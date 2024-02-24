交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2433 1...242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2021.07.21 09:13 #24321 mytarmailS: 在 "知识库 "1.0.0版本的原则下实施了该算法 :) 区 "的宽度和高度是如何确定的？ 你如何权衡来自基地的规则的反应？ mytarmailS 2021.07.21 10:49 #24322 Aleksey Vyazmikin: 区 "的宽度和高度是如何确定的？你如何对知识库中的规则答案进行加权？ 我不重视这些规则，因为我的 "知识库 "里没有这些规则。还没有，我的一切都以图像的形式完成，像一个人一样。 至于区域的宽度，你需要揭示整个概念，我不透露细节，只说本质，因为它很长...... 我们有一个当前的模式（过去的N个价格或其他）。 在 "知识库 "中，我正在寻找同样的模式，看看它们是如何结束的。 当然，我需要将这些模式翻译成一个规范化的坐标域。 我们在模式的轨迹中得到一种混乱，没有什么有趣的... 只是一句话：这就是你试图预测你的趋势、ZZ和其他东西的方式（蓝色的Elipsis）。 你在搅乱最纯粹的混沌。 好吧，继续，但它是混乱的吗？如果我们用人眼看，我们可以看到这三条轨迹都有一定的一致性，即我们可以看到在这三种情况下，价格都是从这个区域 反弹下来的 该算法自动进行这种搜索。 问题的答案是: Aleksey Vyazmikin: 区 "的宽度和高度是如何确定的？ 它是发现区的宽度，由于客观原因，它总是不同的。 此外，我们将发现的区域从归一化坐标翻译回绝对坐标，得到预期的反弹区域 就是这么简单)) ps 在BR中搜索模式的算法越聪明，BR本身越丰富，机器人就越聪明。 Aliaksandr Hryshyn 2021.07.21 10:52 #24323 这个方法很有意思。 [删除] 2021.07.21 10:53 #24324 mytarmailS: 我没有称出移植物的重量，因为我的 "知识库 "中没有它们。还没有，我的一切都以图像的形式完成，就像一个人...至于区的宽度，你必须揭示整个概念，我不透露细节，只说本质，因为它很长......我们有一个当前的模式（过去的N个价格或其他）。 在 "知识库 "中，我正在寻找同样的模式，看看它们是如何结束的。当然，我需要将这些模式翻译成一个规范化的坐标域。 我们在模式的轨迹中得到一种混乱，没有什么有趣的...只是一句话：这就是你试图预测你的趋势、ZZ和其他东西的方式（蓝色的Elipsis）。你在搅乱最纯粹的混沌。 好吧，继续，但它是混乱的吗？如果我们用人眼看，我们可以看到这三条轨迹都有一定的一致性，即我们可以看到在这三种情况下，价格都是从这个区域 反弹下来的 该算法自动进行这种搜索。问题的答案是: 这是发现的区域的宽度，由于客观原因，它是不断变化的。然后我们将发现的区域从归一化坐标转回绝对坐标，得到预期的反弹区域 (就这样，很简单））。 用熵来测量你的行，看看有什么，不是更容易吗？）还是说它与熵不同sb mytarmailS 2021.07.21 10:59 #24325 Aliaksandr Hryshyn: 这个方法很有意思。 最主要的是简单明了。 同时，你可以获得对时间段的不变性，即你可以在日线上找到一个模式并在分钟上使用它。 mytarmailS 2021.07.21 11:00 #24326 Maxim Dmitrievsky: 用熵来衡量你的系列，了解其中的内容不是更容易吗？ 熵与它有什么关系？ [删除] 2021.07.21 11:05 #24327 mytarmailS: 熵与它有什么关系？ 该系列的可预测性 mytarmailS 2021.07.21 11:07 #24328 Maxim Dmitrievsky: 行的可预测性 你根本就不懂，仔细阅读我的帖子。 [删除] 2021.07.21 11:09 #24329 mytarmailS: 你根本不明白什么，仔细重读我的帖子。我在半年前或更早的时候通过集群做了这件事。你的构造是假设性的，在新的数据上会有不同的结果，因为你甚至没有看过熵，这与sb没有区别。 我想我甚至显示了相同集群的捆绑，有某些 "区域 "的挂单。写了一个机器人，在测试器中进行了检查，结果令人遗憾。 mytarmailS 2021.07.21 11:12 #24330 mytarmailS: 该算法已经有两个多月没有看到新的数据了，它根据相当过时的数据做出决定，但对我来说似乎相当充分......下面是今天的欧元5分钟图。 欧元是今天的5分钟图）。 1...242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在 "知识库 "1.0.0版本的原则下实施了该算法 :)
区 "的宽度和高度是如何确定的？
你如何权衡来自基地的规则的反应？
我不重视这些规则，因为我的 "知识库 "里没有这些规则。还没有，我的一切都以图像的形式完成，像一个人一样。
至于区域的宽度，你需要揭示整个概念，我不透露细节，只说本质，因为它很长......
我们有一个当前的模式（过去的N个价格或其他）。
在 "知识库 "中，我正在寻找同样的模式，看看它们是如何结束的。
当然，我需要将这些模式翻译成一个规范化的坐标域。
我们在模式的轨迹中得到一种混乱，没有什么有趣的...
只是一句话：这就是你试图预测你的趋势、ZZ和其他东西的方式（蓝色的Elipsis）。
你在搅乱最纯粹的混沌。
好吧，继续，但它是混乱的吗？如果我们用人眼看，我们可以看到这三条轨迹都有一定的一致性，即我们可以看到在这三种情况下，价格都是从这个区域 反弹下来的
该算法自动进行这种搜索。
问题的答案是:
它是发现区的宽度，由于客观原因，它总是不同的。
此外，我们将发现的区域从归一化坐标翻译回绝对坐标，得到预期的反弹区域
就是这么简单))
ps 在BR中搜索模式的算法越聪明，BR本身越丰富，机器人就越聪明。
这个方法很有意思。
最主要的是简单明了。 同时，你可以获得对时间段的不变性，即你可以在日线上找到一个模式并在分钟上使用它。
用熵来衡量你的系列，了解其中的内容不是更容易吗？
熵与它有什么关系？
该系列的可预测性
行的可预测性
你根本就不懂，仔细阅读我的帖子。
我在半年前或更早的时候通过集群做了这件事。你的构造是假设性的，在新的数据上会有不同的结果，因为你甚至没有看过熵，这与sb没有区别。我想我甚至显示了相同集群的捆绑，有某些 "区域 "的挂单。写了一个机器人，在测试器中进行了检查，结果令人遗憾。
该算法已经有两个多月没有看到新的数据了，它根据相当过时的数据做出决定，但对我来说似乎相当充分......
下面是今天的欧元5分钟图。
欧元是今天的5分钟图）。