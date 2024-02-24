交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2433

mytarmailS:

在 "知识库 "1.0.0版本的原则下实施了该算法 :)

区 "的宽度和高度是如何确定的？

你如何权衡来自基地的规则的反应？

 
Aleksey Vyazmikin:

区 "的宽度和高度是如何确定的？

你如何对知识库中的规则答案进行加权？

我不重视这些规则，因为我的 "知识库 "里没有这些规则。还没有，我的一切都以图像的形式完成，像一个人一样。

至于区域的宽度，你需要揭示整个概念，我不透露细节，只说本质，因为它很长......


我们有一个当前的模式（过去的N个价格或其他）。

在 "知识库 "中，我正在寻找同样的模式，看看它们是如何结束的。

当然，我需要将这些模式翻译成一个规范化的坐标域。

我们在模式的轨迹中得到一种混乱，没有什么有趣的...

只是一句话：这就是你试图预测你的趋势、ZZ和其他东西的方式（蓝色的Elipsis）。

你在搅乱最纯粹的混沌。

好吧，继续，但它是混乱的吗？如果我们用人眼看，我们可以看到这三条轨迹都有一定的一致性，即我们可以看到在这三种情况下，价格都是从这个区域 反弹下来的

该算法自动进行这种搜索。

问题的答案是:

Aleksey Vyazmikin:

区 "的宽度和高度是如何确定的？

它是发现区的宽度，由于客观原因，它总是不同的。


此外，我们将发现的区域从归一化坐标翻译回绝对坐标，得到预期的反弹区域


就是这么简单))


ps 在BR中搜索模式的算法越聪明，BR本身越丰富，机器人就越聪明。

 
这个方法很有意思。
用熵来测量你的行，看看有什么，不是更容易吗？）还是说它与熵不同sb
 
Aliaksandr Hryshyn:
这个方法很有意思。

最主要的是简单明了。 同时，你可以获得对时间段的不变性，即你可以在日线上找到一个模式并在分钟上使用它。

 
Maxim Dmitrievsky:
用熵来衡量你的系列，了解其中的内容不是更容易吗？

熵与它有什么关系？

mytarmailS:

熵与它有什么关系？

该系列的可预测性

 
Maxim Dmitrievsky:

行的可预测性

你根本就不懂，仔细阅读我的帖子。

mytarmailS:

你根本不明白什么，仔细重读我的帖子。

我在半年前或更早的时候通过集群做了这件事。你的构造是假设性的，在新的数据上会有不同的结果，因为你甚至没有看过熵，这与sb没有区别。

我想我甚至显示了相同集群的捆绑，有某些 "区域 "的挂单。写了一个机器人，在测试器中进行了检查，结果令人遗憾。
 
mytarmailS:

该算法已经有两个多月没有看到新的数据了，它根据相当过时的数据做出决定，但对我来说似乎相当充分......

下面是今天的欧元5分钟图。

欧元是今天的5分钟图）。

