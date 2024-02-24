交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1457 1...145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2019.05.01 21:42 #14561 谢尔盖-查尔舍夫。从你的照片来看，你得到了许多人梦寐以求的正态分布。 你必须巧妙地应用毫米，而不是一味地重复。 正态分布与此有什么关系？这是一条平衡线。在这里你可以看到，在给定的TP/SL的情况下，该策略工作了1年，而从2017年1月开始，它停止了。我的猜测是，运动的振幅变得更小，更少达到TP=120点。 这是一幅市场正在发生变化的画面。 Sergey Chalyshev 2019.05.01 22:14 #14562 埃利布留斯。 正态分布与此有什么关系？这是一条平衡线。你可以看到，在给定的TP/SL的情况下，该策略工作了1年，从2017年1月开始，它就停止了。我假设运动的振幅变小了，达到TP=120点的频率也变小了。 这是一幅市场正在发生变化的画面。将要点改为兴趣点。 你想怎么做？你认为你拿别人的钱，别人会容忍一年吗？ 你愿意忍受多长时间的损失，然后放弃你的战略？ Aleksei Kuznetsov 2019.05.01 22:32 #14563 谢尔盖-查尔舍夫。将要点改为兴趣点。 你想怎么做？你认为你拿别人的钱，别人会容忍一年吗？ 你准备承受多久的损失才会放弃你的策略？ 我在以不同的方式挣钱。我还在寻找过程中。 Sergey Chalyshev 2019.05.01 23:59 #14564 埃利布留斯。 我以不同的方式挣钱。我仍在寻找过程中。你听起来像是在找借口。 这不是斥责，而是市场正在发生变化。 [删除] 2019.05.02 10:45 #14565 尤里-阿索连科。一位精神病学家。离开这里，你这个大嘴巴。 Yuriy Asaulenko 2019.05.02 12:31 #14566 马克西姆-德米特里耶夫斯基。离开这里，你这个大嘴巴。马克西姆-德米特里耶夫斯基。正态分布可以是任何东西，它不一定是标准的。所以，去吧，不要用你的无知愚弄人们。先去看心理医生，等治好了再去上学。但首先要去看心理医生。 [删除] 2019.05.02 12:52 #14567 尤里-阿索连科。所以，去吧，不要用你的无知愚弄人们。先看心理医生，治好后再去上学。但首先是一个心理医生。走吧，走吧。 你已经活到沼泽地了，剩下的就不多了。 Yuriy Asaulenko 2019.05.02 13:01 #14568 马克西姆-德米特里耶夫斯基。走吧，走吧。 你已经达到了成熟期，没有什么可做的了。不是由你来告诉谁该做什么。去看心理医生，然后去学校学习数学的基本知识。 [删除] 2019.05.02 13:04 #14569 尤里-阿索连科。不是由你来告诉谁该做什么。去看心理医生，然后去学校学习数学的基本知识。离我远点，你就会好起来的）。 找到一个可以提供建议的人。 Yuriy Asaulenko 2019.05.02 13:08 #14570 马克西姆-德米特里耶夫斯基。你离我远点，你这个疯子......你会没事的）。 找到可以提供建议的人。你应该去看心理医生。他们不会治愈你，但他们会阻止攻击）。 1...145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
从你的照片来看，你得到了许多人梦寐以求的正态分布。
你必须巧妙地应用毫米，而不是一味地重复。
这是一幅市场正在发生变化的画面。
正态分布与此有什么关系？这是一条平衡线。你可以看到，在给定的TP/SL的情况下，该策略工作了1年，从2017年1月开始，它就停止了。我假设运动的振幅变小了，达到TP=120点的频率也变小了。
将要点改为兴趣点。
你想怎么做？你认为你拿别人的钱，别人会容忍一年吗？
你愿意忍受多长时间的损失，然后放弃你的战略？
我以不同的方式挣钱。我仍在寻找过程中。
你听起来像是在找借口。
这不是斥责，而是市场正在发生变化。
一位精神病学家。
离开这里，你这个大嘴巴。
正态分布可以是任何东西，它不一定是标准的。
所以，去吧，不要用你的无知愚弄人们。先去看心理医生，等治好了再去上学。但首先要去看心理医生。
走吧，走吧。你已经活到沼泽地了，剩下的就不多了。
不是由你来告诉谁该做什么。去看心理医生，然后去学校学习数学的基本知识。
离我远点，你就会好起来的）。找到一个可以提供建议的人。
你应该去看心理医生。他们不会治愈你，但他们会阻止攻击）。