交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:01 #13391

Farkhat Guzairov:

Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:05 #13392

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:08 #13393

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:14 #13394

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:18 #13395

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:26 #13396

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

Andrei01 2019.02.15 08:49 #13397

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:54 #13398

添加了启动信息并更新了该帖子 中的文件。

Andrei01 2019.02.15 09:07 #13399

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

Andrei01 2019.02.15 09:14 #13400

马克西姆-德米特里耶夫斯基。
说实话，我在这里希望你的下一个帖子是 "有第一个成果...."，你所有的研究他们都被应用于实践，如果没有，那么也许你此刻所有的工作都是一条不归路？
奇怪的思维方式--我还没有完成我的计划，所以现在赌交易还为时过早。我目前正在用新年标本馆在真实的贸易上测试预测器，捕捉虫子并收集信息。然后我将安装CatBoost 模型的小批量，我需要在真实数据上检查它的正确性和运行速度。当2018年在测试样本上的利润至少达到1万，可能是模型的组合，然后我将把它放在真正的账户上，有一个正常的批次。我将把一个真正的放在一个正常的地段。开发和调试不是一蹴而就的事情。
你可以把模型保存在json中，然后用mql渲染，也就是说，你会有一个现成的机器人，没有多余的文件)。
当然，过冲是3行，是的...
你可以保存模型，但问题是关于解释器，而不是模型。而且，分成7个文件来加快进程，而不是按顺序执行命令。
也就是说，在解释器里面有一个问号还是什么？
我不知道解释器里面有什么--也许你可以写出来告诉我。
我建议用一种直接的方式来创建一个模型，而不需要python包装器。
这是一条缓慢而充满荆棘的道路，你只需要使用裸露的模型就可以了。
这不是一个好的探索方式，只能通过python。
只是我的变体，我认为会比Python快，也是由于模型的平行应用--你想检查一下。
我不需要它来生成模型，对于摆弄个别模型，你可以使用其他工具，包括python、R或MT5。
正确发布源代码和工作原理，并做好说明
因此，也许有人会感兴趣，而不是用一个黑盒子来互动
好吧，我想不仅是程序员会看这个主题，那些想尝试MO，但不知道如何去做的人，这个脚本可以帮助他们。
我想，程序员会处理好这些代码的--除了与表格打交道外，似乎没有什么聪明的地方，这不是我的专长。
是的，我们正在阅读...
这里的程序员无法理解雷舍托夫的代码，更不用说挖掘一些模糊的、不正规的想法了
没有足够的想象力
所以你没有实际做任何事情，并建议我们根据你的幻想从头开始做一切事情。
我不是在向你个人建议什么，我是为那些感兴趣的人提供一个机会。
我没有为你个人做什么，毫无疑问。特别是对于那些对代码感兴趣的人，我请求该类的作者允许我公布带有该类中的函数的代码，而不公布该类本身，如果他不介意，我将公布。也许有人会修改类的功能，脚本就可以公开使用。
抽象主义的巅峰是数学公式和抽象概念，而不是某些特定梦想家头脑中的泥沙。
并非如此。顶部是多维的图像，而不是公式，尤其不是抽象的概念。
但是，为了使大脑能够以这样的思维形象运作，它需要一种光能，没有光能就会出现退化，陷入公式化。
我知道暗能量，从未听说过光能量。
我们周围的世界的结构由量子水平。对于那些不知道他们在哪里的人来说）。
