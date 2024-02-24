交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1459 1...145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466...3399 新评论 [删除] 2019.05.02 13:41 #14581 尤里-阿索连科。你明白你说的话吗？这根本不是它的目的。再一次，对于那些愚蠢的人。 完全是胡说八道，达到了尼安德特人的水平--重复他不理解的内容。你是D吗？ 它说的是同样的事情。 关于D......的问题修辞学 [删除] 2019.05.02 13:41 #14582 Vizard_。老师，已经去疯人院了））））你也是一个有能力的人。 [删除] 2019.05.02 21:33 #14583 elibrarius。关于市场波动... 我正试图训练les用固定的TP/SL进行交易。 看到了一个有趣的回溯测试（即与故事相吻合的）。 在2017年1月17日之前，设定的TP=120和SL=80带来了良好的利润，在那之后，它停止工作。显然，价格变动的幅度已经发生了变化，例如，从2016年的类似点位停止达到120点。前进的结果与2017年全年大致相同，即50/50最有可能的是，它对噪声进行了重新训练，并损失了趋势成分。 如果我们重新对趋势进行培训，公平性就会被颠覆 我不明白它与什么有关，它总是以不同的方式发生（如果我不控制地重新学习）。 这里是第二种类型的再培训（关于趋势）。在正确和错误的方向上过度训练（同一模式）。 从2019.03培训开始 你知道最简单的教学方法吗？ 比如说，你在日线图上建立一个趋势。你找一个正常的线性或多项式图，训练它的一半，另一半应该是一样好。只要趋势持续存在（你检查偏离趋势的情况），你就继续用机器人交易。 Aleksei Kuznetsov 2019.05.02 22:26 #14584 马克西姆-德米特里耶夫斯基。最有可能的是对噪声进行重新训练，而损失了趋势成分。 如果交易是在趋势上重新训练的，那么股权则是反过来的。 我不明白是什么原因，结果总是不同的（如果是自我训练，没有控制）。 这里是第二种类型的再培训（关于趋势）。在正确和错误的方向上过度训练（同一模式）。 从2019.03培训开始。 你知道最简单的教学方法吗？ 比如说，你 在日线图上 建立 一个趋势。你找一个正常的线性或多项式图，训练它的一半，另一半应该是一样好。只要趋势持续存在（你检查是否偏离趋势），你就继续用机器人交易。我在挖另一个方向。 我不建立趋势，我有老师的培训，每一个柱子都会被标记，无论它是达到TP还是SL。我还没有设法分析它们，我将尝试自己去做。 在我的案例中，你可以清楚地看到，在2017年1月17日之后，达到TP的次数减少了，或者达到SL的次数增加了。 [删除] 2019.05.02 22:30 #14585 elibrarius。我在另一个方向上挖掘。 我不建立趋势，我有一个老师的培训，每个条形图都被标记为是否达到TP或SL。趋势或平坦--让森林自己去解决吧。 在我的案例中，你可以清楚地看到，在2017年1月17日之后，达到TP的次数减少了，或者达到SL的次数增多了。我不认为让森林自己解决这个问题有什么太多荣誉。 要么有一个负责该趋势的特征，要么没有。 Aleksei Kuznetsov 2019.05.02 22:35 #14586 马克西姆-德米特里耶夫斯基。森林将如何自行解决，这不是太荣幸了吗？ 要么有一个负责该趋势的芯片，要么没有。 来自不同TF的几十个酒吧都有这样的信息。 [删除] 2019.05.02 22:37 #14587 elibrarius。 来自不同TFs的十几个酒吧都有这样的信息。这是不可能的。 Aleksei Kuznetsov 2019.05.02 22:43 #14588 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我不这么认为。一般来说，森林会简单地记住这10条的模式，并在接近的情况下以类似的方式行事。 令人遗憾的是，它也会记住这些噪音。 [删除] 2019.05.02 22:48 #14589 elibrarius。一般来说，森林会记住这10个小节的模式，在接近的情况下也会采取类似的行动。不，它不像那样工作。你的结局会像优素福一样（即照旧）。计量经济学 的发展类型是有原因的，没有人从这么小的样本中记住什么。 趋势和其他组成部分被强调。此后，非线性因素仍然存在，由NS提供。也就是说，它是一个多层饼（至少是2层）。 所有Asaiulenks和其他人都在抨击什么--他们是连书都没读过的可悲的人 Aleksei Kuznetsov 2019.05.02 22:54 #14590 马克西姆-德米特里耶夫斯基。不，它不像那样工作。你的结局会像优素福一样（即照旧）。计量经济学 的发展类型是有原因的，没有人从这么小的样本中记住什么。 趋势和其他组成部分被强调。此后，非线性因素仍然存在，由NS提供。因此，这是一个多层的馅饼（至少是2层）。 我现在用50条H1测试，似乎比10条好。 一般来说，当然有必要尝试不同的指数并观察结果。可能我也会在适当的时候使用趋势指标。我也试过Zigzag，但32%的人没有像Alexey那样成功（可能，他有某种特殊的ZZ，或者他确实偷看了。 1...145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你明白你说的话吗？这根本不是它的目的。再一次，对于那些愚蠢的人。完全是胡说八道，达到了尼安德特人的水平--重复他不理解的内容。
你是D吗？ 它说的是同样的事情。
关于D......的问题修辞学
老师，已经去疯人院了））））
你也是一个有能力的人。
关于市场波动...
我正试图训练les用固定的TP/SL进行交易。
看到了一个有趣的回溯测试（即与故事相吻合的）。
在2017年1月17日之前，设定的TP=120和SL=80带来了良好的利润，在那之后，它停止工作。显然，价格变动的幅度已经发生了变化，例如，从2016年的类似点位停止达到120点。前进的结果与2017年全年大致相同，即50/50
最有可能的是，它对噪声进行了重新训练，并损失了趋势成分。
如果我们重新对趋势进行培训，公平性就会被颠覆
我不明白它与什么有关，它总是以不同的方式发生（如果我不控制地重新学习）。
这里是第二种类型的再培训（关于趋势）。在正确和错误的方向上过度训练（同一模式）。
从2019.03培训开始
你知道最简单的教学方法吗？ 比如说，你在日线图上建立一个趋势。你找一个正常的线性或多项式图，训练它的一半，另一半应该是一样好。只要趋势持续存在（你检查偏离趋势的情况），你就继续用机器人交易。
我不明白是什么原因，结果总是不同的（如果是自我训练，没有控制）。
我在挖另一个方向。
我不建立趋势，我有老师的培训，每一个柱子都会被标记，无论它是达到TP还是SL。我还没有设法分析它们，我将尝试自己去做。
在我的案例中，你可以清楚地看到，在2017年1月17日之后，达到TP的次数减少了，或者达到SL的次数增加了。
我不认为让森林自己解决这个问题有什么太多荣誉。要么有一个负责该趋势的特征，要么没有。
来自不同TFs的十几个酒吧都有这样的信息。
这是不可能的。
一般来说，森林会简单地记住这10条的模式，并在接近的情况下以类似的方式行事。
令人遗憾的是，它也会记住这些噪音。
不，它不像那样工作。你的结局会像优素福一样（即照旧）。计量经济学 的发展类型是有原因的，没有人从这么小的样本中记住什么。
趋势和其他组成部分被强调。此后，非线性因素仍然存在，由NS提供。也就是说，它是一个多层饼（至少是2层）。所有Asaiulenks和其他人都在抨击什么--他们是连书都没读过的可悲的人
一般来说，当然有必要尝试不同的指数并观察结果。可能我也会在适当的时候使用趋势指标。我也试过Zigzag，但32%的人没有像Alexey那样成功（可能，他有某种特殊的ZZ，或者他确实偷看了。