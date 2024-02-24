交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 726

pantural

好吧，开个话题，展示结果，并对输入/输出、使用的软件等进行全面描述。 谁在阻止你？

不，我个人不会预测不稳定的VR。而我所有试图让它至少达到准稳定状态的努力都以失败告终。

喜剧结束。

但是！意识到这种情况是垃圾，一些人，足够长的时间从事NS，只是必须把结果放在这里，人们已经找到一些其他的方法，而不是踩在一个地方。

人们的感激之情将是他的回报，因为他在NS中永远找不到任何钱。

钱在哪里????答案就在分布的 "尾部"。在非马尔科夫过程的 "记忆 "中。所有。
 
亚历山大_K2

亚历山大，"挑衅者 "是你的第二个职业（继数学之后）。还是第一次？)
 
亚历山大_K2

这个问题很好，但需要澄清--在蜡烛的哪个部分？


 
亚历山大_K2

你会预测静止的吗？))))Pad stalom））。

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

在某种类型的蜡烛中...雷纳，你必须看到那些没有蜡烛的尾巴！你必须看到这些尾巴。他们像黑夜中的星星一样闪闪发光。

 
尤里-阿索连科

我也是。

 
Dmitriy Skub:
亚历山大，"挑衅者 "是你的第二个称呼（继数学之后）。或者是你的第一次？)

不，我是一个为疲惫的路人服务的老放牧 人。

 
亚历山大_K2

一切都停留在反趋势中。

尾巴是一种纠正，仅此而已

如果你看一下十字架，那里根本就没有东西。
 
亚历山大_K2

你愿意承担弥赛亚的角色吗？
 
Dmitriy Skub:
这里的救世主是@podotr。而我只是给予希望，和一些算法。

