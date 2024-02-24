交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1457

新评论
 
谢尔盖-查尔舍夫。

从你的照片来看，你得到了许多人梦寐以求的正态分布。

你必须巧妙地应用毫米，而不是一味地重复。

正态分布与此有什么关系？这是一条平衡线。在这里你可以看到，在给定的TP/SL的情况下，该策略工作了1年，而从2017年1月开始，它停止了。我的猜测是，运动的振幅变得更小，更少达到TP=120点。
这是一幅市场正在发生变化的画面。
 
埃利布留斯
正态分布与此有什么关系？这是一条平衡线。你可以看到，在给定的TP/SL的情况下，该策略工作了1年，从2017年1月开始，它就停止了。我假设运动的振幅变小了，达到TP=120点的频率也变小了。
这是一幅市场正在发生变化的画面。

将要点改为兴趣点。

你想怎么做？你认为你拿别人的钱，别人会容忍一年吗？

你愿意忍受多长时间的损失，然后放弃你的战略？

 
谢尔盖-查尔舍夫。

将要点改为兴趣点。

你想怎么做？你认为你拿别人的钱，别人会容忍一年吗？

你准备承受多久的损失才会放弃你的策略？

我在以不同的方式挣钱。我还在寻找过程中。
 
埃利布留斯
我以不同的方式挣钱。我仍在寻找过程中。

你听起来像是在找借口。

这不是斥责，而是市场正在发生变化。

[删除]  
尤里-阿索连科

一位精神病学家。

离开这里，你这个大嘴巴。


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

离开这里，你这个大嘴巴。

马克西姆-德米特里耶夫斯基

正态分布可以是任何东西，它不一定是标准的。

所以，去吧，不要用你的无知愚弄人们。先去看心理医生，等治好了再去上学。但首先要去看心理医生。

[删除]  
尤里-阿索连科

所以，去吧，不要用你的无知愚弄人们。先看心理医生，治好后再去上学。但首先是一个心理医生。

走吧，走吧。

你已经活到沼泽地了，剩下的就不多了。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

走吧，走吧。

你已经达到了成熟期，没有什么可做的了。

不是由你来告诉谁该做什么。去看心理医生，然后去学校学习数学的基本知识。

[删除]  
尤里-阿索连科

不是由你来告诉谁该做什么。去看心理医生，然后去学校学习数学的基本知识。

离我远点，你就会好起来的）。

找到一个可以提供建议的人。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

你离我远点，你这个疯子......你会没事的）。

找到可以提供建议的人。

你应该去看心理医生。他们不会治愈你，但他们会阻止攻击）。

1...145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464...3399
新评论