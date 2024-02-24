交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 726 1...719720721722723724725726727728729730731732733...3399 新评论 Alexander_K2 2018.03.03 19:12 #7251 pantural。好吧，开个话题，展示结果，并对输入/输出、使用的软件等进行全面描述。 谁在阻止你？不，我个人不会预测不稳定的VR。而我所有试图让它至少达到准稳定状态的努力都以失败告终。 喜剧结束。 但是！意识到这种情况是垃圾，一些人，足够长的时间从事NS，只是必须把结果放在这里，人们已经找到一些其他的方法，而不是踩在一个地方。 人们的感激之情将是他的回报，因为他在NS中永远找不到任何钱。 钱在哪里????答案就在分布的 "尾部"。在非马尔科夫过程的 "记忆 "中。所有。 Dmitriy Skub 2018.03.03 19:28 #7252 亚历山大_K2。不，我个人不会预测不稳定的VR。而我所有试图让它至少达到准稳定状态的努力都以失败告终。 喜剧结束。 但是！意识到这种情况是垃圾，一些人，足够长的时间从事NS，只是必须把结果放在这里，人们已经找到一些其他的方法，而不是踩在一个地方。 人民的感激之情将是他的回报，因为他在NS中永远找不到钱。 钱在哪里????答案就在分布的 "尾部"。在非马尔科夫过程的 "记忆 "中。所有。 亚历山大，"挑衅者 "是你的第二个职业（继数学之后）。还是第一次？) Renat Akhtyamov 2018.03.03 19:29 #7253 亚历山大_K2。不，我个人不会预测不稳定的VR。而我所有试图让它至少达到准稳定状态的努力都以失败告终。 喜剧结束。 但是！意识到这种情况是垃圾，一些人，足够长的时间从事NS，只是必须把结果放在这里，人们已经找到一些其他的方法，而不是踩在一个地方。 人们的感激之情将是他的回报，因为他在NS中永远找不到钱。钱在哪里????答 案就在分布的 "尾部"。在非马尔科夫过程的 "记忆 "中。所有。这个问题很好，但需要澄清--在蜡烛的哪个部分？ Yuriy Asaulenko 2018.03.03 19:33 #7254 亚历山大_K2。不，我个人不会预测不稳定的VR。而我所有试图让它至少达到准稳定状态的努力都以失败告终。你会预测静止的吗？))))Pad stalom））。 Alexander_K2 2018.03.03 19:33 #7255 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。这个问题很好，但它需要澄清--在蜡烛的哪个部分？ 在某种类型的蜡烛中...雷纳，你必须看到那些没有蜡烛的尾巴！你必须看到这些尾巴。他们像黑夜中的星星一样闪闪发光。 Alexander_K2 2018.03.03 19:36 #7256 尤里-阿索连科。你会采取固定的吗？ )))Pad stal.))我也是。 Alexander_K2 2018.03.03 19:37 #7257 Dmitriy Skub: 亚历山大，"挑衅者 "是你的第二个称呼（继数学之后）。或者是你的第一次？)不，我是一个为疲惫的路人服务的老放牧 人。 Renat Akhtyamov 2018.03.03 19:40 #7258 亚历山大_K2。在某种类型的蜡烛中...瑞娜，你必须看到那些没有蜡烛的尾巴！你必须看到这些尾巴。它们像黑夜中的星星一样闪闪发光。一切都停留在反趋势中。 尾巴是一种纠正，仅此而已 如果你看一下十字架，那里根本就没有东西。 Dmitriy Skub 2018.03.03 19:44 #7259 亚历山大_K2。不，我是一个为疲惫的路人服务的老放牧人。 你愿意承担弥赛亚的角色吗？ Alexander_K2 2018.03.03 19:50 #7260 Dmitriy Skub: 想担当救世主的角色吗？这里的救世主是@podotr。而我只是给予希望，和一些算法。 1...719720721722723724725726727728729730731732733...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好吧，开个话题，展示结果，并对输入/输出、使用的软件等进行全面描述。 谁在阻止你？
不，我个人不会预测不稳定的VR。而我所有试图让它至少达到准稳定状态的努力都以失败告终。
喜剧结束。
但是！意识到这种情况是垃圾，一些人，足够长的时间从事NS，只是必须把结果放在这里，人们已经找到一些其他的方法，而不是踩在一个地方。
人们的感激之情将是他的回报，因为他在NS中永远找不到任何钱。钱在哪里????答案就在分布的 "尾部"。在非马尔科夫过程的 "记忆 "中。所有。
这个问题很好，但需要澄清--在蜡烛的哪个部分？
你会预测静止的吗？))))Pad stalom））。
这个问题很好，但它需要澄清--在蜡烛的哪个部分？
在某种类型的蜡烛中...雷纳，你必须看到那些没有蜡烛的尾巴！你必须看到这些尾巴。他们像黑夜中的星星一样闪闪发光。
亚历山大，"挑衅者 "是你的第二个称呼（继数学之后）。或者是你的第一次？)
在某种类型的蜡烛中...瑞娜，你必须看到那些没有蜡烛的尾巴！你必须看到这些尾巴。它们像黑夜中的星星一样闪闪发光。
一切都停留在反趋势中。
尾巴是一种纠正，仅此而已如果你看一下十字架，那里根本就没有东西。
想担当救世主的角色吗？
这里的救世主是@podotr。而我只是给予希望，和一些算法。