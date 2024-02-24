交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1459

尤里-阿索连科

你明白你说的话吗？这根本不是它的目的。再一次，对于那些愚蠢的人。

完全是胡说八道，达到了尼安德特人的水平--重复他不理解的内容。

你是D吗？ 它说的是同样的事情。

关于D......的问题修辞学

Vizard_

老师，已经去疯人院了））））

你也是一个有能力的人。

elibrarius

关于市场波动...
我正试图训练les用固定的TP/SL进行交易。

看到了一个有趣的回溯测试（即与故事相吻合的）。

在2017年1月17日之前，设定的TP=120和SL=80带来了良好的利润，在那之后，它停止工作。显然，价格变动的幅度已经发生了变化，例如，从2016年的类似点位停止达到120点。前进的结果与2017年全年大致相同，即50/50

最有可能的是，它对噪声进行了重新训练，并损失了趋势成分。

如果我们重新对趋势进行培训，公平性就会被颠覆

我不明白它与什么有关，它总是以不同的方式发生（如果我不控制地重新学习）。

这里是第二种类型的再培训（关于趋势）。在正确和错误的方向上过度训练（同一模式）。

从2019.03培训开始


你知道最简单的教学方法吗？ 比如说，你在日线图上建立一个趋势。你找一个正常的线性或多项式图，训练它的一半，另一半应该是一样好。只要趋势持续存在（你检查偏离趋势的情况），你就继续用机器人交易。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我在挖另一个方向。

我不建立趋势，我有老师的培训，每一个柱子都会被标记，无论它是达到TP还是SL。我还没有设法分析它们，我将尝试自己去做。

在我的案例中，你可以清楚地看到，在2017年1月17日之后，达到TP的次数减少了，或者达到SL的次数增加了。

elibrarius

马克西姆-德米特里耶夫斯基

来自不同TF的几十个酒吧都有这样的信息。
elibrarius
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我不这么认为。

一般来说，森林会简单地记住这10条的模式，并在接近的情况下以类似的方式行事。

令人遗憾的是，它也会记住这些噪音。

elibrarius

马克西姆-德米特里耶夫斯基

我现在用50条H1测试，似乎比10条好。
一般来说，当然有必要尝试不同的指数并观察结果。可能我也会在适当的时候使用趋势指标。我也试过Zigzag，但32%的人没有像Alexey那样成功（可能，他有某种特殊的ZZ，或者他确实偷看了。
