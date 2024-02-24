交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1237 1...123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2018.12.26 09:12 #12361 Dmitry: 两年前，我在这里写过Maximka，NS是一个像核弹一样的玩具。如果其他任何模型都能提供至少令人满意的结果，就不建议使用NS--他们发现了不存在的东西，而你对此无能为力。在树边是件好事，但最好是用脚手架。 我打算通过R来实验xgboost，我需要的一切似乎都在那里。而且它似乎非常快，以最佳方式使用内存。 它能否处理100,000个样本，例如100个预测因子？ Дмитрий 2018.12.26 09:15 #12362 elibrarius。 我计划通过R实验xgboost，我认为它有我需要的一切。而且它似乎非常快，以最佳方式使用内存。 它能否处理100,000个样本，例如100个预测因子？)我不知道--那是为了阿法，我猜。 我一直在玩简单的模型--我一直在玩二进制。 [删除] 2018.12.26 12:16 #12363 elibrarius。 我打算通过R来实验xgboost，我想我需要的一切都在那里。而且它似乎非常快，以最佳方式使用内存。 它能处理100,000个样本，例如100个预测因子吗？真快 一旦我学会了如何将mql中的矩阵保存为普通文件，我将在我的数据上进行测试（这很麻烦））。我在mqlp和logs之间的质量没有区别......几乎没有任何东西和普通模型的区别，但我有兴趣自己尝试boisting，也许它真的好40倍......但事实上它可能更好一点。 关于上述书--当我看到文中有太多不必要的词和插话时，我立即意识到作者是个疯子，并关闭它)) Aleksei Kuznetsov 2018.12.26 12:41 #12364 马克西姆-德米特里耶夫斯基。真快 一旦我学会了如何将mql中的矩阵保存为普通文件，我将在我的数据上进行测试（这很麻烦））。我在mqlp和logs之间的质量没有区别......几乎没有任何东西和正常模型的区别，但我想自己尝试boisting，也许它真的是40倍的好......但事实上它可能是更好一点。 关于这本书--当我看到文中充斥着太多的赘语和插话时，我立即意识到作者是个疯子，于是关闭它 )) NS因为BackProp在有很多噪音的时候不能找到重要的数据（而我们所有的远端条形图几乎都是有噪音的，它们是否来自上面或下面基本上是重要的）。 对于森林，我还没有理解它们是如何处理噪音的（除了它是许多不同树木的投票）。 单一的树木本身能抑制噪音吗？(我记得一年前读到的内容是，它可以完全将样本和噪声一起记住) [删除] 2018.12.26 12:46 #12365 elibrarius: NS无法找到有大量噪音的重要数据（而所有的长条几乎都是有噪音的，也就是说，如果它们来自上方或下方并不重要）。 对于森林，我还没有理解它们是如何处理噪音的（除了它是许多不同树木的投票）。 单一的树木本身能抑制噪音吗？(从我一年前读到的内容来看，我记得它可以完全记住样本和噪声）。同样的，神经网络合奏也是建立在装袋的基础上，你会得到和森林一样的东西。 你必须明白，森林只是一个装袋的特例，而不是树木，你可以把任何你想要的东西塞进去，任何薄弱的模型。单一的树是一个基本的模型，不能压制任何东西 森林 "某种程度上 "不会因为随机抽样而重新训练，但事实上它的重新训练非常容易，而且不费力气。 两者都需要通过衰减（梯度步骤）、早期停止、或通过森林的r参数、或预处理来进行规范化，但所有这些改进通常都在5-10%以内。在糟糕的数据上，两种模型的表现同样糟糕关于提升（极端的，不是GBM），他们说这不是重新训练，你应该看一下，我不能说什么。 https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/03/complete-guide-parameter-tuning-xgboost-with-codes-python/ Кеша Рутов 2018.12.26 12:52 #12366 Vizard_。我尊敬的无辜者。我不怕这个词，主人，谢谢你给我的那些快乐的时刻。 生命闪耀着新的色彩（蓝色、红色、灰色、绿色)))) 请你回答几个问题。你为什么如此热衷于把沃龙佐夫称为沃龙诺夫？ 而你为什么要告诉我们没有MO的市场情况，你为什么要给我们一些狗屁的目标定位。 而最主要的是--趋势-平坦在哪里？）我写了沃龙佐夫和我对你的嘲笑的绝望，但我的帖子被删除了，不要像语法纳粹一样，我的目标不是灰色（平坦）和颜色（趋势）不同，准确率为90%，蓝色和红色是为了清晰，我不使用方向，我把绿色指标作为一个绝对值。 Igor Makanu 2018.12.26 13:07 #12367 Maxim Dmitrievsky: 一旦我学会了如何将mql中的矩阵以正常形式保存到文件中，我将在我的数据上进行测试（这很麻烦））。创建一个结构数组，在每个结构中写入一个矩阵，并使用FileWriteArray() 一次性重置。 Документация по MQL5: Файловые операции / FileWriteArray www.mql5.com //| Demo_FileWriteArray.mq5 | //| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //| Структура для хранения данных о ценах |... СанСаныч Фоменко 2018.12.26 13:11 #12368 elibrarius。 不大，他在小数字上的解释是10：8：2与6：4。但我们有大量的数据。 多少个样本可以被认为是BP的代表？我通常不使用低于10000的，小班应该至少有1000的。对于树木来说，有一个奇妙的误差图，它取决于树木的数量。 所以对于哨兵来说，超过100棵树的数量并不能减少误差。 该图看起来像这样。 你可以采取不同的文件大小，得到你问题的答案。 但这还不是全部。 对于rf，还有一个参数 "样本量"。有了它，你可以拉平阶级的差异。总之，这个参数对误差大小的影响非常大。 比如说。 对于样本量=1000，500的文件大小为7500行，看起来很压抑。但它乍一看，也不一定是压抑的。假设 "0 "类是多头，"1 "类是 "非市场"。市场外 "的误差超过0.5，这意味着购买是从头开始的。如果我们换个地方，就意味着 "脱离市场 "是免费的，但 "长 "的误差非常小。 而同样的文件，样本量=1000，1000看起来非常体面。 [删除] 2018.12.26 13:12 #12369 伊戈尔-马卡努。创建一个结构数组，必要时向每个结构写一个矩阵，并使用FileWriteArray()一次性重置。我事先不知道列的数量......而且里面有动态数 组的结构数组不是写在文件里吗？)这有点乱......。 我只需要保存一个二维数组，其中的列数事先是未知的 СанСаныч Фоменко 2018.12.26 13:22 #12370 Maxim Dmitrievsky: 同样的，神经网络合奏也是建立在装袋的基础上，你会得到和森林一样的东西。你必须明白，森林只是双陆棋的一个特例，你可以用任何东西代替树木，任何弱的模型。单一的树是一个基本的模型，不能压制任何东西森林 "某种程度上 "不会因为随机抽样而重新训练，但事实上它的重新训练非常容易，而且不费力气。两者都需要通过衰减（梯度步骤）、早期停止、或通过森林的r参数、或预处理来进行规范化，但所有这些改进通常都在5-10%以内。在糟糕的数据上，两种模型的表现同样糟糕关于提升（极端的，不是GBM），他们说这不是重新训练，你应该看一下，我不能说什么。https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/03/complete-guide-parameter-tuning-xgboost-with-codes-python/一切都差不多：RF、XGboost、SVM、GLM、Nnet。 在一些网站上，一种模式比另一种好，在另一些网站上则更差--所有单位都是百分比。 给人的印象是，模型误差实际上是预测者-目标变量对的误差。有一定的限度，超过这个限度，你不能靠任何技巧，但可以很容易地破坏它，你可能会错过一个有希望的一对。 1...123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
两年前，我在这里写过Maximka，NS是一个像核弹一样的玩具。如果其他任何模型都能提供至少令人满意的结果，就不建议使用NS--他们发现了不存在的东西，而你对此无能为力。
在树边是件好事，但最好是用脚手架。
它能否处理100,000个样本，例如100个预测因子？
我计划通过R实验xgboost，我认为它有我需要的一切。而且它似乎非常快，以最佳方式使用内存。
)我不知道--那是为了阿法，我猜。
我一直在玩简单的模型--我一直在玩二进制。
真快
一旦我学会了如何将mql中的矩阵保存为普通文件，我将在我的数据上进行测试（这很麻烦））。
我在mqlp和logs之间的质量没有区别......几乎没有任何东西和普通模型的区别，但我有兴趣自己尝试boisting，也许它真的好40倍......但事实上它可能更好一点。
关于上述书--当我看到文中有太多不必要的词和插话时，我立即意识到作者是个疯子，并关闭它))
对于森林，我还没有理解它们是如何处理噪音的（除了它是许多不同树木的投票）。
单一的树木本身能抑制噪音吗？(我记得一年前读到的内容是，它可以完全将样本和噪声一起记住)
NS无法找到有大量噪音的重要数据（而所有的长条几乎都是有噪音的，也就是说，如果它们来自上方或下方并不重要）。
同样的，神经网络合奏也是建立在装袋的基础上，你会得到和森林一样的东西。
你必须明白，森林只是一个装袋的特例，而不是树木，你可以把任何你想要的东西塞进去，任何薄弱的模型。单一的树是一个基本的模型，不能压制任何东西
森林 "某种程度上 "不会因为随机抽样而重新训练，但事实上它的重新训练非常容易，而且不费力气。
两者都需要通过衰减（梯度步骤）、早期停止、或通过森林的r参数、或预处理来进行规范化，但所有这些改进通常都在5-10%以内。在糟糕的数据上，两种模型的表现同样糟糕
关于提升（极端的，不是GBM），他们说这不是重新训练，你应该看一下，我不能说什么。
我写了沃龙佐夫和我对你的嘲笑的绝望，但我的帖子被删除了，不要像语法纳粹一样，我的目标不是灰色（平坦）和颜色（趋势）不同，准确率为90%，蓝色和红色是为了清晰，我不使用方向，我把绿色指标作为一个绝对值。
一旦我学会了如何将mql中的矩阵以正常形式保存到文件中，我将在我的数据上进行测试（这很麻烦））。
创建一个结构数组，在每个结构中写入一个矩阵，并使用FileWriteArray() 一次性重置。
不大，他在小数字上的解释是10：8：2与6：4。但我们有大量的数据。
多少个样本可以被认为是BP的代表？我通常不使用低于10000的，小班应该至少有1000的。
对于树木来说，有一个奇妙的误差图，它取决于树木的数量。
所以对于哨兵来说，超过100棵树的数量并不能减少误差。
该图看起来像这样。
你可以采取不同的文件大小，得到你问题的答案。
但这还不是全部。
对于rf，还有一个参数 "样本量"。有了它，你可以拉平阶级的差异。总之，这个参数对误差大小的影响非常大。
比如说。
对于样本量=1000，500的文件大小为7500行，看起来很压抑。但它乍一看，也不一定是压抑的。假设 "0 "类是多头，"1 "类是 "非市场"。市场外 "的误差超过0.5，这意味着购买是从头开始的。如果我们换个地方，就意味着 "脱离市场 "是免费的，但 "长 "的误差非常小。
而同样的文件，样本量=1000，1000看起来非常体面。
我事先不知道列的数量......而且里面有动态数 组的结构数组不是写在文件里吗？)这有点乱......。
我只需要保存一个二维数组，其中的列数事先是未知的
一切都差不多：RF、XGboost、SVM、GLM、Nnet。
在一些网站上，一种模式比另一种好，在另一些网站上则更差--所有单位都是百分比。
给人的印象是，模型误差实际上是预测者-目标变量对的误差。有一定的限度，超过这个限度，你不能靠任何技巧，但可以很容易地破坏它，你可能会错过一个有希望的一对。