个输入和每个0-1将被输入

而NS的权重将更加尖锐，激活函数现在只在边缘工作。


ZS：试着学习乘法表；)

乘法表对评分不起作用

我想尝试一下，只是为了好玩，也许不是8个输入，但所有的8个值都是1。

或递归图，例如，每一列或每一行都是010101010

这是很酷的，与高斯噪声和输入将是完整的噪声，但否则某种结构的形成。而且，输入将被二进制化，以及部分二进制化，这可能会减少过冲。

但如果你把列或行都送进去，那就错了。如果每个点都有一个单独的输入，那么维度就太高了。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

那么，乘法表不适合用于分类。

我想尝试一下，也许不是8个输入，但所有的8个值都是1。

或递归图，例如，每一列或每一行都是010101010

这是很酷的，与高斯噪声和输入将是完整的噪声，否则某种结构的形成。而且，输入将被二进制化，以及部分二进制化，这可能会减少过冲。

但是，如果你给列或行喂食，那就错了。而如果每个点都是一个单独的输入，维度就太高了。

我试过类似的事情，结果与价格相同

[删除]  
mytarmailS:

我试过类似的事情，结果与价格相同

可以预期 )

只是经历了如何在没有正常化的情况下扩大价格的选项，永远的唠叨。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

预期的 )

只是经历了如何在没有正常化的情况下扩大价格的选项，永远的唠叨。

回到脚手架上--他们不需要正常化。我只是处理异常值，仅此而已。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

预期的 )

我只是去看了一下在没有正常化的情况下扩大价格的选项，这总是一个不可能的事情。

我甚至曾经把它转换为字母），有一个SAX方法

