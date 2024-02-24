交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1482 1...147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489...3399 新评论 mytarmailS 2019.05.19 20:28 #14811 Mihail Marchukajtes:不幸的是，我不知道你的TS的本质，我只是说了一个事实，***。我会叫你匹诺曹，因为你是木头人)))))。 Maksim Antonenko 2019.05.19 21:53 #14812 mytarmailS:我把上图中的数据作为SMM的预测因子，我根本没有给出价格，算法根本不知道价格，我训练时没有老师，也没有给出目标，SMM的状态数只有两个。 SMM并没有像之前的图片那样成功找到快速的反弹，但是它已经成功地对趋势市场状态进行了正面标记。 图中显示了SMM如何识别两种市场状态，OOS采样 状态1标为红色，状态2标为绿色 欧洲美元5分钟。 我想我的圣杯已经被找到了......。 这里有一个7500点的大图 当然，它并不完美，但它只是一个开始，有一些水平作为进入点，停止点，我想，有了这个想法，我将做出一个甜蜜的决定。从2018年12月6日到19年1月16日的欧罗巴斯图表？在那里，如果你只是抛出一些魔杖，你会得到类似的信号，在某些地方甚至更好。 mytarmailS 2019.05.19 22:58 #14813 伊戈尔-马卡努。 窥探未来https://smart-lab.ru/blog/305752.php所有的计算都在p-ku中进行，我只是把信号的矢量加载到tslab中，纯粹是为了把买入-卖出可视化为000110000。 因此绕开了 [删除] 2019.05.20 06:08 #14814 如果价格被转换为2位或8位系统，这是否会在某种程度上改变它们对NS或树的表示？ Igor Makanu 2019.05.20 06:31 #14815 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 如果价格被转换为2位整数或8位数系统，会不会在某种程度上改变它们对NS或树的表示？至少网络配置会改变，对吗？ 让我们有8个比特，我们把0-255输入到1个输入，如果是二进制代码，那么8个输入和每个0-1将被输入 而NS的权重将更加尖锐，激活函数现在只在边缘工作。 SZY: 尝试学习乘法表;) [删除] 2019.05.20 06:38 #14816 伊戈尔-马卡努。至少网络配置会改变，对吗？ 让我们有8个比特，我们把0-255输入到1个输入，如果是二进制代码，那么8个输入和每个0-1将被输入 而NS的权重将更加尖锐，激活函数现在只在边缘工作。 ZS：试着学习乘法表；)乘法表对评分不起作用 我想尝试一下，只是为了好玩，也许不是8个输入，但所有的8个值都是1。 或递归图，例如，每一列或每一行都是010101010 这是很酷的，与高斯噪声和输入将是完整的噪声，但否则某种结构的形成。而且，输入将被二进制化，以及部分二进制化，这可能会减少过冲。 但如果你把列或行都送进去，那就错了。如果每个点都有一个单独的输入，那么维度就太高了。 mytarmailS 2019.05.20 09:14 #14817 马克西姆-德米特里耶夫斯基。那么，乘法表不适合用于分类。 我想尝试一下，也许不是8个输入，但所有的8个值都是1。 或递归图，例如，每一列或每一行都是010101010 这是很酷的，与高斯噪声和输入将是完整的噪声，否则某种结构的形成。而且，输入将被二进制化，以及部分二进制化，这可能会减少过冲。 但是，如果你给列或行喂食，那就错了。而如果每个点都是一个单独的输入，维度就太高了。我试过类似的事情，结果与价格相同 [删除] 2019.05.20 09:35 #14818 mytarmailS:我试过类似的事情，结果与价格相同可以预期 ) 只是经历了如何在没有正常化的情况下扩大价格的选项，永远的唠叨。 Aleksei Kuznetsov 2019.05.20 09:44 #14819 马克西姆-德米特里耶夫斯基。预期的 ) 只是经历了如何在没有正常化的情况下扩大价格的选项，永远的唠叨。 回到脚手架上--他们不需要正常化。我只是处理异常值，仅此而已。 mytarmailS 2019.05.20 09:45 #14820 马克西姆-德米特里耶夫斯基。预期的 ) 我只是去看了一下在没有正常化的情况下扩大价格的选项，这总是一个不可能的事情。我甚至曾经把它转换为字母），有一个SAX方法 1...147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不幸的是，我不知道你的TS的本质，我只是说了一个事实，***。
我把上图中的数据作为SMM的预测因子，我根本没有给出价格，算法根本不知道价格，我训练时没有老师，也没有给出目标，SMM的状态数只有两个。
SMM并没有像之前的图片那样成功找到快速的反弹，但是它已经成功地对趋势市场状态进行了正面标记。
图中显示了SMM如何识别两种市场状态，OOS采样
状态1标为红色，状态2标为绿色
欧洲美元5分钟。
这里有一个7500点的大图
当然，它并不完美，但它只是一个开始，有一些水平作为进入点，停止点，我想，有了这个想法，我将做出一个甜蜜的决定。
从2018年12月6日到19年1月16日的欧罗巴斯图表？在那里，如果你只是抛出一些魔杖，你会得到类似的信号，在某些地方甚至更好。
窥探未来https://smart-lab.ru/blog/305752.php
所有的计算都在p-ku中进行，我只是把信号的矢量加载到tslab中，纯粹是为了把买入-卖出可视化为000110000。
如果价格被转换为2位整数或8位数系统，会不会在某种程度上改变它们对NS或树的表示？
至少网络配置会改变，对吗？
让我们有8个比特，我们把0-255输入到1个输入，如果是二进制代码，那么8个输入和每个0-1将被输入
而NS的权重将更加尖锐，激活函数现在只在边缘工作。
SZY: 尝试学习乘法表;)
乘法表对评分不起作用
我想尝试一下，只是为了好玩，也许不是8个输入，但所有的8个值都是1。
或递归图，例如，每一列或每一行都是010101010
这是很酷的，与高斯噪声和输入将是完整的噪声，但否则某种结构的形成。而且，输入将被二进制化，以及部分二进制化，这可能会减少过冲。
但如果你把列或行都送进去，那就错了。如果每个点都有一个单独的输入，那么维度就太高了。
那么，乘法表不适合用于分类。
我试过类似的事情，结果与价格相同
可以预期 )
只是经历了如何在没有正常化的情况下扩大价格的选项，永远的唠叨。
我只是去看了一下在没有正常化的情况下扩大价格的选项，这总是一个不可能的事情。
我甚至曾经把它转换为字母），有一个SAX方法